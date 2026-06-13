โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน

หลังจากที่โกลด์ไฟเตอร์ผลิตภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น ออกฉายเมื่อปีที่แล้วโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทำเอาทีมผู้บริหาร คุณจรินธรณ์ สิริวลัยภักดิ์หัวเรือใหญ่บริษัทโกลด์ไฟเตอร์ เล็งเห็นคุณภาพของความเป็นภาพยนตร์ จึงสั่งเปลี่ยนทีมproductionใหม่ยกเซ็ตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการร่วมพัฒนาบท กับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์ SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนให้มีคุณภาพและสะท้อนสังคมในโรงเรียนอย่างจริงจัง
โกลด์ไฟเตอร์ ให้ความสำคัญกับการผลิตภาพยนตร์ "SOSก้าวติดชีวิตเปลี่ยน" พิถีพิถันในการถ่ายทำทุกซีน เพิ่มทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอน