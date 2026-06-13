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Sunshine Dairy เปิดเกมใหญ่ ดึง PERSES เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” พร้อมประกาศขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท โทฟุซัง จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Sunshine Dairy High Protein จัดงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” ณ ลาน SEMI OUTDOOR ชั้น G สามย่านมิตรทาวน์ พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหม่ “Sunshine Dairy Enjoy Your Daily อร่อยได้ทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” และประกาศตัว 5 หนุ่มศิลปิน T-Pop สุดฮอต วง “PERSES” (เพอร์เซส) ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์นมโปรตีนสูงรสชาติอร่อยที่ตอบโจทย์ Active Lifestyle และเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคน

ภายในงาน “Sunshine Dairy Enjoy Your Daily อร่อยได้ทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย” ย้ำถึงก้าวสำคัญ ผ่านแนวคิด Everyday Protein Milk เพื่อทลายกรอบความคิดเดิมๆ ที่ว่านมโปรตีนสูงเหมาะสำหรับนักกีฬาหรือคนสายฟิตเนสเท่านั้น แต่แบรนด์มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดื่มสำหรับทุกคนที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทำงาน นักศึกษา หรือคนรุ่นใหม่ โดยเข้ามาตอบโจทย์ช่องว่างในตลาดด้วยสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ดื่มง่าย รสชาติอร่อย ในราคาที่เข้าถึงได้และหาซื้อสะดวก
และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของแคมเปญคือการคว้าวง PERSES มาร่วมงานเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่ม Gen Z และ Millennials ผ่านภาพลักษณ์ที่เต็มไปด้วยพลัง สดใส แข็งแรง และคาแรกเตอร์ที่หลากหลายของสมาชิก ซึ่งสะท้อนจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกถึง 4 รสชาติ ตาม Mood ของผู้บริโภค ได้แก่ ช็อกโกแลต, บัตเตอร์สก็อตช์, สตรอเบอร์รี่ และรสจืด โดยให้โปรตีนสูงถึง 33 กรัมต่อขวด

โดยบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวเต็มไปด้วยความคึกคักและเอเนอร์จี้ของคนรุ่นใหม่ นำโดยคุณ สุรนาม พานิชการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โทฟุซัง จำกัด ที่มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์ ถึงทิศทางของแบรนด์ ก่อนจะส่งต่อเวทีให้กับความสนุกในกิจกรรม Game On Stage และการถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Photo Group ร่วมกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดปิดท้ายด้วยความฟินขั้นสุดกับโชว์พิเศษจาก 5 หนุ่ม PERSES ที่ขนเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดทรงพลังมาสั่นสะเทือนเวที โดยสมาชิกวงเผยว่า ไลฟ์สไตล์ของพวกเขาทั้งการซ้อมเต้นและการทำงานต้องใช้พลังงานสูง การเติมโปรตีนที่อร่อย ดื่มง่าย และคุ้มค่าในทุกๆ วันจึงเป็นสิ่งสำคัญ และอยากชวนให้ทุกคนหันมา Enjoy กับการดูแลตัวเองผ่านแคมเปญนี้ไปด้วยกัน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมเปิดประสบการณ์และเติมพลังความสดชื่นได้แล้ววันนี้ในราคาขวดละ 49 บาท ที่ 7-Eleven ทุกสาขา, ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ หรือช่องทางออนไลน์ Line Shopping และ TikTok Shop





Sunshine Dairy เปิดเกมใหญ่ ดึง PERSES เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” พร้อมประกาศขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ
Sunshine Dairy เปิดเกมใหญ่ ดึง PERSES เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” พร้อมประกาศขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ
Sunshine Dairy เปิดเกมใหญ่ ดึง PERSES เสิร์ฟเอเนอร์จี้ ในงานแถลงข่าว “Enjoy Your Daily With PERSES” พร้อมประกาศขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการ