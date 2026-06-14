“ฟารีดา” สารภาพแล้ว! คึกคะนองกุเรื่องท้องกับ “นักร้อง ฟ.” แต่พร้อมตรวจ DNA “ติณติณ” 20 มิ.ย. นี้

กลายเป็นบทสรุปของประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังจากที่ “ฟารีดาเอลิซ่าเบธ ที”ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงและกราบขอโทษจากใจจริงต่อเหตุการณ์ทั้งหมด โดยยอมรับผิดแบบ 100% พร้อมเคลียร์ชัดใน 2 ประเด็นใหญ่
ปมแชตหลุดกับ “นักร้อง ฟ.” ฟารีดายืนยันว่า ไม่เคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวใดๆ กับน้อง ฟ. เรื่องทั้งหมดเกิดจากความคึกคะนองที่ตนเองพูดคุยกับบุคคลภายนอก แล้วสร้างเรื่องส่งรูปที่ตรวจครรภ์ไปหลอกคู่สนทนาโดยขาดสติ พร้อมกราบขอโทษน้อง ฟ. และครอบครัวที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
ปมตรวจ DNA กับ “ติณติณ นิวคันทรี่” จรัสรวี เทียมรัตน์ สำหรับกำหนดการตรวจ DNA ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น. ฟารีดาชี้แจงว่าตอนแรกที่ปฏิเสธไปเพราะตกใจและกังวลเรื่องความเสี่ยงของการเจาะน้ำคร่ำที่จะกระทบต่อลูกในครรภ์ แต่หลังจากตั้งสติและศึกษาข้อมูลแล้ว ยืนยันพร้อมเข้าตรวจ DNA ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวแน่นอน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังได้กราบขอโทษติณติณ รวมถึงร้านสักและบุคคลที่สามที่ถูกพาดพิงในเรื่องร้ายแรง (ทั้งประเด็นยาเสพติดและการพรากผู้เยาว์) ยอมรับว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบและละเมิดสิทธิผู้อื่น โดยหลังจากนี้ฟารีดาเผยว่าจะขอหยุดเคลื่อนไหว ถอยออกมาทบทวนตัวเอง และโฟกัสการดูแลลูกในครรภ์ให้ดีที่สุด เป็นบทเรียนราคาแพงในชีวิต