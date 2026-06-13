กระหึ่มโลก “ลิซ่า” คนไทยคนแรกโชว์พิธีเปิดฟุตบอลโลก 2026 (คลิป)

ทำเอาคนไทยและแฟนเพลงทั่วโลกตื่นเต้นจนนั่งไม่ติด สำหรับซูเปอร์สตาร์สาวไทยระดับโลก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่ล่าสุดได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยการเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 (FIFA World Cup 2026) ณ สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้แฮชแท็กเกี่ยวกับลิซ่าพุ่งทะยานติดเทรนด์ X ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่ 13 มิถุนายน
โดยปีนี้พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และแปลกใหม่กว่าทุกครั้ง โดยมีการกระจายความปังจัดพิธีเปิดแยกใน 3 ประเทศเจ้าภาพร่วม ได้แก่ เม็กซิโก แคนาดา และสหรัฐอเมริกา หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคือการปรากฏตัวของลิซ่าที่ร่วมระเบิดความมันส์บนเวที เคียงข้าง Future, Anitta และ Rema
ทันทีที่ลิซ่าปรากฎตัวในเพลง GOALS ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวัง ออร่าความปังกระจายทั่วสนาม ทั้งเสื้อผ้า หน้าผม สวยสับสมมงตัวแม่ ส่วนเรื่องสเตจคือยืนหนึ่ง ร้องเต้นสะกดสายตาคนดูทั่วโลก ถือเป็นอีกโมเมนต์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอย่างที่สุด