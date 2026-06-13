“ต๊อด ปิติ” ลั่นผมไม่ใช่ศาล แต่สัญญาวันหนึ่งพูดได้จะพูดทุกเรื่อง พร้อมแจงดรามาโพสต์เก่า ไม่ได้ว่าใครป่วย

หลังจากที่ออกมาโพสต์ภาพครอบครัว พร้อมประกาศว่าพร้อมช่วย ผมก็รักของผม ทำชาวเน็ตเข้าไปถามว่าช่วยฝั่งไหน งานนี้ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” เผยว่าช่วยฝั่งความถูกต้องสิ คือฝั่งไหนก็งงเหมือนกัน บอกชาวเน็ตที่คอมเมนต์ให้ใจเย็นๆ เพราะมันมีหลายเรื่อง ลั่นปล่อยวางข้อความที่เข้ามาด่าว่าไปไม่ไหว ด้านไม่ทน ถึงเพิ่งคิดได้ ตายเพราะจำนนด้วยหลักฐาน
นอกจากนี้ต๊อดยังตอบคนมาเมนต์ว่า มาช้ามาก แต่ก็มา แต่หลงไปไหนซะตั้งนาน แต่ยังทัน เอาให้เด็ดขาด เอาอีมีนาให้ติดคุกให้ได้ ส่วนสายเลือดไปคุยกันหลังบ้าน โดยต๊อดเผยว่า “ผมไม่ใช่ศาล ผมตามเรื่องมาตลอดแล้วก็รู้ทุกๆ เรื่องพร้อมกัน ป้าก็รู้จักผมมานานพอควร ผมก็เป็นคนแบบนี้แหละ ถ้าวันนึงผมพูดได้ผมจะพูดทุกเรื่องเลย สัญญา”
รวมทั้งได้โพสต์ข้อความที่เคยโดนขุดและถูกโซเชียลกล่าวหาว่าตั้งใจแซะ “ทราย สมุทร” หรือ “สิรณัฐ สก๊อต” โดยเป็นคำคมที่เขียนว่า “กู..รักษาใครไว้ไม่ได้หรอก เป็นขี้เมา ไม่ใช่หมอ” ซึ่งต๊อดได้เผยให้เห็นว่า ก่อนหน้าข้อความดังกล่าว ตนเองได้โพสต์คำคมเกี่ยวกับเหล้าเบียร์เอาไว้ด้วยว่า “เหล้าเบียร์เป็นสิ่งไม่ดี ถ้าเลิกได้เลิกซะนะ แต่ถ้าเลิกไม่ได้ ชวนกูด้วยนะ”
ซึ่งต๊อดก็ได้เขียนแคปชั่นระบุว่า “โพสต์เจ้าปัญหา ไม่เคยว่าใครป่วย ไม่เคยพาดพิงใคร แต่ชอบเพจนี้ ดูขี้เมาเหมือนผมดี (อีโมจิหัวเราะ)”