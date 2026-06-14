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“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลายเป็นบทสรุปของประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังจากที่ “ฟารีดาเอลิซ่าเบธ ที”ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงและกราบขอโทษจากใจจริงต่อเหตุการณ์ทั้งหมด โดยยอมรับผิดแบบ 100% พร้อมเคลียร์ชัดใน 2 ประเด็นใหญ่
 
ปมแชตหลุดกับ “นักร้อง ฟ.” ฟารีดายืนยันว่า ไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวใดๆ กับน้อง ฟ. เรื่องทั้งหมดเกิดจากความคึกคะนองที่ตนเองพูดคุยกับบุคคลภายนอก แล้วสร้างเรื่องส่งรูปที่ตรวจครรภ์ไปหลอกคู่สนทนาโดยขาดสติ พร้อมกราบขอโทษน้อง ฟ. และครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง

ปมตรวจ DNA กับ “ติณติณ นิวคันทรี่” จรัสรวี เทียมรัตน์ สำหรับกำหนดการตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น. ฟารีดาชี้แจงว่าตอนแรกที่ปฏิเสธไปเพราะตกใจและกังวลเรื่องความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำที่จะกระทบต่อลูกในครรภ์ แต่หลังจากตั้งสติและศึกษาข้อมูลแล้ว ยืนยันพร้อมเข้าตรวจ DNA ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแน่นอน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ

นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้กราบขอโทษติณติณ รวมถึงร้านสักและบุคคลที่สามที่ถูกพาดพิงในเรื่องร้ายแรง (ทั้งประเด็นยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์) ยอมรับว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบและละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยหลังจากนี้ฟารีดาเผยว่าจะขอหยุดเคลื่อนไหว ถอยออกมาทบทวนตัวเอง และโฟกัสการดูแลลูกในครรภ์ให้ดีที่สุด เป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิต












“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้
“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้
“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้
“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้
“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้
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