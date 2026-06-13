“ตุ๊ก เดือนเต็ม” น้ำตาคลอน้อมส่งเสด็จ “พระองค์ภา” ขอให้วางพระทัย พร้อมสานต่อปณิธาน ช่วยเหลือ “สัตว์จรจัด” สุดกำลัง

“ตุ๊ก เดือนเต็ม” พร้อมสานต่อปณิธานโครงการสัตว์จร หนึ่งในโครงการของมูลนิธิ “เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก” ของ “พระองค์ภา” พร้อมถวายกำลังพระทัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์
เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสัตว์และทำงานประสานกับมูลนิธิ “อาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ในการดูแลสัตว์จรมาโดยตลอด วันนี้ “ตุ๊ก เดือนเต็ม สาลิตุล” ได้ร่วมเดินทางมาร่วมส่ เสด็จพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ยอมรับว่าแม้จะทำใจมาบ้างแล้ว แต่พอถึงเวลาที่พระองค์ท่านจากไปจริงๆ ก็ใจหาย
“วันนี้ตั้งใจเดินทางมาน้อมส่งเสด็จพระองค์ท่าน ทำใจมานานแล้ว แต่พอมาถึงวันจริงก็ใจหาย เพราะรู้ว่าต่อไปเราจะไม่มีพระองค์ท่านแล้ว เคยทำงานถวายท่านหลายอย่างตั้งแต่สมัยที่พระองค์ยังไม่เสด็จไปต่างประเทศ มีความผูกพันกับพระองค์ท่านมาก รู้สึกว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยที่พระองค์ท่านจากไปในวันนี้ แต่ทั้งนี้อยากจะขอถวายกำลังพระทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และทรงรับรู้ว่าประชาชนทุกคนพร้อมที่จะจงรักภักดีตราบชั่วกาลนาน”
ได้เห็นพระกรณียกิจของพระองค์ในโครงการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก มาโดยตลอด
“เห็นหลากหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก การไปทำเกี่ยวกับเรื่องในกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าดีมาก พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในหลายด้าน มีโครงการหลายอย่าง อย่างเรื่องทางทัณฑสถานหญิงที่เข้าไปดูแลแม่และเด็ก เป็นโครงการตั้งแต่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (พระองค์โสม) แล้วพระองค์ภาทรงมาสานต่อ ท้ายที่สุดตอนนี้คือไม่ต้องห่วง โครงการยังคงดำเนินต่อไปเหมือนเดิม ประชาชนยังมีที่พึ่งพิงเหมือนเดิม เพราะยังมีองค์กรที่จะต้องสานต่อพระราชกรณียกิจหรือโครงการในพระองค์”
ในฐานะพสกนิกรคนไทย “ตุ๊ก เดือนเต็ม” เลือกเป็นกระบอกเสียงให้กับสัตว์ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และประสานงานกับโครงการทำหมันสัตว์ของพระองค์ภา
“สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือการช่วยเหลือสัตว์จร ที่ทำเรื่องเกี่ยวกับช้าง หมา แมว ที่ตกทุกข์ได้ยาก พยายามเป็นกระบอกเสียงแล้วลงพื้นที่ไปดู เพราะเรารู้เลยว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และพระองค์ท่านทรงเมตตาสัตว์มาก ไม่ว่าจะเป็นช้าง ม้า วัว ควาย หรือหมา แมว ทรงรับไว้ในพระอุปถัมภ์ โครงการของพระองค์ภามีการทำหมันสัตว์และลงพื้นที่ตรงนี้ ซึ่งตรงกับใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสัตว์ จะขอสืบสานต่อเพื่อประโยชน์ของสังคม ให้พระองค์ท่านวางพระราชหฤทัยว่าเราจะเป็นหนึ่งคนที่จะไม่ทอดทิ้งโครงการของพระองค์”
พระบรมวงศานุวงศ์ไม่ทอดทิ้งทุกชีวิต ทรงมีโครงการช่วยเหลือประชาชนและสัตว์ให้อยู่ดีมีสุข
“พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงสนับสนุนทุกโครงการที่ทำให้ประชาชนและสัตว์ต่างๆ อยู่ดีมีสุข พระองค์ท่านรักสัตว์ทุกชนิด ทรงพยายามดูแลเพื่อให้สัตว์จรและสัตว์ทั้งหลายมีที่พักพิง และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรงนี้ สนองพระดำริและพระราชปณิธานของแต่ละพระองค์อย่างเต็มที่ เพราะทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าสัตว์ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควร”
ตนจะสานต่อปณิธานที่พระองค์ภาตั้งใจช่วยเหลือสัตว์จรจัด
