จูปิเกล ช้อป แลนด์มาร์กการ์ดเกมตึกแดง จัดแข่งใหญ่ชิงหมื่น โก้-อุ๊บ ร่วมงาน

“จูปิเกล ช้อป” ตอกย้ำแลนด์มาร์กการ์ดเกมอันดับหนึ่ง จัดแข่งใหญ่ชิงรางวัลหมื่นบาท ณ ตึกแดงจตุจักร “โก้ ธีรศักดิ์-อุ๊บ วิริยะ” คนดังร่วมงานคับคั่ง
กลายเป็นปรากฏการณ์ “ตึกแดงแตก” ที่ถูกกล่าวถึงกันแบบปากต่อปากในโลกโซเชียลขณะนี้ สำหรับ “จูปิเกล ช้อป” (Jupigale) ร้านการ์ดเกมชื่อดังที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นาน แต่กระแสความแรงพุ่งทะยานจนก้าวขึ้นมาเป็นคอมมูนิตี้การ์ดเกมระดับแนวหน้าของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย ณ บริเวณชั้น 5 ตึกแดงวินเทจ จตุจักร (Red Vintage Building Chatuchak)
ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางร้านได้สร้างความคึกคักให้กับวงการด้วยการจัดการแข่งขันการ์ดเกมแมตช์พิเศษ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม เพื่อชิงเงินและของรางวัลรวมมูลค่ากว่าหมื่นบาท โดยงานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผู้บริหารจากตึกแดง จตุจักร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมสร้างสรรค์และช่วยพัฒนาสมองของเยาวชน จึงได้ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งเดินทางมาร่วมมอบรางวัลและร่วมยินดีให้แก่ผู้ชนะในครั้งนี้ด้วย
งานแข่งการ์ดเกม ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัท คิดซ์ แอนด์ คิทซ์ (Kidz & Kitz) ได้นำการ์ดมาแจก 128 ชิ้น
บรรยากาศภายในงานและบริเวณร้านยังเต็มไปด้วยความโปร่งโล่ง สบาย อากาศเย็นฉ่ำ ถือเป็นพิกัดพักผ่อนสุดชิลล์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยงาม สามารถมองเห็นทัศนียภาพตึกสวยๆ ทั่วกรุงเทพฯ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้มาร่วมงานและครอบครัวที่พาบุตรหลานมาแข่งขัน ได้รับทั้งความสนุกสนานและผ่อนคลายในเวลาเดียวกัน
งานนี้ยังได้รับความสนใจจากเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่ต้านกระแสไม่ไหว เดินภาพมาร่วมเช็กอินกันอย่างคับคั่ง นำโดย “ดร.โก้ ธีรศักดิ์ พันธุจริยา” ดารานักแสดงชื่อดัง ที่เปิดใจว่า “สารภาพตรงๆ ว่าไม่เคยเล่นการ์ดมาก่อน แต่เห็นในโซเชียลมาแรงมาก ที่บอกว่าการ์ดบางใบราคาพุ่งไปถึงหลักหมื่น หลักแสน จนถึงหลักล้าน เลยต้องขอลองหน่อย พอแวะมาที่ร้านจูปิเกล ช้อป คือสะใจมาก มีการ์ดให้เลือกเยอะมาก ตั้งแต่ราคาเบาๆ สบายกระเป๋า ไปจนถึงระดับแรร์ไอเทมราคาแพง เลือกซื้อได้ตามกำลังทรัพย์เลยครับ”
ทางด้านนักปั้นมือทอง “อุ๊บ วิริยะ พงษ์อาจหาญ” ที่เดินทางมาสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเอง กล่าวเสริมว่า “ทนกระแสความแรงของร้านนี้ไม่ไหวจริงๆ สำหรับคนที่เล่นการ์ดอยู่แล้ว อยากให้ลองมาเห็นด้วยตาตัวเองว่าที่ จูปิเกล มีแต่ของดี เด็ด โดน ใจ ส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่น แนะนำเลยว่าต้องมาลอง แล้วคุณจะติดใจแน่นอน”
คุณจู่จู่ พสิษฐ์ พลชาติ คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของร้าน “จูปิเกล ช้อป” (Jupigale) เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจครั้งนี้ว่า “ผมเริ่มเล่นการ์ดมาตั้งแต่มัธยมจนเรียนจบปริญญาตรี ความรักและความหลงใหลในการเล่นและการสะสมการ์ดไม่เคยลดลงเลย ที่สำคัญต้องขอบคุณ คุณแม่ (ผิง-สุภาวดี ทัพมาลัย) ที่เข้าใจ ไม่เคยว่า แถมยังคอยสนับสนุนมาโดยตลอด สำหรับการเลือกเปิดร้านที่ชั้น 5 ตึกแดง จตุจักร เพราะมองว่าเป็นทำเลที่ดีมาก วิวสวย บรรยากาศดี และที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณผู้บริหารตึกแดง จตุจักร ทุกท่านที่เอ็นดู คอยส่งเสริมกิจกรรมดีๆ แบบนี้เสมอมาครับ
ร้านของเราเน้นย้ำเรื่องความซื่อสัตย์ การ์ดทุกใบรับประกันว่าเป็นของแท้ ของจริง นำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่เป็นธรรม ไม่แพงเวอร์ มีให้เลือกหลากหลายราคาตามความต้องการ เหมาะสำหรับทั้งกลุ่มที่ต้องการเก็บสะสม เก็งกำไรเพื่อการลงทุนระยะยาว หรือกลุ่มเด็กๆ และเยาวชนที่เล่นเพื่อฝึกสมอง ประลองปัญญา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการวางแผน นอกจากจะช่วยเสริมทักษะความคิดแล้ว ยังเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำให้เด็กๆ ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข มาร่วมสร้างมิตรภาพใหม่ๆ ทางร้านยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ไม่ซื้อไม่เป็นไร แวะมาพูดคุยกันก่อนได้ เราเตรียมพื้นที่นั่งกว้างขวาง บรรยากาศอบอุ่น ไว้รองรับสำหรับนั่งเล่นการ์ดร่วมกันอย่างเต็มที่ครับ” คุณพสิษฐ์กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับผู้ที่สนใจ ครบจบเรื่องการ์ดในที่เดียว สามารถแวะมาดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟและเลือกชมการ์ดได้ที่ จูปิเกล ช้อป (Jupigale) ชั้น 5 ตึกแดง วินเทจ จตุจักร เปิดต้อนรับคนรักการ์ดเกมทุกคนแล้ววันนี้