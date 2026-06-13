เสน่หาวาโย EP.5 รักเบ่งบานกลางทะเล! ฟรีน-เบ็คกี้ หวานฉ่ำก่อนเจอมรสุมใหญ่

หลังจากปล่อยให้ผู้ชมลุ้นและเอาใจช่วย “หมวดลม” และ “เจ้าหญิงบลู” ให้ปลอดภัยจากการตามล่า พร้อมเปิดใจเรียนรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้เดินทางมาใช้ชีวิตบนเกาะร้าง โดยเรื่องราวใน EP.5 ต้องบอกว่าฟินสมใจแฟนๆ บ้านลมสุดๆ เมื่อบนเกาะสวรรค์อันห่างไกล หมวดลมและเจ้าหญิงบลูเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะ “วินด์” และ “พัดพา” ภายใต้กฎที่ต้องลืมยศถาบรรดาศักดิ์ เจ้าหญิงบลูได้สัมผัสอิสระเป็นครั้งแรกผ่านวิถีชีวิตชาวเล ทั้งการนุ่งผ้าถุง การเรียนรู้เมนูอาหารใต้รสจัดจ้าน และการออกแรงลากอวนเคียงข้างชาวบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่ความรักเริ่มเบ่งบาน จนลมเผลอจินตนาการไปไกล แขกไม่ได้รับเชิญอย่าง “บัว” ลูกสาวหัวหน้าหมู่บ้าน ก็เดินหน้าจีบลมอย่างเปิดเผย จนทำเอาเจ้าหญิงบลูออกอาการหึงหวงแบบไม่รู้ตัว
แต่ช่วงเวลาแห่งความสุขกลับอยู่ได้ไม่นาน เมื่อคนร้ายแกะรอยตามมาถึงเกาะส่วนตัว ลมตัดสินใจใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อ เพื่อซ้อนแผนดักจับกลุ่มของเสือ ในนาทีที่ลมเขียนข้อความภาษาลับสั่งให้บลูหนีไป การปะทะอย่างรุนแรงกลางท้องทะเลก็อุบัติขึ้น แม้ลมจะพยายามปกป้องเจ้าหญิงสุดชีวิต แต่ความแค้นของศัตรูกลับนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อกระสุนนัดสุดท้ายพราก “วินด์” ให้จมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งของท้องทะเล เจ้าหญิงบลูจะตัดสินใจอย่างไร ระหว่างการหนีเพื่อเอาตัวรอด หรือการกระโดดลงไปเผชิญความตายเพื่อช่วยชีวิตคนที่เธอรัก? และความลับแห่งราชวงศ์มาเดลิน จะจบสิ้นลงกลางทะเลไทยหรือไม่?
ติดตามคำตอบได้ใน “เสน่หาวาโย” EP.5 ที่รับประกันทั้งความฟิน ความเข้มข้น และฉากดราม่าที่ทำแฟนๆ ต้องลุ้นจนวินาทีสุดท้าย ติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD และรับชมออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น
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