“แตงโม” ลูกสาวแจ๊ส เคลียร์ชัด! ไม่ใช่แฟน “โรเตอร์” ลูก “พีท ทองเจือ” รู้กระแสคนจิ้น แต่เป็นเพื่อนกันดีกว่า

“แตงโม” ยัน “โรเตอร์” ไม่ใช่แฟน แต่เป็นเพื่อน ตอนนี้โสดสนิท ไร้คนจีบ เผยอีกฝ่ายช่วยแนะนำเรื่องแข่งรถ ด้านคุณพ่อคุณแม่ไม่หวง ขอแค่เป็นคนดีก็พอ
นอกจากจะผันตัวจากนักกีฬาไอซ์สเก็ตทีมชาติไทย มาลุยสนามแข่งรถอย่างจริงจังแล้ว เรื่องหัวใจก็ถูกจับตามองไม่แพ้กัน สำหรับ “แตงโม ปุณณดา พรหมยศ” ลูกสาวคนสวยของ “แจง ปุณณาสา” และ “แจ๊ส ชวนชื่น” ที่ล่าสุดให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวการแข่งขัน “TOYOTA GAZOO Racing Thailand 2026” โดยเปิดใจถึงกระแสจิ้นกับ “โรเตอร์ ไพชยนต์ ทองเจือ” ลูกชายของ “พีท ทองเจือ” หลังมีโอกาสลงแข่งขันในเส้นทางเดียวกัน ซึ่งงานนี้แตงโมยืนยันชัดเจนว่าเป็นเพียงเพื่อนกันเท่านั้น พร้อมเผยว่าอีกฝ่ายมีส่วนช่วยแนะนำเรื่องการแข่งรถอยู่บ้าง
“มาแข่งรถเพราะอยากลองอะไรใหม่ๆ ค่ะ เพราะว่าพอเราเป็นนักกีฬามาแล้ว เรารู้สึกว่าเราสุดของเราแล้ว พอเรามีโอกาสได้แข่งรถก็เลยอยากลอง เผื่อเราชอบแล้วเราได้ไปต่อในอนาคต แล้วมีเพื่อนที่แข่งรถอยู่แล้วค่ะ ก็คิดว่าถ้าเราเบื่อไอซ์สเก็ตแล้ว หรือว่าเราสุดกับอันนั้นแล้ว จะเล่นอะไรต่อดี บาสฯ ก็เคยเล่นแล้ว กีฬาอื่นๆ ก็เคยเล่นแล้ว งั้นเรามาแข่งรถดีกว่า”
ตอนแรกพ่อกับแม่ก็เป็นห่วง
“ตอนแรกเขาก็เป็นห่วงนิดหน่อยค่ะ จะเป็นอะไรไหม จะเกิดอะไรขึ้นไหม แต่ว่าสุดท้ายเขาก็ให้เราลองค่ะ คอยซัปพอร์ตตลอด ซึ่งเราก็สร้างความมั่นใจว่ามีเซฟตี้ ทุกอย่างมันปลอดภัยหมดเลย มันมีคนคอยดูอยู่ตลอด ก็พยายามให้เขารู้สึกมั่นใจ ว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเรา คือถ้าชนหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็คือรถรับแทน ไม่ใช่เรา”
ทำฝันด้านกีฬาสำเร็จแล้ว เลยอยากทำอย่างอื่นต่อ
“เราติดทีมชาติแล้ว ความฝันเรามันถึงแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าเล่นแค่พอให้เป็นงานอดิเรกไป กับการแข่งรถก็ตั้งใจจะทำให้ดีที่สุด ไม่ได้หวังเหรียญหรือว่าอะไรค่ะ ทำให้ตัวเองภูมิใจก็พอ”
ยอมรับอยากเป็นนักแข่งเต็มตัว
“ก็อยากนะคะ แต่ส่วนตัวหนูเพิ่งได้ซ้อมแค่ครั้งเดียวเองค่ะ เมื่อเดือนที่แล้ว ก็สนุกดีค่ะ แต่ว่าก็เหนื่อยอยู่นะคะ มันร้อนมากถ้าเทียบกับไอซ์สเก็ต แต่หนูว่ามันดูเท่ดีนะคะ ปกติก็ไม่ค่อยกลัวอยู่แล้ว ชอบความเร็วค่ะ แมตช์แรกที่จะได้แข่ง คือที่บางแสนค่ะ 1-4 ก.ค. นี้ ก็พยายามซ้อมให้มาก ดูวิดีโอเวลาคนไปแข่ง แล้วก็ดูว่าไลน์มันเป็นยังไง เราต้องขับยังไง แล้วก็คอยถามเพื่อนเราที่เป็นนักแข่งว่าต้องทำยังไง”
เผย “โรเตอร์” มีแนะนำ บอกให้ขับไปเลย ไม่ต้องกลัว
“เขาแค่บอกว่าขับไปเลย ไม่ต้องกลัว เหยียบเลย (หัวเราะ) เขาก็ดูแบบมีประสบการณ์มากค่ะ ถ้าเทียบกับเรา (เขาแนะนำยังไงบ้างก่อนลงสนาม?) ก็ไม่ได้แนะนำอะไร ไม่ได้คุยอะไรก่อนลงสนาม เขาแค่บอกเหยียบไปเลยๆ ไม่ต้องกลัว”
รู้ข่าวมีคนจับจิ้น แต่ว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
“ก็เป็นเพื่อนกันค่ะ ไม่ได้มีอะไร ก็พอเห็นอยู่บ้างค่ะ ก็แค่มีได้คุยกันว่า เออ มันมีคนจิ้นอยู่นะ แต่ว่าจริงๆ แล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันค่ะ ไม่ได้มีอะไรมากมายมากกว่านั้น รู้จักกันมานานค่ะ รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก (เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่แรกเลย?) ใช่ค่ะ (เป็นแฟนกันหรือเปล่า?) ไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่ เป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ะ รู้สึกว่าการที่เป็นเพื่อนกัน มันไม่ต้องเลิกกัน เป็นเพื่อนกันยาวๆ (ตอนนี้มาแข่งรถเหมือนกัน กลัวคนจิ้นกว่าเดิมไหม?) ไม่ไหว ไม่ไหว (หัวเราะ)”
ไม่รู้สเปก “โรเตอร์” ต้องไปถามเจ้าตัวเอง
“ต้องไปถามเขาเลยค่ะ ส่วนสเปกเรายังไม่มีค่ะตอนนี้ ไม่หาดีกว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ห้ามค่ะ แค่หนูไม่มี (หัวเราะ) ถามว่าเขาหวงไหม ก็ต้องดูว่าคนนั้นเป็นใคร เขาไม่ได้บอกว่าคนที่จะจีบต้องเป็นแบบไหน ขออย่างเดียวคือเป็นคนดีก็พอ”
เปิดใจไม่ค่อยมีคนมาจีบ
“ไม่ค่อยมีเลยค่ะ (หัวเราะ) DM ก็เปิดดูค่ะ แต่ไม่มี (เวลาคนมาจีบรู้ไหม?) ก็พอรู้บ้างค่ะ ตอนนี้ไม่มีค่ะ ศูนย์เลย”