“เจสัน เดรูโล” โดนถล่มยับใช้เงิน 1 ล้านดอลลาร์สร้างบ่อฉลามไว้ในบ้าน

ทำเอาโดนวิจารณ์ยับเลยทีเดียวสำหรับนักร้องหนุ่ม “เจสัน เดรูโล” ที่ออกมาเปิดแมนชันหรู พร้อมโชว์ว่าตนเองทุ่มเงินถึง 1ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้างตู้ปลาฉลามเอาไว้ในบ้าน ทำเอาเหล่านักอนุรักษ์หัวร้อน
เจสัน เดรูโล นักร้องชาวอเมริกัน กำลังเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลังจากเปิดเผยว่าเขาเลี้ยงฉลามไว้ในคฤหาสน์หรูของตนเองที่แคลิฟอร์เนีย ส่งให้องค์กรพิทักษ์สัตว์ไม่พอใจ กล่าวหาว่าศิลปินผู้นี้ส่งเสริมแนวคิดการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน
เจสัน เดรูโล เคยพา YouTuber ชื่อ N3on ชมบ้านมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ของเขา เขาได้เปิดเผยให้เห็นตู้ปลาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ถูกฝังอยู่ใต้พื้นห้องนั่งเล่น เป็นตู้ปลาทรงกลมมีพื้นผิวเป็นกระจกที่แขกสามารถเดินข้ามได้ ในขณะที่ฉลามและปลากระเบนว่ายอยู่ด้านล่าง
ศิลปินหนุ่มวัย 36 ปีอธิบายว่า การสร้างตู้ปลาต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจำนวนมาก เขาจ้างบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านสระว่ายน้ำมาสร้างโครงสร้าง ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านตู้ปลาเป็นผู้ติดตั้งระบบกรองและระบบน้ำ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม เดรูโลกล่าวว่า ทีมงานมืออาชีพจะมาที่บ้านของเขาทุกๆ สองวันเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำและทำความสะอาดตู้ปลา
อย่างไรก็ตาม หลังจากคลิปวิดีโอตู้ปลาขนาดใหญ่แพร่กระจายไปทั่ว TikTok และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ ก็เกิดกระแสต่อต้านขึ้นอย่างรวดเร็ว
กองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ (IFAW) ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การจัดทำตู้ปลาดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าการที่เหล่าคนดังนำฉลามมาจัดแสดงในบ้านส่วนตัว อาจทำให้กระแสการเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงหรือของประดับตกแต่งกลายเป็นเรื่องปกติ
คริสเตียน พลอว์แมน ผู้จัดการโครงการอาชญากรรมทางไซเบอร์เกี่ยวกับสัตว์ป่าของ IFAW ยังอ้างถึงกรณีการยึดสัตว์ทะเลที่ค้าขายอย่างผิดกฎหมายกว่า 700 ตัวในอาร์เจนตินาว่าเป็นตัวอย่างของปัญหาในวงกว้างอีกด้วย
นอกจากนี้ IFAW ยังเรียกร้องให้ประชาชนอย่ากดไลค์ แชร์ หรือมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ทำให้การเลี้ยงสัตว์ป่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเรื่องปกติ องค์กรดังกล่าวระบุว่า ทุกการมีปฏิสัมพันธ์ล้วนส่งผลต่ออัลกอริทึมของโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นการกระตุ้นความต้องการให้กับผู้ค้าสัตว์ป่าทางอ้อม
ผู้ใช้โซเชียลมีเดียต่างแสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรง ผู้แสดงความคิดเห็นคนหนึ่งอธิบายสถานการณ์นี้ว่า “โหดร้าย” ในขณะที่อีกคนเขียนว่า “การร่ำรวยอาจทำให้หดหู่ได้” แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ แต่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงอนุญาตให้ครอบครองฉลามสายพันธุ์เล็กบางชนิดที่ไม่ใกล้สูญพันธุ์ในตู้ปลาส่วนตัวได้ อย่างไรก็ตาม กลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์ได้คัดค้านการกระทำนี้มานานแล้ว
เจสัน เดรูโล เกิดในปี 1989 เป็นนักร้อง นักแต่งเพลง และนักแสดงชาวอเมริกัน ที่รู้จักกันดีที่สุดจากเพลงฮิต Whatcha Say ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เดรูโลมียอดสตรีมทั่วโลกหลายพันล้านครั้ง ด้วยเพลงฮิตระดับโลกมากมาย เช่น Savage Love, Swalla, Talk Dirty,