“ฟารีดา” ขึ้นจอดำ ตั้งไอจีไพรเวต หลังถูกเพจดังจับโป๊ะอ้างท้องกับ “ติณติณ” และ นักร้อง ฟ. ใช้ที่ตรวจครรภ์อันเดียวกัน!

บานปลายไม่หยุด ฉุดไม่อยู่แล้ว สำหรับ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” หลังออกมาแฉ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” หรือ “ติณติณ New Country”นักร้องลูกทุ่งบอยแบนด์ชื่อดัง ทำท้องแล้วไม่ยอมรับ ไล่ให้ไปทำแท้ง พาดพิงเสพสารเสพติด พรากผู้เยาว์ คบซ้อน ต่อมาถูกฝั่งติณติณออกมาโต้กลับหนังคนละม้วน สุดท้ายต้องขอโทษในเรื่องที่พูดออกไปโดยไม่คิด เพียงเพราะได้ยินคนอื่นพูดมาอีกที ทัวร์ลงไม่พักแถมถูกขุดอดีตจนเครียดถึงกับต้องเข้ารพ. ล่าสุดร่ำไห้ขอสังคมหยุดได้แล้ว ขอโอกาสทำงานหาเงินเลี้ยงลูก
แต่ดูเหมือนดรามายังไม่จบง่ายๆ เพราะล่าสุดเพจดังอย่าง ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาแฉฟารีดาว่าเคยส่งที่ตรวจครรภ์แบบที่ส่งให้ติณติณ ให้กับเพื่อนสนิทนักร้อง ฟ. ซึ่งเป็นที่ตรวจครรภ์ที่เหมือนกันเด๊ะ รวมทั้งห้ามเพื่อนสนิทนักร้อง ฟ. บอกต่อ
อีกทั้งวันที่ 12 มี.ค. ฟารีดาได้ส่งแชตไปหาพี่ชายนักร้อง ฟ. อ้างว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์กับนักร้อง ถัดมา 7 วัน วันที่ 19 มี.ค. ฟารีดาส่งแชตไปหา “นีโอ” เพื่อนสนิทของติณติณ โดยอ้างว่าตั้งครรภ์กับติณติณ ทั้งสองแชตฟารีดาขอให้เก็บเรื่องการตั้งครรภ์เป็นความลับ และห้ามนำไปบอกใคร
งานนี้ฟารีดายังไม่ได้ออกมาชี้แจงความจริงเรื่องนี้ นอกจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวขึ้นรูปโปรไฟล์ในอินสตาแกรมเป็นภาพจอดำ ก่อนที่ต่อมาจะปิดไอจีเป็นไพรเวต ขณะที่ผู้จัดการของฟารีดา ได้ขอยุติการทำงานร่วมกัน