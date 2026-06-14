เปิดตัวรึเปล่า? “เป๊ก ลูกนายกฯ” ไลฟ์ขายของคู่ “เกรซ ชลิตา”

ทำเอาชาวเน็ตจับตากันไม่น้อย สำหรับ “เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล” ลูกชายของนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” และนักแสดงสาว “เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์” หลังล่าสุดมีคลิปไลฟ์ขายเสื้อร่วมกันใน TikTok จนหลายคนอดโฟกัสเคมีของทั้งคู่ไม่ได้
โดยก่อนหน้านี้ เป๊ก เคยถูกจับตาเรื่องความสนิทสนมกับ เกรซ หลังมีทั้งการแท็กหา ส่งเพลงรัก รวมถึงคอมเมนต์ว่าอีกฝ่ายเป็นสาวในสเปก และยังเคยส่งดอกไม้ช่อโตให้ เกรซ อีกด้วย
ส่วนงานนี้จะเป็นการเปิดตัวหรือไม่ คงต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่ เพราะจนถึงตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาพูดถึงสถานะความสัมพันธ์อย่างชัดเจน แต่หลังจากคลิปไลฟ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็ทำเอาแฟนๆ จำนวนไม่น้อยเข้ามาแซวความน่ารัก และลุ้นให้ทั้งคู่มีข่าวดีในเร็ววัน