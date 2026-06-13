“ต๊อด ปิติ” โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมแคปชั่นเด็ด “พร้อมช่วย” เจอถาม “ช่วยฝั่งไหน?” ตอกกลับนิ่มๆ

กลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจทันที เมื่อ “ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” นักธุรกิจหนุ่มชื่อดังทายาทสิงห์ และสามีของนางเอกตลอดกาล “นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี” ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (Piti Bhirombhakdi) ด้วยการโพสต์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับครอบครัว พร้อมระบุแคปชันสั้นๆ แต่ทำเอาหลายคนสะดุดตาว่า “ผมพร้อมจะช่วยนะ ผมก็รักของผม”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน ก็มีแฟนๆ และชาวเน็ตเข้ามาเตอร์กดไลก์ทะลุกว่า 14,000 ครั้ง และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก แต่ที่กลายเป็นจุดโฟกัสของโพสต์นี้ คือมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ถามตรงๆ ว่า “ช่วยฝั่งไหนคะ” งานนี้ทำเอา ต๊อด ปิติ ไม่ปล่อยผ่าน รีบเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแบบนิ่มๆ ว่า “ฝั่งความถูกต้องสิ คือฝั่งไหนก็งงเหมือนกัน”