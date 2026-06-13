น้ำตาท่วมจอ! ‘ฮาร์ธ-ภูมิ’ ส่งท้ายรักครั้งสุดท้าย ใน ‘One Year เลือนรางและจางหาย’ กับบทสรุปที่แฟนซีรีส์วายห้ามพลาด

เดินทางมาถึงบทสรุปของเรื่องราวความรักที่แฟน ๆ ร่วมลุ้น ร่วมยิ้ม และร่วมเสียน้ำตามาตลอดทั้งเรื่อง สำหรับคู่ของ “กิ้ม” และ “เต้าส้อ” ที่รับบทโดย “ฮาร์ธ-ชินดนัย” และ “ภูมิ-นิติภูมิ” ในซีรีส์โรแมนติกดราม่าแห่งปี “One Year เลือนรางและจางหาย” จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ตลอดการออกอากาศสามารถครองใจผู้ชมด้วยเรื่องราวความรักอันแสนอบอุ่น ผสมผสานความเข้มข้นทางอารมณ์ พร้อมซีนประทับใจที่ทำให้แฟนซีรีส์อินกันทุกตอน อีกทั้งยังถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดภูเก็ตผ่านภาพสวยงามระดับภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลสีคราม ชายหาดอันเงียบสงบ ย่านเมืองเก่าสุดคลาสสิก และบรรยากาศอันอบอุ่นของชุมชนท้องถิ่น ที่กลายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการเติมเต็มเรื่องราวความรักและความทรงจำของตัวละครให้ตราตรึงใจผู้ชม
สำหรับตอนจบนี้ เรื่องราวดำเนินมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อ “กิ้ม” (ฮาร์ธ-ชินดนัย) พา “เต้าส้อ” (ภูมิ-นิติภูมิ) ไปพบแม่แท้ ๆ ก่อนตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกัน แต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่หวัง เมื่อครอบครัวของ “ทะเล” (ธนเดช ดีสีสุข) พยายามรั้งตัวเต้าส้อเอาไว้ ความสับสน ความกดดัน และความหวาดกลัวที่ถาโถมเข้ามา ทำให้เต้าส้อไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาลง จนร่างกายอ่อนล้าและหมดสติไปในที่สุด ทว่าเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง กลับพบว่าความทรงจำเกี่ยวกับกิ้มได้เลือนหายไปจนหมดสิ้น ราวกับว่าคนที่เคยเป็นทั้งความรักและความผูกพันตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในชีวิตของเขาเลย
ความจริงอันเจ็บปวดครั้งนี้ ทำให้กิ้มต้องเผชิญกับความรู้สึกผิดและเสียใจอย่างที่สุด จนเลือกยอมปล่อยมือจากความรักที่เขาพยายามรักษามาตลอด เมื่อครบกำหนด 1 ปี กิ้มจึงตัดสินใจเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ทิ้งไว้เพียงความทรงจำที่เลือนราง และความรักที่อาจไม่มีวันหวนคืน
เมื่อคนหนึ่งยังจดจำทุกอย่างได้ แต่คนที่รักกลับลืมทุกอย่างไปจนหมด… บทสรุปของ “กิ้ม-เต้าส้อ” จะลงเอยอย่างไร? ความรักครั้งนี้จะจางหายไปตามกาลเวลา หรือจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกครั้ง?
นอกจากนี้ ซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” ยังได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมและความหลากหลายของสังคมไทย พร้อมทั้งร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และความงดงามของจังหวัดภูเก็ต ผ่านภาพบรรยากาศ สถานที่ท่องเที่ยว และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่โดดเด่น ซึ่งช่วยสร้างสีสันและมิติให้กับเรื่องราวความรักของตัวละครได้อย่างลงตัว ตอกย้ำบทบาทของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในการเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยสู่สายตาผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้ทั้งสองคนได้ในตอนจบของซีรีส์ “One Year เลือนรางและจางหาย” วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 22.45 น. ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และสามารถรับชมย้อนหลังแบบ Uncut ได้ทาง Viu