เปิดก่อนได้ปูด! “ฟารีดา” ร่ำไห้กระแสสังคมตีกลับจนเครียด วอนเลิกขุดอดีต หยุดด่าได้แล้ว (คลิป)

ออกมาแฉ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” หรือ “ติณติณ New Country” นักร้องลูกทุ่งบอยแบนด์ชื่อดัง ทำท้องแล้วไม่ยอมรับ ไล่ให้ไปทำแท้ง มีการพาดพิงเรื่องติณติณเสพสารเสพติด พรากผู้เยาว์ คบซ้อน ต่อมา ติณติณ พร้อมเพื่อนออกมางัดหลักฐานโต้กลับ หนังคนละม้วน ทำกระแสสังคมตีกลับ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” จนเจ้าตัวต้องเข้ารพ. พร้อมขอโอกาสจากสังคม อยากจบทุกเรื่อง อยากเดินหน้าทำมาหากิน หาเงินเลี้ยงลูก
ล่าสุดฟารีดา ได้ขอขึ้นไลฟ์กับ “ทนายพัฒน์” ทนายเมียหลวง ร่ำไห้บอกสังคมพอแล้ว อยากจบ กระแสตีกลับจนเครียดต้องเข้ารพ.
“คือหนูให้สังคมพอ หนูอยากหยุดจริงๆ หนูจะโฟกัสอย่างอื่น เรื่องงานมากกว่าค่ะ ตอนนี้กระแสสังคมที่ตีกลับหนูมาตอนนี้ทำให้หนูเครียดจนเข้า รพ. (ร้องไห้) จริงๆ วันนี้หนูขึ้นมาไลฟ์แค่อยากบอกทุกคนว่าหนูจบจริงๆ แต่มีคนบอกว่าหนูไม่จบ เพียงแค่หนูขึ้นไลฟ์ แค่นิดเดียว หนูไม่ได้เล่นโซเชียลเลย แต่มีคนทักมาด่าหนู หนูก็เห็นข้อความ ตอนนี้ไม่อยากให้คนมาพูดเรื่องหนูอีก หนูอยากจบแล้ว สองไม่อยากให้คนมาขุดคุ้ยอดีต เพราะอดีตมันก็คืออดีตค่ะ หนูขอโทษสังคมที่ทำให้เข้าใจผิดในบางเรื่อง”
ทนายพัฒน์ เผยว่าเหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ ไม่ใช่เปิดก่อนแล้วได้เปรียบ เปิดก่อนได้ปูดก็มีได้หมดแหละ ซึ่งฟารีดาเผยว่าตอนนี้หนูโดนล้อชื่อเก่าด้วย ความเกลียดของทุกคนหนูเข้าใจได้ แต่ขอให้ทุกคนเลิกยุ่งกับหนู เลิกทักมาด่าหนูได้ไหม หนูขอร้อง บางคนไม่เข้าใจจริงๆ ว่าหนูกำลังมีน้องอยู่ ตอนนี้มีหลายๆ คนไม่จบกับหนู ทั้งใน X ในแอปอื่น ทั้งที่หนูนิ่งเงียบแล้ว ลบคลิปทั้งหมดแล้ว
ทนายพัฒน์บอกว่าห้ามคนไม่ได้หรอก ตอนนี้หนูเป็นคนสาธารณะไปแล้ว หนูเลือกออกมาพูดเองตั้งแต่วันแรก หนูก็ต้องยอมรับว่าหนูต้องโดนด้วย ไม่ว่าโดนมากโดนน้อย เผอิญโดนมาก ก็ต้องรับให้ได้ ก็ดูแลตัวเอง ดูแลลูกไป คลอดมาจะตรวจดีเอ็นเอหรือไม่ตรวจดีเอ็นเอ ก็ว่ากันไป ถ้าเป็นสายเลือดเดียวกัน ก็จ่ายค่าเลี้ยงดูกันไปตามความเหมาะสม เท่านั้นเลย ก็จบนะ ไม่มีอะไรเลย ซึ่งฟารีดาบอกว่าดีค่ะ
@j.moy108 💢หนู“ฟาเหนื่อยแล้วพอเถอะ” ติดต่อผ่านทนายพัฒน์ขอขึ้นไลฟ์เพื่อวอนสังคมขอให้จบกับชั้นสัดทีเถอะ !! “คือหนูอยากหยุด อยากไปโฟกัสเรื่องทำงานเลี้ยงลูก เพราะกระแสสังคมที่ตีกลับหนูตอนนี้ทำให้หนูเครียดจนเข้า รพ. ไม่อยากให้คนมายุ่งเรื่องของหนูแล้ว และไม่อยากให้คนมาขุดคุ้ยอดีต เพราะอดีตมันก็คืออดีต ตอนนี้หนูโดนล้อชื่อเก่าด้วย โดนทักมาด่าด้วยอยากให้สังคมเลิกยุ่งกับหนูสักที เพราะมีหลายคนที่ไม่จบทั้งใน X ในแอปอื่น หนูก็อุตส่าห์นิ่งเงียบแล้ว ลบคลิปทั้งหมดแล้ว หนูก็ต้องขอโทษสังคมด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดบางส่วน และขอให้จบ และเลิกยุ่งกับหนูสักที” ................ #ทนายพัฒน์ #ฟารีดา #ติณติณนิวคันทรี่ ♬ เสียงต้นฉบับ - เจ๊มอย108