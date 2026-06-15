“ชาช่า” คบ “เลโอ” 17 ปี ยังไม่คิดแต่ง แต่ซื้อบ้านทดลองอยู่ด้วยกัน อยากเห็นหน้าลูก แต่ยังไม่อยากเลี้ยง

“ชาช่า อริต์ตา” แฮปปี้รัก “เลโอ” 17 ปี ยังไม่คิดแต่งงาน ลั่นอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแล้ว รับอยากเห็นหน้าลูก แต่ยังไม่พร้อมเลี้ยง ยันไม่ได้เลิกกัน แค่ไม่ค่อยหวานออกสื่อ แซวแฟนอ่อมแก่ เป็นเจ๊คุณหนูติดบ้าน
เป็นอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิง ที่คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า 17 ปี สำหรับนักแสดงสาว “ชาช่า อริต์ตา รามณรงค์” และแฟนหนุ่ม “เลโอ โซสเซย์” ที่แม้หลายคนจะลุ้นข่าวดีเรื่องแต่งงาน แต่เจ้าตัวยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนจริงจัง เพราะมีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันอยู่แล้ว โดย ชาช่า ได้เปิดใจในงานแถลงข่าวการแข่งขัน “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” ว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข มีพูดคุยเรื่องแต่งงานกันเล่นๆ บ้าง แต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
“คือทุกวันนี้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไปเรื่อยๆ มันก็ดีแล้วค่ะ คือเราก็มีคุยกันเล่นๆ บ้าง แต่ว่าไม่ได้แบบ โอเค เราจะแต่งวันไหน เพราะตอนนี้ช่ารู้สึกว่าช่ามีกิจกรรมที่ทำเยอะมากๆ ถ้าแต่งงานมันดูเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตไปเลย ถามว่าพร้อมไหม จริงๆ ก็พร้อมนะคะ เพราะครอบครัวก็สนิทกัน แล้วพอคบกันมาประมาณหนึ่ง มันจะไม่ได้มีปัญหาจุกจิกหรือทะเลาะกันทุกวัน เหมือนเข้าใจรู้ไส้รู้พุง มันครึ่งชีวิตแล้ว”
รัก 17 ปี สิ่งที่เปลี่ยนคือความแก่
“พี่เลโออ่อมแก่ค่ะ (หัวเราะ) คือตอนนี้ไม่รู้ทำไมช่าแอ็กทีฟมาก อยากเล่นบาสฯ เตะบอล แข่งรถ อยากไปโน่นไปนี่ แต่เขาก็จะแบบ พี่จะนั่งที่โซฟา ดูคนอินเดียสร้างบ้าน (หัวเราะ) ดูรถ ดูหุ้น คือเหมือนไปถึงจุดที่เขาอ่อมแล้ว แต่ว่าเขาอาจจะทำงานกับน้องๆ ในตึกเยอะ เขาใช้เอเนอร์จี้ไปเยอะมาก พอกลับมาเขาก็จะอ่อมเลย
ซึ่งเราก็ไปทำของเราเลยค่ะ บ๊ายบาย อ่อมแก่อยู่ที่บ้าน ไม่เป็นปัญหาค่ะ เพราะว่าบางกิจกรรมที่ชาช่าชอบ เขาไม่ได้อิน ชาช่าชอบเดินตลาดนัดมาก แต่พี่เลโอเขาไม่ชอบเดินตลาดนัด เขาร้อน เป็นเจ๊คุณหนูนิดหนึ่ง เราจะค่อนข้างคอนทราสต์ มีวันหนึ่งเขาอยากไปตลาดนัดรถไฟ มันแบบ 1 ครั้งในไม่รู้กี่ปี เรารีบไปเลยค่ะ นั่งรอในรถเลย เดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจ แต่ว่าถ้าปกติทั่วไป แล้วเจองานวัดช่าอยากลง เขาจะไม่ๆ กลับบ้านๆ ร้อนๆ”
ถ้าจะแต่งคงจัดแบบเล็กๆ แต่ผู้ใหญ่ไม่เร่ง แถมชิลมาก
“เราคุยว่าสมมติถ้ามันเกิดขึ้นคงจะเล็กๆ แต่ว่าสุดท้ายแล้ว ตอนนี้ช่ายังรู้สึกว่าแบบนี้มันโอเคมากๆ (มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่แต่งเลย?) ไม่รู้เลยค่ะ สำหรับชาช่าไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็น เพราะว่าหม่ามี้ช่าหรือแม่พี่เลโอเขาชิลมาก แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ ไม่เคยถามว่าจะแต่งเมื่อไหร่ เพราะพอเราดูแลกันเป็นครอบครัว มันก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว”
