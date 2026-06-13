xs
xsm
sm
md
lg

“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรื่องราวดีๆ ในวงการบันเทิง หลังจาก “นาธาน บาร์ทลิง” หรือ My Mate Nate ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาว “น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย” นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย แต่งงาน หลังเปิดตัวคบหากันเมื่อช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา

โดยในอินสตาแกรม @mymatenate ได้โพสต์ภาพและคลิปนาทีที่เจ้าตัวคุกเข่าขอน้ำตาลแต่งงาน ซึ่งทำฝ่ายน้ำตาลถึงกับน้ำตาแตก My Mate Nate ได้เขียนแคปชั่นระบุว่า “วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่พี่จะจำไปตลอดชีวิต ❤️ น้ำตาลไม่ได้เป็นแค่คนที่พี่รัก แต่เป็นคนที่ทำให้พี่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นกำลังใจ เป็นความสบายใจ และเป็นบ้านของพี่ในวันที่โลกข้างนอกวุ่นวายที่สุด ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพี่ในแบบที่ไม่มีใครแทนได้

การขอแต่งงานครั้งนี้อาจเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ในวิดีโอ แต่สำหรับพี่ มันคือคำสัญญาจากหัวใจ ว่าพี่จะรัก ดูแล ซัปพอร์ต และเดินข้างๆ น้ำตาลไปตลอด ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเจออะไร พี่ดีใจที่สุดที่ได้มีน้ำตาลเป็นคนรัก เป็นภรรยา เป็นแม่ของลูกและเป็นครอบครัวของพี่ 🤍”






















“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก
“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก
“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก
“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก
“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก
+6