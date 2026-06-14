"ซี พฤกษ์" โร่พบตำรวจ ร้องตรวจสอบบัญชีแอนตี้แฟน ปล่อยข่าวเท็จสร้างความเสื่อมเสีย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.69 ที่ ชั้น 4 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นักแสดงหนุ่ม "ซี พฤกษ์ พานิช" ได้เดินทางเข้าพบ "พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ" ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (ผบก.สอท.1) เพื่อร้องทุกข์และขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกรณีมีกลุ่มผู้ไม่หวังดี นำคลิปวิดีโอและข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ พร้อมระบุข้อความในลักษณะใส่ความ บิดเบือนข้อเท็จจริง ว่าตัวศิลปินมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและไม่จริงใจต่อแฟนคลับ
โดย ซี ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอออกไปนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด การกระทำดังกล่าวส่งผลให้ตนเองได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง กระทบต่อภาพลักษณ์ และทำให้แฟนคลับบางส่วนเกิดความเข้าใจผิด จนมีการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จในวงกว้าง จึงได้ตัดสินใจเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้เร่งตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐาน และดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดจนถึงที่สุด
ด้าน พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไว้เพื่อสั่งการให้ทีมสืบสวนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป พร้อมกันนี้ ได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังประชาชน รวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ว่าในการแชร์หรือส่งต่อข้อมูลใด ๆ ควรใช้ความระมัดระวัง วิจารณญาณ และตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้