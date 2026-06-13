ลุ้น “แปลน-ก้อง” ก้าวข้ามความเป็นเพื่อนได้ไหม? ในซีรีย์น้ำดี “คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น”

"ความใกล้ชิดที่เกินเส้นเพื่อน... จะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาล" เรื่องราวความรักสุดเข้มข้นที่จะทำให้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เมื่อ “เซฟ“ (แปลน ธนวัฒน์ คูสุวรรณ) ที่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แอบซ่อนอยู่ ผ่านความห่วงใยที่แสดงออกผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิด ในขณะที่ “กาย“ (ก้อง มนตรี ภัทรจิตร์ภิญโญ) ก็รู้ใจตัวเองว่าแอบชอบเซฟมาโดยตลอด
เปิดโหมดลุ้น! “เซฟ-ก้อง” จะก้าวข้ามผ่านเฟรนด์โซน พร้อมอุปสรรคที่เข้ามาท้าทาย และเส้นกั้นบางๆ ระหว่าง “เพื่อน” กับ “คนรัก” ได้หรือไม่? ติดตามความสัมพันธ์ของ “เพื่อนรัก” ของทั้งคู่ผ่าน ผ่านซีรีส์ คุณปู่วุ่น Y หลานชาย Y วุ่น ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส "ชมสด กดหมายเลข 3" และชมย้อนหลัง ได้ที่ VIU
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