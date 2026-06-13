Sunshine Dairy เปิดเกมใหญ่ ดึง PERSES เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” พร้อมประกาศขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ

บริษัท โทฟุซัง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sunshine Dairy High Protein จัดงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” ณ ลาน SEMI OUTDOOR ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ “Sunshine Dairy Enjoy Your Daily อร่อยได้ทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” และประกาศตัว 5 หนุ่มศิลปิน T-Pop สุดฮอต วง “PERSES” (เพอร์เซส) ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์นมโปรตีนสูงรสชาติอร่อยที่ตอบโจทย์ Active Lifestyle และเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน
ภายในงาน “Sunshine Dairy Enjoy Your Daily อร่อยได้ทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” ย้ำถึงก้าวสำคัญ ผ่านแนวคิด Everyday Protein Milk เพื่อทลายกรอบความคิดเดิมๆ ที่ว่านมโปรตีนสูงเหมาะสำหรับนักกีฬาหรือคนสายฟิตเนสเท่านั้น แต่แบรนด์มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดื่มสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ โดยเข้ามาตอบโจทย์ช่องว่างในตลาดด้วยสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดื่มง่าย รสชาติอร่อย ในราคาที่เข้าถึงได้และหาซื้อสะดวก
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญคือการคว้าวง PERSES มาร่วมงานเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่ม Gen Z และ Millennials ผ่านภาพลักษณ์ที่เต็มไปด้วยพลัง สดใส แข็งแรง และคาแรกเตอร์ที่หลากหลายของสมาชิก ซึ่งสะท้อนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกถึง 4 รสชาติ ตาม Mood ของผู้บริโภค ได้แก่ ช็อกโกแลต, บัตเตอร์สก็อตช์, สตรอเบอร์รี่ และรสจืด โดยให้โปรตีนสูงถึง 33 กรัมต่อขวด
โดยบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความคึกคักและเอเนอร์จี้ของคนรุ่นใหม่ นำโดยคุณ สุรนาม พานิชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทฟุซัง จำกัด ที่มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ ถึงทิศทางของแบรนด์ ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับความสนุกในกิจกรรม Game On Stage และการถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Photo Group ร่วมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดปิดท้ายด้วยความฟินขั้นสุดกับโชว์พิเศษจาก 5 หนุ่ม PERSES ที่ขนเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดทรงพลังมาสั่นสะเทือนเวที โดยสมาชิกวงเผยว่า ไลฟ์สไตล์ของพวกเขาทั้งการซ้อมเต้นและการทำงานต้องใช้พลังงานสูง การเติมโปรตีนที่อร่อย ดื่มง่าย และคุ้มค่าในทุกๆ วันจึงเป็นสิ่งสำคัญ และอยากชวนให้ทุกคนหันมา Enjoy กับการดูแลตัวเองผ่านแคมเปญนี้ไปด้วยกัน
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเปิดประสบการณ์และเติมพลังความสดชื่นได้แล้ววันนี้ในราคาขวดละ 49 บาท ที่ 7-Eleven ทุกสาขา, ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ หรือช่องทางออนไลน์ Line Shopping และ TikTok Shop