“คือการสานต่อว่าอยากจะลงให้ครบทุกพื้นที่ อย่างไปดูที่สุโขทัย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ดีมาก เรื่องการดูแลรักษาสัตว์จร หรืออย่าง กทม. เราอยากให้มีสถานอนุบาลหรือสถานสงเคราะห์ของแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ อยากให้ทุกคนช่วยกันสานต่อให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ ทำหมัน ฉีดยา ฉีดวัคซีนให้เขาแล้ว เราสามารถให้คนเข้ามารับไปเลี้ยงได้ อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องการติดป้ายห้ามให้อาหารสัตว์ อยากให้เปลี่ยนเป็นบอกว่าให้ได้ แต่คนที่ไปให้กรุณาทำความสะอาดด้วย พึ่งพากันจริงๆ เหมือนโครงการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก ที่มีระบบการจัดการที่ดี
เราเห็นพระองค์ท่านทรงงานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงมีความอุตสาหะ มีความวิริยะกับการทรงงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จปู่ (รัชกาลที่ 9) สมเด็จย่า แล้วทรงมีความอุตสาหะในการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากมากๆ ตรงนี้เราเลยมีความรู้สึกว่าท่านทรงเป็นที่สุดของเจ้าฟ้า”
ขอให้ทรงวางพระราชหฤทัย จากนี้จะมีองค์กรและอาสาสมัครสืบสานโครงการต่อ
“อยากให้พระองค์ท่านรับรู้ว่า เรารักพระองค์ท่านมาก ทรงอยู่ในใจของเราเสมอตราบนานเท่านาน ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย และทรงวางพระราชหฤทัยได้ว่า พวกเราจะพยายามสานต่อโครงการแต่ละโครงการของพระองค์ท่านให้เต็มที่เท่าที่ศักยภาพของเราจะทำได้ แสดงให้เห็นถึงพระบารมีของราชวงศ์ไทยว่าทุกคนมีความจงรักภักดี”
ตอบเด็กรุ่นใหม่...ทำไมคุณพ่อคุณแม่คุณย่าถึงรักในหลวงและสถาบันพระมหากษัตริย์?
“บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาในรัชกาลที่ 9 ไม่เคยเห็นวันไหนที่พระองค์ทรงหยุดทรงงานเลย จนกระทั่งประชวร และไม่เคยเห็นพระราชาของประเทศไหนที่ทรงงานหนักเพื่อประชาชนขนาดนี้ จนมาถึงรัชกาลที่ 10 ก็ทรงเคยร่วมรบในฐานะทหารหาญ ทุกวันนี้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและจอมทัพ อยากจะบอกให้ไปย้อนดูประวัติศาสตร์ว่าราชวงศ์จักรีทำอะไรกับบ้านเมืองมาบ้าง แล้วเราจะได้รู้ว่าประเทศชาติที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นมรดกของราชวงศ์ มารัชกาลที่ 9 ทรงสืบสานและต่อยอดมาทุกอย่าง เพื่อให้เราอยู่ดีมีสุข
ในยุคปัจจุบันเราเจอกับภาวะต่างๆ ทั่วโลก สงสารในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่เมื่อขึ้นครองราชย์ก็ทรงงานหนักท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก ช่วงที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวร พระองค์ภาท่านก็ทรงงานเหนื่อยมาก อยากจะให้พวกเราพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดี แล้วถ้าอะไรไม่เข้าใจ ให้ไปย้อนอ่านประวัติศาสตร์ ไปย้อนอ่านโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางแนวทางไว้ให้พวกเรา ซึ่งรัชกาลที่ 10 ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด”
ได้ใกล้ชิดพระองค์ภาบ่อยครั้งในฐานะที่ตนเป็นพระสหายของพระองค์โสม ได้เห็นมุมน่ารักที่พระองค์ภาทรงดูแลเอาใจใส่พระมารดา และทรงเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน
“เราเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ เป็นส่วนพระองค์บ่อยครั้ง พระองค์ทรงเป็นเจ้านายที่น่ารัก สนุกสนาน และอ่อนน้อมถ่อมตนมาก ตอนนั้นเราเป็นพระสหายกับพระองค์โสม จึงมีความผูกพัน ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพระมารดาของพระองค์ท่าน ตอนนี้เราคิดเสมอว่าพระองค์ท่านยังอยู่ คิดว่าท่านไปต่างประเทศ หรือคิดว่าท่านเพียงแค่หลับไป จนท้ายที่สุดแล้วพระองค์คงได้เสด็จไปเฝ้าสมเด็จปู่และสมเด็จย่าบนสรวงสวรรค์
พระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่พระมารดาได้ดีมากๆ อยากให้ทุกคนดูพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องความกตัญญู ไม่ว่าท่านจะทรงงานหนักแค่ไหน เวลาว่างท่านจะมาดูแลเอาใจใส่พระมารดาเสมอ จะเห็นได้ว่าพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงงานหนักมาก และทรงมีความกตัญญูสืบทอดกันมา
ไม่ว่าพระองค์จะประทับ ณ แห่งหนใดในตอนนี้ ขอให้ทรงรับรู้ว่าพวกเราทุกคนจะจดจำคุณงามความดี และสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนทุกคนตราบชั่วกาลนาน ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย”