“ก๊อท จักรพันธ์” แซว “ติณติณ” ก่อนหาตังค์ค่านม หาเงินซื้อข้าวกินก่อน

หลัง “ก๊อท จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” เดือดแรงกลางรายการโหนกระแส ปม “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ออกมาแฉว่าท้องกับ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” หรือ “ติณติณ New Country” ในฐานะผู้ปั้น ติณติณ มากับมือ ก็เลยฟาดแหลกจะว่าใครสำส่อน ควรดูตัวเองก่อน เรียกว่าแรงจัดเต็ม
ล่าสุดวันนี้ (14 มิ.ย. 69) ก๊อทยังคงเคลื่อนไหวให้กำลังใจ “ติณติณ” อย่างต่อเนื่อง โดยได้แชร์สตอรี่ขณะติณติณกำลังทำงาน พร้อมใส่ข้อความว่า “#ก่อนหาตังค์ค่านม #หาตังค์ซื้อข้าวกินก่อน #ตามไปให้กำลังใจน้องได้นะคับ”
ก่อนจะโพสต์ภาพสมาชิกวง New Country และระบุแคปชั่นว่า “#ไปทางไหนดีพวกเมิงงง #นุต้าติณนิวคันทรี่ #จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน นุขายกุ้ง ต้าขายเค้ก ติณเลี้ยงลูก”