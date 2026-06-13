“อสมท” ร่วมกับ “โซนิกซ์ ยูธ” พร้อมเปิดเสนอชื่อ 5 สาขารางวัล “Y Entertain Awards 2026“

นับว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงคุณค่า ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนักแสดง Boys’ Love และ Girls’ Love รวมถึงบุคคลเบื้องหลังที่ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในหลากหลายสาขา สำหรับรางวัล “Y Entertain Awards” ซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ยังคงยืนหยัดสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ ยูธ จำกัด โดย ก้อง-ปิยะ เศวตพิกุล พร้อมผลักดันสู่ระดับสากล ให้ทั่วโลกรู้จักประเทศไทย ทั้งในด้านวัฒนธรรมและนวัตกรรม
โดยในปีนี้เตรียมพบกับงานประกาศรางวัล “Y Entertain Awards 2026” Thai Silk Curtains & The Golden Lotus บุษบงกช ม่านไหม ลายสยาม พร้อมเปิดโหวตรอบแรกโดยการให้ร่วมเสนอชื่อผู้เข้าชิงทั้ง 5 สาขารางวัล
Y Couple of the Year (คู่จิ้นฟินเวอร์) รางวัลที่มอบให้แก่คู่นักแสดง Boys’ Love หรือ Girls’ Love ที่แสดงคู่กันได้อย่างประทับใจเป็นที่ชื่นชอบของมหาชน
Prince of Boys’ Love (นักแสดงนำ Boys’ Love เจ้าเสน่ห์) รางวัลที่มอบให้แก่นักแสดงนำชายซีรีส์ Boys’ Love ที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการสนับสนุนจากมหาชน
Princess of Girls’ Love (นักแสดงนำ Girls’ Love พราวเสน่ห์) รางวัลที่มอบให้แก่นักแสดงนำหญิงซีรีส์ Girls’ Love ที่เป็นที่ชื่นชอบและได้รับการสนับสนุนจากมหาชน
Rising Star Couple (คู่ชิปดาวรุ่ง) รางวัลที่มอบให้แก่คู่นักแสดงนำ Boys’ Love หรือ Girls’ Love ที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรก
Most Popular Y Novel (นิยาย Y ยอดนิยม) รางวัลที่มอบให้แก่นิยาย Boys' Love หรือ Girls' Love ที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์และได้รับความนิยมจากมหาชน
โดยสามารถร่วมเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://yentertainawards.mcot.net/ เพียงช่องทางเดียว ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ถึงวันอังคารที่ 30 มิถุนายนนี้เท่านั้น
พลาดไม่ได้ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรางวัล “Y Entertain Awards 2026” Thai Silk Curtains & The Golden Lotus บุษบงกช ม่านไหม ลายสยาม โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของอสมท #Yentertainawards2026 #MCOT
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