เจาะชีวิต “บี้ สุกฤษฎิ์” เมื่อ “ชื่อเสียง” คือความว่างเปล่า

หลายคนคงแปลกใจ ทำไมจู่ๆ ชื่อของ “บี้ เดอะสตาร์” หรือ “สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว” ถึงกลับมาดัง ถูกพูดถึงสนั่นโซเชียล จนกลายเป็นไวรัลอีกครั้ง
ยุคทองซุปตาร์ ก่อนค้นพบสัจธรรม “ชื่อเสียง” คือความว่างเปล่า
หากย้อนกลับไปมองยุคทองของบี้ ในปี 2549 ไม่มีใครไม่รู้จักเจ้าตัว บี้แจ้งเกิดจากเวทีเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 3 ด้วยเสน่ห์และความสามารถ แม้ไม่ใช้ผู้ชนะได้ที่หนึ่ง แต่เขากลายเป็น “ขวัญใจมหาชน” มีเพลงฮิตติดหูอย่าง จังหวะหัวใจ,I Need Somebody (เพลงที่ทำให้แจ้งเกิดในฐานะศิลปิน), กลัวที่ไหน, Wait a Minute รวมทั้งได้รับการผลักดันเป็นพระเอกละครที่สร้างเรตติ้งพุ่งกระฉูด
จุดเริ่มต้นที่ทำให้เลือกหันหลังในวงการ ไม่ได้เกิดจากข่าวอื้อฉาว หรือเกิดความล้มเหลวในการทำงาน แต่เกิดจากความรู้สึกอิ่มตัว และวิกฤตทางใจ ที่บี้ค้นพบในช่วงเวลาที่งานชุก ในปี 52-58 บี้คือซุปตาร์ที่งานแน่นที่สุดในประเทศ เดินสายทัวร์คอนเสิร์ต เล่นละคร ถ่ายโฆษณา เล่นละครเวทีระดับตำนาน ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล เป็นคนไทยคนแรก ๆ ที่ได้โกอินเตอร์ไปแสดงละครเวทีบรอดเวย์เรื่อง Waterfalls ที่สหรัฐอเมริกา
แม้จะเป็นจุดสูงสุดในอาชีพ แต่ก็เป็นจุดกดดันบี้อย่างมหาศาล บี้เริ่มค้นพบว่า “ชื่อเสียง” ล้วนว่างเปล่า “ใจไม่มีความสุขเลย” ช่วงที่จิตใจเหนื่อยล้า บี้ได้มีโอกาสเข้าวัดปฏิบัติธรรมและบวชเรียน (บี้เคยบวชมาแล้ว 2 ครั้ง) เคยฝากตัวเป็นศิษย์และปฏิบัติธรรมที่วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) จังหวัดชัยภูมิ การได้อยู่กลางธรรมชาติอย่างสงบ ใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำให้บี้ได้ค้นพบคำตอบ “ความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เสียงปรบมือ หรือเงินร้อยล้าน แต่คือจิตใจที่สงบและปล่อยวาง”
หลังจากซึมซับรสพระธรรม บี้ค่อยๆ ถอยออกมาจากวงการบันเทิง บี้ไม่เคยประกาศออกจากวงการอย่างเป็นทางการ แต่ใช้วิธีค่อยๆ ลดงาน และหายหน้าไปทีละน้อย บี้ทิ้งทวนงานแสดงชิ้นสุดท้ายคือพรหมไม่ได้ลิขิต (แสดงคู่กับเอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา) หลังจากนั้นบี้ปฏิเสธงานละครยาว ลดคอนเสิร์ต ใช้เวลาส่วนใหญ่ดูแลคุณแม่อยู่กับครอบครัวที่เชียงใหม่ และเข้าวัดปฏิบัติธรรม
บี้ปฏิเสธงานเบื้องหน้าเกือบ 100% เพื่อใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการที่สถานปฏิบัติธรรม “บ้านสบายใจ” จังหวัดอุทัยธานี ภาพที่แฟนคลับเห็นบ่อยครั้งในปัจจุบันคือ การกวาดลานวัด ช่วยงานโรงทาน ขับรถซาเล้ง หรือนั่งสมาธิด้วยใบหน้าเปี่ยมสุข แม้จะไม่ได้ทำงานบันเทิง แต่บี้ยังคงมีรายได้มั่นคงจากการเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ช่อง วัน 31 จำกัด
ทำไมอยู่ดีๆ ถึงกลับมาดังเป็นไวรัล
