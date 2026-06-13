C SERVICE เปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดงาน Lounge & Sound ผสมผสานแฟชั่นเข้ากับบทเพลง

C SERVICE แบรนด์เสื้อผ้า loungewear สัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่มีสไตล์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายใต้การก่อตั้งและดูแลโดย มิ้งค์ เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ Creative Director และ Founder ผู้หลงใหลในการออกแบบที่ผสาน “ความสบาย” เข้ากับ “สไตล์” ได้อย่างลงตัว พร้อมเปิดตัวงาน “Lounge & Sound” ที่สะท้อนตัวตนและแนวคิดของ C SERVICE ผ่านแฟชั่น ดนตรี และไลฟ์สไตล์อย่างสมบูรณ์แบบ
โดยภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่าศิลปิน นักแสดง และแขกคนสำคัญมาร่วมงาน อาทิ โบว์ เมลดา สุศรี, แต้ว ณฐพร เตมีรักษ์, เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ, เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร, กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์, เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, พรีม ชนิกานต์ ตังกบดี, ใบปอ ธิติยา จิระพรศิลป์, เมเบิ้ล สิริวลี สิริวิบูลย์ และ แป้งจี่ ปภาวรินท์ สวัสดิเวช ฯลฯ พร้อมแขกรับเชิญและคนดังอีกมากมาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพร้อมถ่ายทอดเอกลักษณ์ของ C SERVICE generation
C SERVICE โดดเด่นด้วยแนวคิด sustainable fashion ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ดีไซน์ และกระบวนการผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการออกแบบเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ใช้งานได้จริง และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ภายใต้แนวคิด “Comfort Casual Classy” หรือ the key of C ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน โดย Comfort คือความสบายที่สามารถสวมใส่ได้ตลอดวัน Casual คือความเรียบง่ายที่เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่าง effortless และ Classy คือดีไซน์ที่เรียบแต่มีรายละเอียด ให้ลุคที่ดูดีได้ในทุกโอกาส
โดย C SERVICE ต้องการยกระดับ loungewear ให้กลายเป็นมากกว่าเสื้อผ้าสำหรับวันสบายๆ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส ด้วยเสื้อผ้าที่ออกแบบมาให้สามารถสวมใส่ได้สำหรับทุกคน พร้อมสร้าง community ของคนที่มีไลฟ์สไตล์เดียวกัน ผ่านบรรยากาศที่อบอุ่น ผ่อนคลาย และเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ที่จะถูกถ่ายทอดผ่านงาน “Lounge & Sound” ที่จะนำเสนอคอลเลกชันของแบรนด์ พร้อมปล่อยเพลงที่สะท้อน mood & tone ของ C SERVICE generation ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ผ่านเสียงดนตรี ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เชื่อมโยงแฟชั่นเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
สัมผัสความสบายและไลฟ์สไตล์ในแบบฉบับของ C SERVICE พร้อมค้นพบคอลเลกชันล่าสุดของแบรนด์ได้แล้ววันนี้ ที่ C SERVICE ชั้น 2 Central Chidlom หรือ ทาง instagram @cservice_official