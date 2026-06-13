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เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) เปิดแคมเปญหน้าร้อน “Hong Kong Summer Fun” รับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงกลางปี ขนทัพไฮไลต์มากมาย ตั้งแต่ “Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Festival” การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกงประจำปี พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศริมอ่าวที่ Avenue of Stars ให้เป็นเฟสทิวัลสุดคึกคักตลอด 13 วัน ตั้งแต่ 19 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2026 ทั้งกิน ดื่ม เที่ยว และชมการแข่งขันเรือมังกรในโลเคชันที่มองเห็นวิวอ่าววิคตอเรียได้แบบเต็มตา พร้อมจับมือกับพาร์ทเนอร์เปิดตัวโปรโมชัน “Summer Deals” แพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ พร้อมส่วนลดบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนลดค่าเดินทางนับแสนรายการ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2026

การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกงในปีนี้ยกระดับงานสู่รูปแบบเฟสติวัลเต็มตัว ในวาระครบรอบ 50 ปี จัดโดย HKTB ร่วมกับสมาคมเรือมังกรแห่งประเทศจีนประจำฮ่องกง (Hong Kong China Dragon Boat Association: HKCDBA) และซันไลฟ์เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่ 27–28 มิถุนายน พร้อมต้อนรับนักกีฬากว่า 4,500 คน จากกว่า 220 ทีม และ 16 ประเทศและภูมิภาค ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับอ่าววิคตอเรียในช่วงสุดสัปดาห์ โดยมีทีม Dragon Boat Thailand ตัวแทนฝีพายจากประเทศไทย ที่ทุ่มฝึกซ้อมหนักถึง 6 วันต่อสัปดาห์ เตรียมเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำจากนานาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ

เบื้องหลังบรรยากาศคึกคักของปีนี้คือประวัติศาสตร์ยาวนานของการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกง ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี 1976 จากการแข่งขันของชาวประมงในซิวเกหวาน ก่อนพัฒนาสู่มหกรรมระดับนานาชาติของฮ่องกง ปีนี้จึงเพิ่มถ้วยพิเศษ “50th Anniversary Fishermen Invitational Cup” สำหรับทีมชาวประมงท้องถิ่น 6 ทีม และรายการ “50th Anniversary Championship” ที่รวบรวมแชมป์จาก 9 ประเภทหลักมาชิงตำแหน่ง “สุดยอดแชมป์เรือมังกร”

สีสันหลักของงานอยู่ที่ Avenue of Stars ซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ริมอ่าวตลอด 13 วัน ตั้งแต่ 19 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม ภายในงานมีทั้ง Dragon Boat Food Lane ที่รวมเมนูรับเทศกาลและของว่างธีมเรือมังกร, Beer Garden สำหรับนั่งชิลพร้อมวิวอ่าววิคตอเรีย และจุดถ่ายภาพธีมเรือมังกร 4 จุด ไม่ว่าจะเป็นโซนออกแบบเรือมังกร Sun Life HK, เรือมังกรไม้แบบดั้งเดิมยาว 22 เมตร, จุดถ่ายภาพจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ Minions & Monsters และจุดถ่ายภาพขวด Coca-Cola® ยักษ์ในธีมเรือมังกร

อีกหนึ่งมุมที่ทำให้งานนี้น่าแวะคือโซนกิจกรรมที่ Salisbury Garden ซึ่งรวมเวิร์กช็อปมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างการเป่าน้ำตาล การทำขนมจ่างด่าง และการสานอวนประมงไว้ในบรรยากาศที่เข้าถึงง่าย ขณะที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บรรยากาศจะยิ่งคึกคักขึ้นด้วยการแสดงหย่งชุน ลูกข่างจีน หร่วน กู่เจิง ดนตรีสด กิจกรรมพายเรือมังกรผ่านเทคโนโลยี VR และโซนรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวฮ่องกง https://www.discoverhongkong.com/th/events/dragon-boat-festival.html

สำหรับสายเที่ยวที่อยากวางแผนทริปให้คุ้มขึ้น HKTB ยังจับมือกับ Trip.com Group, QTSA, HKRMA, Alipay และผู้ประกอบการต่างๆ เปิดตัว “Summer Deals” นับแสนรายการ โดยหนึ่งในไฮไลต์คือโปรโมชั่นจาก Trip.com Group มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองโรงแรมในฮ่องกงผ่าน Trip.com ตามเงื่อนไขแคมเปญ จะได้รับสิทธิ์ 2 ต่อ ทั้งส่วนลดบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและข้อเสนอเดินทางสาธารณะสูงสุด 50% พร้อมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลการใช้จ่ายผ่าน AlipayHK, Alipay และ Alipay+ ที่ศูนย์การค้ากว่า 100 แห่งทั่วฮ่องกง

นอกจากนี้ “Hong Kong Summer Fun” ยังรวบรวมอีเวนต์ด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง กีฬา และดนตรีอีกหลายรายการไว้บนเว็บไซต์ Discover Hong Kong ภายใต้แพลตฟอร์ม “Hong Kong Summer Fun” https://www.discoverhongkong.com/eng/events/summer-fun.html เพื่อให้ค้นหาข้อมูลและวางแผนเที่ยวได้สะดวกในที่เดียว







เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น
เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น
เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น
เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น