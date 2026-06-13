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โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากที่โกลด์ไฟเตอร์ผลิตภาพยนตร์เรื่องเลี้ยงรุ่น ออกฉายเมื่อปีที่แล้วโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ทำเอาทีมผู้บริหาร คุณจรินธรณ์ สิริวลัยภักดิ์หัวเรือใหญ่บริษัทโกลด์ไฟเตอร์ เล็งเห็นคุณภาพของความเป็นภาพยนตร์ จึงสั่งเปลี่ยนทีมproductionใหม่ยกเซ็ตเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการร่วมพัฒนาบท กับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์ SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนให้มีคุณภาพและสะท้อนสังคมในโรงเรียนอย่างจริงจัง

โกลด์ไฟเตอร์ ให้ความสำคัญกับการผลิตภาพยนตร์ "SOSก้าวติดชีวิตเปลี่ยน" พิถีพิถันในการถ่ายทำทุกซีน เพิ่มทีมงานที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตภาพยนตร์ทุกขั้นตอน












โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
โกลด์ไฟเตอร์ ยกเครื่องใหม่ เปลี่ยนทีมงานยกเซ็ต พัฒนาหนัง SOS ก้าวผิดชีวิตเปลี่ยน
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