“อัค-ลี” น้อมส่งพระศพ “พระองค์ภา” เผยทำใจมา 3 ปี แต่ถึงวันจริงยังช็อก

“อัค อัครัฐ” และ “ลี ฐานัฐพ์” ตั้งใจเดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับขบวนอัญเชิญพระศพ “พระองค์ภา” บอกแม้จะรับรู้เรื่องราวมา 3 ปีแล้ว แต่พอถึงวันนี้จริงๆ ก็ยังช็อกและสตั๊นไปเลย เพราะรู้สึกผูกพันกับท่านเหมือนโตมาด้วยกัน ยึดเป็นต้นแบบการทำความดี ทำประโยชน์ให้สังคม
ตั้งใจมาเป็นส่วนหนึ่งถวายความอาลัย ร่วมส่งพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมาส่งกำลังพระทัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดย “อัค อัครัฐ นิมิตรชัย” และ “ลี ฐานัฐพ์ โล่คุณสมบัติ” เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อเฝ้าฯ รับขบวนอัญเชิญพระศพ จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปประกอบพระราชพิธีพระราชทานน้ำสรงพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง โดย อัค และ ลี เผยถึงบรรยากาศการมาเป็นส่วนหนึ่งในครั้งนี้ว่า…
อัค : “พอทราบเรื่องก็ตั้งใจมา ตั้งใจมารอเคลื่อนพระศพ พอออกมาแล้วได้เห็นประชาชนทุกคนออกมาด้วยหัวใจเดียวกันรู้สึกดีใจ แล้วก็มาให้กำลังใจกัน มาทำในสิ่งที่เราศรัทธาแล้วก็รักเหมือนกัน นอกเหนือจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทุกคนก็ออกมาด้วยอารมณ์นั้นแหละ พอมาถึงบริเวณนี้แล้วรู้สึกว่าทุกคนต่างเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน แล้วก็จริงๆ อยากถวายกำลังใจให้ทุกๆ พระองค์ด้วยในพระบรมวงศานุวงศ์ว่า พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็อยากให้ท่านเข้มแข็งแล้วก็มีกำลังใจในการทำความดีดูแลประชาชนของท่านต่อไป”
ลี : “ตั้งใจมา แล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็ตั้งใจมาเหมือนกันหมด”
อัค : “ทุกคนได้รับความรู้สึกเดียวกัน แล้วก็มาด้วยเป้าหมายเดียวกัน จริงๆ แล้วทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยซ้ำ ผมเคยไปเจอมา ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบ ไม่ว่าเราจะอยากให้มันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น เคยไปอ่านมาเขาบอกว่าเราไม่สามารถห้ามไม่ให้ดอกไม้ร่วงจากต้นได้ แล้วเราก็ไม่สามารถห้ามให้วัชพืชขึ้นมาได้ คือไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่พอเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูแลกัน เราต้องผ่านมันไปด้วยกัน เราก็ต้องจับมือให้กำลังใจกันไป”
“อัค” เผยในวันที่ได้ทราบข่าวอยู่ระหว่างบวชรู้สึกช็อก สตั๊นไปเลย ในวันที่สึกจึงถวายบุญกุศลให้ “พระองค์ภา”
อัค : “ตอนที่ทราบข่าวครั้งแรกคืออยู่ในวัด บวชอยู่ ช็อกเหมือนทุกคน มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้น แล้วก็ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้น แต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกยังไง แต่ว่าตอนที่บวชอยู่ได้แค่รู้สึกว่าพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริง แล้วสิ่งที่ทำได้ ณ ตอนนั้นเหมือนนึกอะไรไม่ออก มันสตั๊นแล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้จะสึกแล้วด้วย ก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่เราสามารถทำได้ ณ ตอนนั้นคือการถวายบุญกุศลที่เราเคยทำมาทั้งหมด รวมถึงการอุปสมบทครั้งนี้ด้วย ตั้งใจถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน อยากให้ทรงหายจากประชวร แล้วก็แอบลึกๆ หวังลึกๆ ว่าอยากให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น
ณ ตอนนั้นความตั้งใจเรา เราจะได้รำลึก อธิษฐานในใจไปถึงพระองค์ท่านยังไงบ้าง เพราะว่าตอนที่ไปบวชอยู่โชคดีที่ได้พระอาจารย์ท่านคอยแนะนำ วิธีการหรือว่าหลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง เราก็เลยรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่เราสามารถทำได้ก็ตั้งใจถวายกุศลนั้น แล้วก็รำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชน ผลงานความดีที่ท่านเคยทำ เราก็เลยตั้งใจมากๆ”
ลี : “จริงๆ แล้วทุกอย่างที่ท่านทำก็เพื่อประชาชน ตัวผมเองก็เคยร่วมงานกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมาก”
ยึดเป็นต้นแบบการทำความดี ทำประโยชน์ให้สังคม
อัค : “หลักๆ คงเป็นท่านทรงเป็นต้นแบบ สำหรับผมส่วนตัวคือเรื่องความดีและการทำประโยชน์ต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆ ที่ท่านเคยทำ หรือว่าทุกสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็ก คือผมเชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะไม่ได้เคยเจอท่านใกล้ชิด แต่อย่างรุ่นผมหรือเจนผมมันเห็นท่านมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ผ่านข่าวต่างๆ ผ่านข่าวในพระราชสำนัก หรือถ้าใช้คำทั่วไปคือโตมาด้วยกัน แล้วเราเห็นท่านทรงงานหนักต่างๆ ท่านแข็งแรงในทุกด้าน เก่งในทุกๆ เรื่อง ทั้งการทูต นักกฎหมาย หรือว่าด้านการทหาร เรียกได้ว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าหญิงที่เก่งทุกเรื่องจริงๆ เราก็เลยรู้สึกว่าแบบอย่างที่ท่านทรงทำให้เราและได้เห็นมันเกิดผลและมันสัมผัสได้ ส่วนตัวก็คือรู้สึกว่าเรื่องที่มีอิทธิพลมากๆ ก็คือเรื่องทำประโยชน์ต่อผู้อื่น เพราะว่าด้วยหน้าที่ด้วยอาชีพของเรามันเป็นต้นแบบเป็นรูปแบบเพื่อคนอื่นเหมือนกัน”
ลี : “เป็นเรื่องนี้ที่รู้สึกว่าท่านช่วยเหลือผู้อื่น แล้วเราก็เป็นแบบอย่างของสังคมด้วย”
ขอเป็นส่วนเล็กๆ ส่งกำลังพระทัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ 10 พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ก้าวผ่านความทุกข์นี้ไปให้ได้
อัค : “อยากเป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่ง ตอนเกิดเรื่องตอนทราบเรื่อง ส่วนตัวก็ตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อน พูดตรงๆ ก็ทำใจมาไว้แล้วระดับหนึ่ง แล้วตลอด 3 ปีมันก็นานพอสมควร แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงๆ พอประกาศจากสำนักพระราชวังมาเปรี้ยงเมื่อคืนคือมันหนักๆ มันหน่วงๆ ต่อให้ทำใจมาแล้ว รู้ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น รู้ว่าห้ามไม่ได้ แต่มันเกิดขึ้นจริงมันก็ยากที่จะรับมือเหมือนกัน แต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องดำเนินต่อไป
ขนาดเราไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นเรายังรู้สึกเรายังหนักขนาดนี้ แล้วในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ดูแลท่านมา ที่ผูกพันกับท่าน ผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆ ถวายให้กับในหลวง รัชกาลที่ 10 ให้กับพระราชินี ให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หรือจริงๆ แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ อยากให้มีกำลังใจแล้วก็เข้มแข็ง แล้วก็ผ่านช่วงเวลานี้ไป มีแรงใจแรงกายที่จะยังทำประโยชน์เพื่อพสกนิกรดูแลประชาชนที่เป็นที่รักของท่านต่อไป”
ลี : “เรื่องนี้มันก็ยากมาก ผมว่าประชาชนชาวไทยพสกนิกรทุกคนก็เจ็บปวดกันทุกคน เชื่อว่าทุกพระองค์เลยก็เจ็บปวดมากกว่าพวกเรา ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยแล้วกัน”