เช็กอินฮ่องกงหน้าร้อนกับ “Hong Kong Summer Fun” สนุกจัดเต็มทั้งกิน ดื่ม เที่ยว ฉลอง ‘เทศกาลเรือมังกร’ ครบรอบ 50 ปี ริมอ่าวยาว 13 วัน พร้อมโปรฯ ส่วนลดท่องเที่ยวสำหรับซัมเมอร์นี้เท่านั้น

การท่องเที่ยวฮ่องกง (Hong Kong Tourism Board: HKTB) เปิดแคมเปญหน้าร้อน “Hong Kong Summer Fun” รับฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงกลางปี ขนทัพไฮไลต์มากมาย ตั้งแต่ “Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Festival” การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกงประจำปี พร้อมเปลี่ยนบรรยากาศริมอ่าวที่ Avenue of Stars ให้เป็นเฟสทิวัลสุดคึกคักตลอด 13 วัน ตั้งแต่ 19 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม 2026 ทั้งกิน ดื่ม เที่ยว และชมการแข่งขันเรือมังกรในโลเคชันที่มองเห็นวิวอ่าววิคตอเรียได้แบบเต็มตา พร้อมจับมือกับพาร์ทเนอร์เปิดตัวโปรโมชัน “Summer Deals” แพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ พร้อมส่วนลดบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนลดค่าเดินทางนับแสนรายการ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2026
การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกงในปีนี้ยกระดับงานสู่รูปแบบเฟสติวัลเต็มตัว ในวาระครบรอบ 50 ปี จัดโดย HKTB ร่วมกับสมาคมเรือมังกรแห่งประเทศจีนประจำฮ่องกง (Hong Kong China Dragon Boat Association: HKCDBA) และซันไลฟ์เป็นผู้สนับสนุนหลัก โดยการแข่งขันจะมีขึ้นวันที่ 27–28 มิถุนายน พร้อมต้อนรับนักกีฬากว่า 4,500 คน จากกว่า 220 ทีม และ 16 ประเทศและภูมิภาค ที่จะมาร่วมสร้างสีสันให้กับอ่าววิคตอเรียในช่วงสุดสัปดาห์ โดยมีทีม Dragon Boat Thailand ตัวแทนฝีพายจากประเทศไทย ที่ทุ่มฝึกซ้อมหนักถึง 6 วันต่อสัปดาห์ เตรียมเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำจากนานาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ
เบื้องหลังบรรยากาศคึกคักของปีนี้คือประวัติศาสตร์ยาวนานของการแข่งขันเรือมังกรนานาชาติฮ่องกง ซึ่งเริ่มจัดครั้งแรกในปี 1976 จากการแข่งขันของชาวประมงในซิวเกหวาน ก่อนพัฒนาสู่มหกรรมระดับนานาชาติของฮ่องกง ปีนี้จึงเพิ่มถ้วยพิเศษ “50th Anniversary Fishermen Invitational Cup” สำหรับทีมชาวประมงท้องถิ่น 6 ทีม และรายการ “50th Anniversary Championship” ที่รวบรวมแชมป์จาก 9 ประเภทหลักมาชิงตำแหน่ง “สุดยอดแชมป์เรือมังกร”
สีสันหลักของงานอยู่ที่ Avenue of Stars ซึ่งจะกลายเป็นพื้นที่ไลฟ์สไตล์ริมอ่าวตลอด 13 วัน ตั้งแต่ 19 มิถุนายนถึง 1 กรกฎาคม ภายในงานมีทั้ง Dragon Boat Food Lane ที่รวมเมนูรับเทศกาลและของว่างธีมเรือมังกร, Beer Garden สำหรับนั่งชิลพร้อมวิวอ่าววิคตอเรีย และจุดถ่ายภาพธีมเรือมังกร 4 จุด ไม่ว่าจะเป็นโซนออกแบบเรือมังกร Sun Life HK, เรือมังกรไม้แบบดั้งเดิมยาว 22 เมตร, จุดถ่ายภาพจากภาพยนตร์เรื่องใหม่ Minions & Monsters และจุดถ่ายภาพขวด Coca-Cola® ยักษ์ในธีมเรือมังกร
อีกหนึ่งมุมที่ทำให้งานนี้น่าแวะคือโซนกิจกรรมที่ Salisbury Garden ซึ่งรวมเวิร์กช็อปมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อย่างการเป่าน้ำตาล การทำขนมจ่างด่าง และการสานอวนประมงไว้ในบรรยากาศที่เข้าถึงง่าย ขณะที่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ บรรยากาศจะยิ่งคึกคักขึ้นด้วยการแสดงหย่งชุน ลูกข่างจีน หร่วน กู่เจิง ดนตรีสด กิจกรรมพายเรือมังกรผ่านเทคโนโลยี VR และโซนรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวฮ่องกง https://www.discoverhongkong.com/th/events/dragon-boat-festival.html
สำหรับสายเที่ยวที่อยากวางแผนทริปให้คุ้มขึ้น HKTB ยังจับมือกับ Trip.com Group, QTSA, HKRMA, Alipay และผู้ประกอบการต่างๆ เปิดตัว “Summer Deals” นับแสนรายการ โดยหนึ่งในไฮไลต์คือโปรโมชั่นจาก Trip.com Group มูลค่ารวมกว่า 20 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองโรงแรมในฮ่องกงผ่าน Trip.com ตามเงื่อนไขแคมเปญ จะได้รับสิทธิ์ 2 ต่อ ทั้งส่วนลดบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวและข้อเสนอเดินทางสาธารณะสูงสุด 50% พร้อมกิจกรรมลุ้นรับรางวัลการใช้จ่ายผ่าน AlipayHK, Alipay และ Alipay+ ที่ศูนย์การค้ากว่า 100 แห่งทั่วฮ่องกง
นอกจากนี้ “Hong Kong Summer Fun” ยังรวบรวมอีเวนต์ด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง กีฬา และดนตรีอีกหลายรายการไว้บนเว็บไซต์ Discover Hong Kong ภายใต้แพลตฟอร์ม “Hong Kong Summer Fun” https://www.discoverhongkong.com/eng/events/summer-fun.html เพื่อให้ค้นหาข้อมูลและวางแผนเที่ยวได้สะดวกในที่เดียว