ตอนนี้ซื้อบ้าน ซื้อรถด้วยกัน แต่มีคุณแม่มาอยู่ด้วย
“ชาช่าซื้อบ้านกับพี่เลโอ แล้วก็ซื้อรถด้วยกัน แต่มีคุณแม่ช่าอยู่ด้วยนะ สำหรับช่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่กับใครก่อน เราจะไม่รู้นิสัยจริงๆ ของเขา อาจจะเป็นแนวคิดของคนรุ่นใหม่ด้วย แต่คือไอ้การซื้อบ้านเนี่ย ตอนแรกไปดูเล่นๆ ว่าหม่ามี้จะอยู่ด้วยไหม แต่หม่ามี้กับพี่เลโอคือเขาสนิทกันมาก เขาไปดูบ้านแล้วเขารู้สึกว่าอันนี้มันเริ่ด แล้วอยู่ดีๆ คือเขาก็โอเค ซื้อๆ แล้วก็กลายเป็นเงินชาช่ากับพี่เลโอนะ แต่หม่ามี้ก็คืออยู่ด้วยกัน 3 คน”
ลูกเขยกับแม่ยายเข้ากันได้ดีมาก
“เขาสนิทกันมากกว่าชาช่าอีกค่ะ หม่ามี้เขารัก ชอบคุยปรึกษากับพี่เลโอ คือเขาจะมีมุมมองที่เป็นผู้ใหญ่กว่าชาช่า (พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเป็นยังไงบ้าง?) ตอนแรกก็รู้สึกโอเคเหรอ แต่ว่าก็โอเคนะคะ เพราะว่าต่างคนต่างอยู่ประมาณหนึ่งเลย คือเรามีห้องของตัวเองด้วย ชาช่าก็ทำงานออกแบบ ชาช่าก็อยู่ของชาช่า เขาก็อยู่ของเขา มันไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในชีวิตกันมากเกินไป แล้วพี่เลโอเขาเป็นคนที่เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีมาก หม่ามี้ชอบเขาตั้งแต่วันแรก แต่คิดว่าเขาเป็นสาวแน่ๆ เลย ใส่ถุงเท้าสีชมพู แต่งหน้า ทาติ้นท์ ก็เลยคิดว่าเขาเป็นสาว สักพักหนึ่งเออก็สาวแปลกๆ แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเจ๊นะ ทั้งตึกก็เรียกเจ๊หมดเลย เจ๊โอ (หัวเราะ)”
ยังไม่เห็นภาพงานแต่งงาน แต่ถ้ามีคงเป็นธีมสตาร์วอร์
“ถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เห็นภาพนั้น แต่ถ้ามีก็ได้ แต่ขอเป็นธีมสตาร์วอร์ คิดเล่นๆ (ตอนนี้คือรอเขามาคุกเข่าขอแต่งงาน?) ไม่รอๆ อย่าเพิ่ง ตอนนี้ยังไม่พร้อม ตอนนี้อยากทำกิจกรรมก่อน คือสำหรับช่ามองว่าการแต่งงานมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง มันทำให้เราดูโตขึ้น ชาช่ายังไม่อยากโตขนาดนั้น”
ยอมรับอยากเห็นหน้าลูก แต่ยังไม่อยากเลี้ยงตอนนี้
“ช่าอยากเห็นหน้าลูกชาช่านะคะ แต่ชาช่าไม่อยากเลี้ยงค่ะตอนนี้ (หัวเราะ) อยากเห็นหน้าว่าผสมมาแล้วหน้าตาเป็นยังไง คือรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนหาเงินเพื่อใช้กับความสุขของตัวเอง มันยังไม่มีเวลาที่จะมาโฟกัส แล้วช่ามีสัตว์ 16 ตัว ในบ้าน”
เผยคนถามเยอะคิดว่าเลิกกันแล้ว
“เยอะมากเลยค่ะ พี่เลโอก็บอก แล้วยิ่งช่าไม่ได้เป็นสไตล์แบบหวานๆ ด้วย (เคล็บลับรัก 17 ปี?) น่าจะรู้จักกันตั้งแต่เด็ก แล้วก็โตขึ้นมาด้วยกัน ทำให้เหมือนรู้จักกันจริงๆ ไม่มีการสร้างภาพหรือว่าอะไร ชาช่าเป็นชาช่าแบบนี้ บางวันเดินด้วยกันเหมือนกอล์ฟ - ไมค์เลย ไม่เหมือนอยู่กับผู้หญิงแล้ว แล้วยิ่งไอจีช่าแมนมาก เขาก็จะแบบ…เป็นผู้ชายอีกละ ช่าก็จะบอกว่านี่เป็นชาช่า”