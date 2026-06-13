“My Mate Nate” คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานแล้ว ดีใจที่สุดอีกฝ่ายเป็นคนรัก ภรรยา และแม่ของลูก

เรื่องราวดีๆ ในวงการบันเทิง หลังจาก “นาธาน บาร์ทลิง” หรือ My Mate Nate ยูทูบเบอร์ชื่อดัง ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาว “น้ำตาล วิลาสินี รัตนนัย” นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหญิงทีมชาติไทย แต่งงาน หลังเปิดตัวคบหากันเมื่อช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา
โดยในอินสตาแกรม @mymatenate ได้โพสต์ภาพและคลิปนาทีที่เจ้าตัวคุกเข่าขอน้ำตาลแต่งงาน ซึ่งทำฝ่ายน้ำตาลถึงกับน้ำตาแตก My Mate Nate ได้เขียนแคปชั่นระบุว่า “วันนี้เป็นหนึ่งในวันที่พี่จะจำไปตลอดชีวิต ❤️ น้ำตาลไม่ได้เป็นแค่คนที่พี่รัก แต่เป็นคนที่ทำให้พี่อยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกวัน เป็นเพื่อนคู่คิด เป็นกำลังใจ เป็นความสบายใจ และเป็นบ้านของพี่ในวันที่โลกข้างนอกวุ่นวายที่สุด ขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตพี่ในแบบที่ไม่มีใครแทนได้
การขอแต่งงานครั้งนี้อาจเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ในวิดีโอ แต่สำหรับพี่ มันคือคำสัญญาจากหัวใจ ว่าพี่จะรัก ดูแล ซัปพอร์ต และเดินข้างๆ น้ำตาลไปตลอด ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเจออะไร พี่ดีใจที่สุดที่ได้มีน้ำตาลเป็นคนรัก เป็นภรรยา เป็นแม่ของลูกและเป็นครอบครัวของพี่ 🤍”