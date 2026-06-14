"ฟารีดา" ถูก ผู้ชาย 2 คนแฉ พยายามเข้าหา ซัดยับ มีลิสต์พ่อเด็กกี่คน!

ศึกลูกใครหว่า? ยาวไป "ฟารีดา" ถูก 2 พี่น้อง "โฟล์ค ณัฐกรณ์" และ "ฟาร์ม ชลพิพรรธน์" แฉ ฝ่ายหญิงพยายมเข้าหา คนพี่ไม่สน เลยไปหาคนน้อง ซัดมีลิสต์พ่อของลูกกี่คน
ยังคงเป็นมหากาพย์ที่หลายคนยังเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด กับเรื่องราวของสาว "ฟารีดา" ที่ออกมาบอกว่ากำลังตั้งครรภ์กับ "ติณติณ" นักร้องหนุ่มวง นิวคันทรี ซึ่งล่าสุดฝ่ายหญิงออกมาโพสต์ร่ายยาวอีกครั้ง โดยเป็นการออกมาขอโทษกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ยอมรับผิดแบบ 100% พร้อมเคลียร์ชัดใน 2 ประเด็นใหญ่
ปมแชตหลุดกับ “นักร้อง ฟ.” ฟารีดายืนยันว่า ไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวใดๆ กับน้อง ฟ. เรื่องทั้งหมดเกิดจากความคึกคะนองที่ตนเองพูดคุยกับบุคคลภายนอก แล้วสร้างเรื่องส่งรูปที่ตรวจครรภ์ไปหลอกคู่สนทนาโดยขาดสติ พร้อมกราบขอโทษน้อง ฟ. และครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ปมตรวจ DNA กับ ติณติณ ซึ่งเจ้าตัวระบุว่า พร้อมตรวจมาโดยตลอด แต่พอทางฝ่ายติณติณนัดวันที่ 20 มิถุนายน เวลา 11.00 น. เธอกลับปฏิเสธโดยระบุว่าตกใจและกังวลเรื่องความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำที่จะกระทบต่อลูกในครรภ์ แต่หลังจากตั้งสติและศึกษาข้อมูลแล้ว ยืนยันพร้อมเข้าตรวจ DNA ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแน่นอน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้กราบขอโทษติณติณ รวมถึงร้านสักและบุคคลที่สามที่ถูกพาดพิงในเรื่องร้ายแรง (ทั้งประเด็นยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์) ยอมรับว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบและละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยหลังจากนี้ฟารีดาเผยว่า จะขอหยุดเคลื่อนไหว ถอยออกมาทบทวนตัวเอง และโฟกัสการดูแลลูกในครรภ์ให้ดีที่สุด เป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิต
ซึ่งทางด้านนักร้องฟ.ที่ถูกพูดถึงก็คือ "โฟล์ค ณัฐกรณ์" แชมป์รายการ ไมค์ทองคำ ได้ออกมาเผยผ่านรายการพุทธะทอล์ก ยืนยันสถานะกับฟาริดาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งเริ่มรู้จักกันเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา โดยฝ่ายหญิงพยายามสานสัมพันธ์ด้วยการซื้อไมโครโฟนมาให้เป็นของขวัญวันเกิด และเมื่อเห็นแชทหลุดซึ่งเป็นแชทที่ฟาริดาไปคุยกับแฟนคลับของตน ยอมรับว่าตกใจมาก แถมรูปภาพที่ตรวจครรภ์ที่ฟาริดาส่งให้แฟนคลับตนดูนั้น เป็นรูปเดียวกับที่ส่งให้ติณติณเป๊ะ พร้อมกับตั้งคำถามฝากไปถึงฝ่ายหญิงว่า ตกลงแล้วผู้หญิงคนนี้มีลิสต์รายชื่อผู้ชายที่จะเอามาเป็นพ่อเด็กกี่คนกันแน่?
ส่วนทางด้าน "ฟาร์ม ชลพิพรรธน์" พี่ชายของโฟร์คก็ออกมาพูดเช่นกัน บอกว่าจริงๆ แล้วฟาริดาพยายามจะมาตีสนิทกับตนก่อน แต่ตนมองเป็นแค่แฟนคลับจึงไม่ขอยุ่งเกี่ยวด้วย ซึ่งฝ่ายหญิงเคยเสนอตัวจะไปส่งที่บ้าน แต่ตนรู้ทันและปฏิเสธไป ซึ่งนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายหญิงเบนเข็มหันไปตีสนิทกับโฟล์ค น้องชายของตนแทน ทั้งตั้งคำถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร และหากติณติณไม่โดนกล่าวหาซะก่อน เชื่อว่าผู้ชายที่จะตกเป็นเหยื่อถูกอ้างว่าเป็นพ่อเด็กก็คงเป็นน้องชายตนนี่แหละ