ในช่วงที่ผ่านมา เพลงฮิตในตำนานของบี้ ไม่ว่าจะเป็น จังหวะหัวใจ,I Need Somebody , กลัวที่ไหน, Wait a Minute, จ้างคนฉลาด ถูกนำกลับมาใช้เป็นเพลงฮิตในติ๊กต๊อก วัยรุ่นยุคนี้แห่โคฟเวอร์เต้นตาม หรือทำคลิปรวมผลงานความปังในอดีต ทำให้เกิดกระแส “โหยหาอดีต” เอฟซีต่างเมนต์กันว่า “คิดถึงยุคพี่บี้ครองเมือง” จนกลายเป็นไวรัล ชื่อของบี้กลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง
เพจต่างๆ ตีข่าวชีวิตปัจจุบันของบี้ โดยนำไปเทียบกับความรุ่งเรืองในอดีต วันที่มีทุกอย่าง แต่เลือกหันหลังให้มันอย่างง่ายๆ กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่กำลังเหนื่อยล้ากับชีวิตในเมืองหลวง รวมทั้งเรื่องการถือหุ้นใหญ่ในช่องวัน ก็กลายเป็นเรื่องราวเหลือเชื่อและน่าตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย
มีคำแซวมากมายถึงเจ้าตัว โดยเฉพาะ “ถ้าเงินไม่หมด พี่บี้ไม่กลับมาทำคอนเสิร์ต” เรื่องนี้ได้กลายเป็นความจริงที่ชวนอิจฉา นอกจากถือหุ้นใหญ่ช่องวัน ทุกวันนี้บี้ฮอตมากในฐานะ “เจ้าพ่อสายรีวิว” มีสินค้าเข้าฉ่ำและมีรายได้เยอะกว่าดาราที่ยังอยู่ในวงการบางคนเสียอีก
กระแสคิดถึงยุคเฟื่องฟูของ “เดอะสตาร์”ในช่วงที่ผ่านมา รายการและคอนเสิร์ตต่างๆ มีการนำเพลงฮิตของบี้กลับมาร้องอยู่บ่อยครั้ง แฟนๆ พยายาม “ทวงคืน พี่บี้ สู่เวทีคอนเสิร์ต” บนโลกโซเชียล ยิ่งทำให้ชื่อของเขากลับมาอยู่ในความสนใจของสาธารณชนอีกครั้ง แม้เจ้าตัวจะยังคงนั่งสมาธิและกวาดลานวัดอยู่อย่างสงบก็ตาม การกลับมาเป็นกระแสครั้งนี้เกิดจากความรักความคิดถึงของแฟนเพลง และเรื่องเล่าขำๆ จากแก๊งรุ่นน้องเดอะสตาร์ ที่สะท้อนให้เห็นว่าบี้ใช้ชีวิตสายบุญอย่างมีความสุขและมีความมั่นคงแบบสุดๆ
ทำไมไม่ไปบวชให้รู้แล้วรู้รอด?
การเข้าถึงความสงบหรือสัจธรรมชีวิต ไม่จำเป็นต้องห่มผ้าเหลืองเสมอไป การเป็นฆราวาส ที่นุ่งขาวห่มขาว ถือศีล 5 หรือศีล 8 อย่างเคร่งครัด ก็สามารถฝึกจิตและปฏิบัติภาวนาได้เข้มข้นไม่แพ้พระสงฆ์ อีกทั้ง ทำให้เขาใช้ชีวิตยืดหยุ่นได้มากกว่า แต่ยังคงรักษาเนื้อหาของการ “ขัดเกลาจิตใจ” ได้เหมือนเดิม
แม้จะปล่อยวางเรื่องชื่อเสียงเงินทองไปแล้ว แต่บี้ยังคงมีบทบาทเป็น “ลูกชาย” ที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวอย่างใกล้ชิดที่เชียงใหม่ การเป็นฆราวาสทำให้เขาสามารถขับรถพาแม่ไปหาหมอ อยู่ดูแลปรนนิบัติบุพการีได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดทางพระวินัย รวมทั้งเป็นสะพานบุญที่ทรงพลังกว่าในฐานะคนธรรมดา บี้สามารถใช้โซเชียลมีเดียส่วนตัวในการโพสต์ชวนแฟนคลับทำบุญออนไลน์ แชร์ข้อคิดทางธรรมแบบเข้าใจง่าย ๆ ซึ่งในฐานะฆราวาส เขาสามารถสื่อสารและเข้าถึงวัยรุ่นได้เป็นกันเองและคล่องตัวกว่าการเป็นพระสงฆ์
บี้เลือกใช้ชีวิตแบบ “ครึ่งทางโลก ครึ่งทางธรรม” โอกาสเห็นบี้หวนกลับวงการ บอกเลยว่า “ยากมาก” ปัจจุบัน บี้ ไม่ใช่ดาราที่ตกงาน แต่เป็นดาราที่ “เลือกที่จะไม่ทำงาน” เพราะมีความสุขกับความสันโดษ และรายได้ที่มั่งคั่งจากหุ้นช่องวันที่เลี้ยงตัวได้สบายๆ ทั้งชาติ