“เจ เจตริน” เผยความทรงจำล้ำค่า ครั้งหนึ่งเคยถวายการสอนขับเจ็ตสกี “พระองค์ภา” ทรงเป็นกันเองไม่ถือพระองค์

“เจ เจตริน วรรธนะสิน” นักร้องชื่อดัง ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยเผยถึงเรื่องราวความประทับใจในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสได้ถวายงานอย่างใกล้ชิด
โดย “เจ เจตริน” ได้ระบุข้อความว่า ย้อนไปในวันนั้น ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสถวายการสอนการขับเจ็ตสกีแด่พระองค์ภา ซึ่งในวันดังกล่าว พระองค์เสด็จมาพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา (พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ) และได้ทรงร่วมกิจกรรมขับเจ็ตสกีอย่างสนุกสนาน
นอกจากนี้ยังเผยต่อด้วยความซาบซึ้งใจว่า พระองค์ภาทรงเล่นน้ำบริเวณท้ายบ่อด้วยพระอัธยาศัยอันเป็นกันเอง ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และมิได้ทรงถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย ซึ่งความทรงจำอันล้ำค่าในครั้งนั้นจะยังคงประทับอยู่ในใจของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปและไม่มีวันลืมเลือน โดยพระองค์จะทรงสถิตอยู่ในดวงใจของข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
พร้อมกันนี้ “เจ เจตริน” ได้ทิ้งท้ายโพสต์ด้วยการร่วมใจน้อมส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จสู่สวรรคาลัย ท่ามกลางแฟนคลับและชาวเน็ตที่เข้ามาร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก