เปิดใจหมดเปลือก!! ชีวิต “ศรราม” มีแค่ “วีจิ”

อาทิตย์นี้ “ตีท้ายครัว” ขอคลุกวงในกับซามูไรพ่อลูกอ่อน “หนุ่ม ศรราม” ที่วันนี้ขอเปิดใจ และเปิดทุกเรื่องราวในชีวิต พร้อมควงลูกสาวสุดที่รัก “น้องวีจิ“ มาแจกความสดใสแบบเต็มอิ่ม
งานนี้ “พี่วิลลี่ – พี่ป๋อ – พี่อาร์ต – พี่โอ๋” ถึงกับตั้งรับไม่ทัน เมื่อแขกรับเชิญคนนี้ทำการบ้านมาอย่างดี เพื่อเผาพิธีกรโดยเฉพาะ เรียกว่าเมาท์สนั่น ฮากระจายกันตั้งแต่ต้นรายการ
นอกจากนี้ ยังได้ฟังเรื่องราวสุดฮาในสมัยเป็นทหารเกณฑ์ รวมถึงบทบาทใหม่ของ “ซามูไรพ่อลูกอ่อน” ที่ยอมปรับเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเพื่อลูกสาวคนเดียวของบ้าน ถึงขั้นพา “น้องวีจิ” ไปเลี้ยงถึงกองถ่าย เพราะทุกนาทีสำคัญที่สุดคือเวลาของพ่อและลูก
และที่พลาดไม่ได้ คือการเปิดใจจาก “น้องวีจิ” ถึงเรื่องสาวๆ ของคุณป๊า พร้อมบทบาทผู้จัดการหัวใจตัวน้อย ที่มีสัญญาใจพ่อลูก
ปิดท้ายด้วยคำถามสำคัญในชีวิตว่า หากย้อนเวลากลับไปได้ อยากแก้ไขอะไรในอดีตหรือไม่ ซึ่ง “หนุ่ม ศรราม” ตอบอย่างหนักแน่นว่า “ไม่” เพราะทุกเรื่องราวที่ผ่านมา ทำให้เขามีของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิต นั่นคือ “วีจิ”
ติดตามความฮา ความซึ้ง และอีกหลายมุมที่ไม่เคยเปิดเผยของ “หนุ่ม ศรราม” และ “น้องวีจิ” ได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายนนี้ เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33