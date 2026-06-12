“แว่น สิริรัตน์” อดีตทีมชาติไทย น้ำตาคลอ ไม่เคยลืมความทรงจำ 31 ปีที่มีต่อ “พระองค์ภา” รุ่นพี่-รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน

“แว่น สิริรัตน์” อดีตทีมชาติไทย น้ำตาคลอ เผยถึงความทรงจำที่มีต่อ “พระองค์ภา” เป็นรุ่นพี่-รุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ประทับใจทรงมีพระเมตตาและทรงเป็นกันเอง เล่าโมเมนต์ได้เข้าเฝ้าฯ อย่างใกล้ชิด จะเก็บพระรูปไว้ระลึกถึงตลอดชีวิต
เป็นวันที่คนไทยทั้งแผ่นดินโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ด้าน “แว่น สิริรัตน์ ยนต์โยธินกุล” อดีตนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทย ได้เผยถึงความรู้สึกปลาบปลื้มในชีวิตที่ครั้งหนึ่งได้เข้าเฝ้าฯ พระองค์ภาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง
“ตอนที่สมัยแว่นเป็นนักกีฬาทีมชาติได้แชมป์ซีเกมส์สมัยที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2538 ตอนนั้นพระองค์โสม (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ) ท่านทรงพระเมตตากับนักกีฬามากๆ ทรงเลี้ยงนักกีฬาทั้งหมด มีรางวัลให้นักกีฬา จับรางวัลแว่นได้เป็นกล่องเพลง แว่นยังเก็บอยู่นะ ยังรู้สึกขนลุกอยู่เลย
แว่นได้มีโอกาสถ่ายรูปกับท่านแบบยืนด้วยกัน ตอนนั้นเราก็ยัง 18 ไม่รู้คำราชาศัพท์ ท่านก็บอกไม่เป็นไรพูดธรรมดาได้เลย ตอนนั้นพระองค์ภายังทรงพระเยาว์ ก็รู้จักแว่นผ่านการเป็นนักกีฬาทีมชาติ เป็นวันที่ประทับใจมาก ทุกวันนี้ยังมีรูปท่านใส่เสื้อนักกีฬาอยู่เลย ยืนเหมือนสนิทกับพระองค์มาก เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรารู้สึกปลาบปลื้มใจมาก แว่นอัดรูปใส่กรอบไว้และจะเก็บไว้ตลอดชีวิต”
คุณูปการทางด้านการเป็นนักกีฬา
“ด้านกีฬาท่านก็ทำคุณูปการเยอะมาก ทุกๆ พระองค์เป็นแบบอย่างมากๆ ในการเป็นนักกีฬา ถือเป็นกำลังใจ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักกีฬา อย่างแว่นเราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็จะได้เข้าเฝ้าในหลวง พระราชินี แว่นก็เคยได้เข้าเฝ้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แบบไกลๆ ตอนท่านให้โอวาทนักกีฬา เป็นกำลังใจให้นักกีฬารู้สึกใจฟูทุกครั้งที่นึกถึงพระองค์ จะได้เหรียญหรือไม่ได้เหรียญท่านก็จะมีงานเลี้ยงให้กับนักกีฬาทุกครั้ง เป็นความปลาบปลื้มใจ”
โชคดีได้เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับพระองค์ภา เจอกันบ่อยตามห้องสมุด ทรงเป็นกันเองมากๆ
“ด้วยความบังเอิญแว่นเรียนที่ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ท่านก็เป็นรุ่นน้อง 1 ปี แต่เรียนกันคนละคณะ แว่นเรียนสังคมวิทยาฯ ท่านเรียนนิติศาสตร์ ก็จะเจอพระองค์ตลอดเวลาที่ห้องสมุด บางทีเราเดินไม่มองทางเกือบชนก็มี พระองค์ก็เดินแบบเป็นนักศึกษาทั่วไปเลย เป็นกันเองมากๆ เจอท่าน ก็ยิ้มให้ท่าน สวัสดีท่าน
แล้วแว่นก็ได้ติดตามผลงานท่านเกี่ยวกับผู้ต้องขัง มีอยู่ปีนึงแว่นเรียนวิชาสังคมสงเคราะห์แว่นได้เข้าไปดูงานในเรือนจำ ก็จะได้รับทราบว่าท่านช่วยผู้ต้องขัง เช่น เด็กในท้องผู้ต้องขัง เขาต้องคลอดลูกในเรือนจำ พระองค์ทรงช่วยผลักดันให้มีอนาคต พระกรณียกิจของพระองค์ดีมากๆ
ท่านเรียนเก่งมาก ท่านเป็นรุ่นน้องแว่น 1 ปี แต่ท่านจบก่อน ท่านเรียน 3 ปีครึ่ง ท่านจบพร้อมแว่นเลย ที่เล่ามาทั้งหมดรวม 31 ปีผ่านไปแล้ว ยังเป็นความประทับใจที่แว่นไม่เคยลืมเลย ยังจำโมเมนต์นั้นได้ พอได้ยินข่าวคือเสียใจ เสียดาย ท่านทรงทำประโยชน์ให้กับประเทศเยอะมากๆ ท่านทรงปรีชาสามารถมากๆ ด้วย
พระกรณียกิจเรือนจำของพระองค์มีคุณประโยชน์กับประเทศมากจริงๆ แว่นเคยไปช่วยงานในเรือนจำ เรารับรู้และสัมผัสได้ บางคนที่กลับตัวเป็นคนดีจริงๆ พอออกมาสู่สังคมก็ได้รับการยอมรับ เท่าที่แว่นรู้ ท่านช่วยเหลือนักโทษเยอะมากๆ”
นำความเป็นกันเอง ไม่ถือตัวของพระองค์ท่านมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
“ท่านมีความเป็นกันเองจริงๆ กับประชาชนทุกท่าน ตรงนี้เป็นสิ่งที่แว่นนำมาใช้กับตัวเอง ไม่ว่าจะมีตำแหน่งใหญ่โต รวย จน แม่บ้าน รปภ.ทุกคนเสมอภาคกันหมด แล้วก็เรื่องของการให้กำลังใจคนที่เคยทำผิดพลาด อย่างผู้ต้องขังด้วย เราเองยังเคยทำผิดพลาดเลย พอเรามีโอกาสได้ให้โอกาสกับคนที่เคยทำผิดพลาดถือว่าเป็นบุญ แม้แต่ใครเคยทำกับเราไม่ดี เราแค่อภัยมันก็เป็นบุญที่สูงสุด เหมือนอภัยทานใจเราก็จะดีด้วย รู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยได้อยู่ใต้ฟ้าของพระมหากษัตริย์ โชคดีมากจริงๆ ที่เกิดเป็นคนไทย เราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไป นำแบบอย่าง แนวทางที่ดีมาใช้กับชีวิตประจำวันของเรา”