แลกชีวิตก็ยินดี “ฝันเด่น” เข้าใจความรู้สึกประชาชนร้องไห้ขอให้ “พระองค์ภา” กลับมาได้ไหม? สานต่อปณิธานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

“ฝันเด่น” เข้าใจความรู้สึกประชาชนร้องไห้ขอให้ ”พระองค์ภา“ กลับมาได้ไหม? เพราะตนก็เคยรู้สึกเช่นนั้นมาก่อนเหมือนกัน ลั่นแม้พระองค์ภาจะสิ้นพระชนม์แล้ว แต่คุณงามความดีและโครงการเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากของพระองค์จะมีผู้สืบสานช่วยเหลือประชาชนต่อไป พร้อมถวายกำลังพระทัยให้ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
ทำหน้าที่จิตอาสาของพระราชาเสมอมาสำหรับ “ฝันดี-ฝันเด่น จรรยาธนากร” ที่วันนี้ (13 มิ.ย.) มาเป็นจิตอาสาดูแลประชาชนที่มาร่วมส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย “ฝันเด่น” ได้เล่าถึงความรู้สึกในห้วงเวลาความเศร้าหลังจากทราบข่าวการสูญเสีย
“ผมติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด รอการแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เป็นช่วงเวลาที่หดหู่ใจ ในห้วงชีวิตของผมที่เกิดมาในยุค 90 โตมากับในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ตลอดมา มาในช่วงชีวิตตอนนี้จะ 50 ปีแล้ว เรียกว่าได้รู้สึกถึงความสูญเสียที่นอกเหนือจากพ่อแม่ญาติเราจริงๆ ซึ่งเป็นการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ตั้งแต่สมเด็จย่า พระพี่นาง ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระพันปีหลวง และล่าสุดคือพระองค์ภา
ในมุมของความรู้สึก เราก็รู้สึกเพราะเราโตมากับภาพต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงออกไปช่วยเหลือประชาชน ยิ่งในมุมที่ผมเป็นอาสาสมัครเราจะได้ทำภารกิจในเรื่องช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในกลุ่มของพวกเราก็น้อมนำพระราชดำริ หรือโครงการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ประกอบกับพระองค์ภาทรงทำโครงการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เวลาไปปฏิบัติภารกิจน้ำท่วม ไฟไหม้ ตึกถล่ม หรืออะไรที่เกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆ เราก็จะได้เห็นถุงพระราชทานของพระองค์ภา และช่วงหลังๆ ทางทีมของพระองค์ภาก็มีทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากเป็นชุดกู้ภัยเหมือนกัน ก็จะได้เจอบริบท เหตุการณ์เดียวกันค่อนข้างมาก แทบจะเรียกว่าทำงานร่วมกันเลยในการปฏิบัติภารกิจ จนวันหนึ่งได้ทราบข่าวของพระองค์ เราก็ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ เพราะเราก็ได้แต่มองว่าเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง ก็คือการทำจิตอาสาอย่างต่อเนื่องไป”
ถวายกำลังพระทัยให้ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์
“ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระประชวรเราอยากให้มีปาฏิหาริย์ เมื่อปาฏิหาริย์ไม่มีจริง เราก็ต้องยอมรับ เสียใจได้แต่ไม่ละทิ้งหน้าที่ เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดคือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในวันที่ประชาชนมาเข้าเฝ้าฯ น้อมส่งเสด็จพระศพ สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมาก คือเป็นห่วงพระราชหฤทัยของในหลวงรัชกาลที่ 10 เพราะพระองค์ทรงสูญเสียทั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมาต่อเนื่องถึงพระองค์ภา ตัวเราเองในตอนสูญเสียพ่อก็ยังแย่มาก ไม่รู้จะเอ่ยเป็นคำไหนแทนความเสียใจออกมาได้
พวกเราที่มาทั้งหมดก็พยายามจะทำให้ดีที่สุด ในการดูแลประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจถวายแด่พระองค์ท่าน ผมและกลุ่มอาสาสมัครขอเป็นกำลังใจให้พระองค์ท่าน ทุกสิ่งอย่างที่พวกเราสามารถทำได้ เราจะทำให้ดีที่สุด ในฐานะที่เป็นอาสาของพระราชา เราจะไม่ละทิ้งการช่วยเหลือประชาชน อยากส่งกำลังใจถึงพระองค์ท่าน ขอให้พระองค์ท่านมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป เราในฐานะอาสาของพระราชาจะยังคงน้อมนำต่อยอดสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานไว้ และดำเนินภารกิจเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง”
ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็ก
“ที่เห็นชัดเจนมากๆ เลยคือภารกิจถ้ำหลวง ในการที่เราอยู่หน้างานในการปฏิบัติภารกิจ มันมีความติดขัดทางราชการในการร้องขอมันยาก กว่าจะได้วัตถุที่เราจำเป็นต้องใช้ พอในหลวงรัชกาลที่ 10 ท่านพระราชทานลงมาให้ ทำให้ภารกิจมันเชื่อมโยงต่อเนื่อง น้องๆ หมูป่าจึงออกกันมาได้ครบ ถึงแม้จะมีการสูญเสียบ้างแต่ก็น้อยมาก เพราะในความเป็นจริงมันน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ แต่ด้วยพระบารมีที่ท่านจัดวัสดุอุปกรณ์มาได้ตรงกับหน้างานทำให้ภารกิจลุล่วงด้วยดี
และหลายๆ ครั้งที่พระองค์ทรงช่วยเหลือโดยไม่มีข่าว ผมอยู่หน้างาน เราจะรับรู้ได้เลยว่าอ๋อ อันนี้ในวังส่งมา เพราะบางอย่างเรามีความจำเป็นต้องใช้ แล้วจะไปเรียกร้องขอรับบริจาคจากประชาชน ประชาชนก็ลำบากอยู่แล้วเราก็ต้องสู้เท่าที่มี แต่พอมีบางอย่างส่งตรงมาถึงเลย มันเหมือนเป็นพลังใจในการทำงานให้เราฮึดสู้ เป็นพลังที่มองไม่เห็น เรารับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงช่วยเหลือพวกเราอยู่ ทุกอย่างอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์หมด แม้แต่เรื่องเล็กๆ ทรงทราบหมด และได้พระราชทานบางสิ่งบางอย่างลงมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ทำงานหน้างานจิตอาสาว่าสิ่งนี้ช่วยบรรเทาได้”
แม้พระองค์ภาจะสิ้นพระชนม์แล้ว แต่โครงการเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากของพระองค์จะมีคนสืบสานช่วยเหลือประชาชนต่อไป
“ในการตอบโต้ภัยพิบัติเมื่อนำคนออกมาจากสถานที่ได้แล้ว ของกินของใช้ อาหาร ข้าวปลา ความสะอาด ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่เราได้เห็น ซึ่งยังมีส่วนของการฟื้นฟูอีก การที่มีกำลังใจจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มันคือการไปเติมเต็มชีวิตบางคน คนที่ไม่เคยสูญเสียจะไม่รู้หรอกว่าการได้อะไรบางอย่างที่ดูเล็กน้อยแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับเขา อย่างเจอน้ำท่วมบ้าน มันก็หมดแล้วทั้งชีวิต คนที่สูญเสียแบบนี้บางครั้งแค่ข้าวถุงเดียวทำไมเขาถึงร้องไห้ได้ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากก็ช่วยโอบอุ้มประชาชน เป็นการบรรเทาสิ่งที่ผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนให้เขาได้รับกำลังใจ
ผมอาจจะไม่มีคำพูดมากมายเพราะผมเชื่อในเรื่องของพลัง พระองค์ทรงใช้ทุกสิ่งอย่างที่พระองค์มีสร้างโครงการทุกอย่างให้เกิดขึ้น ให้มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้พระองค์จะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่โครงการของพระองค์เราไม่ควรให้มันหายไป ปณิธานความตั้งใจของพระองค์ยังคงเป็นที่ตั้งได้เสมอ”
เข้าใจความรู้สึกประชาชนร้องไห้ขอให้พระองค์กลับมาได้ไหม?
“แม้พระองค์ไม่อาจฟื้นกลับมาได้แต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือคุณงามความดี โครงการต่างๆ ที่มีประโยชน์สร้างความสุขให้กับประชาชน ถ้าพระองค์ฟื้น คงไม่ได้ฟื้นในรูปกายแต่เป็นโครงการของพระองค์ท่านที่จะยังคงอยู่ เป็นรักที่เข้าใจว่าเราไปฝืนกฎของธรรมชาติไม่ได้ ผลงานที่ท่านได้สร้างไว้มันต้องไม่จบ ไม่สูญสิ้นไปแม้ผู้ก่อตั้งจะจากไป เรายังช่วยกันทำต่อไปได้ ผมเองก็จะเป็นผู้สืบสานทำตามสิ่งที่ดี
เข้าใจได้ในเรื่องของความรู้สึกที่ไม่มีใครอยากสูญเสีย ขอได้ไหม แลกชีวิตกันได้ไหม ผมเคยคิดแบบนี้นะตอนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรคต คนเราเท่ากัน แต่ถ้าเราสามารถแลกชีวิตเราได้แค่เสี้ยววินาทีที่ให้พระองค์อยู่ต่อเราก็ยินดีแลก เราคงไม่ได้มีค่าอะไรขนาดนั้น แต่แค่เสี้ยววินาทีของเราทำให้ท่านได้อยู่ต่อได้ช่วยคนอีกเป็นล้าน ความคุ้มค่ามันมหาศาล ผมมีชีวิตอยู่อีก 10 ปีอาจจะช่วยคนได้ 100 คน แต่สำหรับพระองค์เพียงเสี้ยววินาทีทรงช่วยคนได้เป็นล้าน มันแตกต่างกันมาก ฉะนั้นผมยินดีมาก เหมือนกันกับวันนี้เลย ฉะนั้นไม่แปลกที่ผู้คนจะรู้สึกแบบนั้น และเราต้องให้เกียรติความรู้สึกทุกคนครับ”