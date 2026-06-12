ครบ 1 เดือนแล้ว! "น้องมีเมตตา" ลูกสาวคนที่ 2 ของ "เจมส์–ครูก้อย" จ้ำม่ำน่าฟัดสุดๆ แฟนคลับแห่เอ็นดู

ทำเอาแฟนคลับและชาวเน็ตพากันกดหัวใจรัวๆ! สำหรับโมเมนต์สุดละมุนของครอบครัวลอยชูศักดิ์ เมื่อ "เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์" และคุณแม่คนเก่ง "ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์" ได้เผยภาพความน่ารักของ "น้องมีเมตตา" ลูกสาวคนที่ 2 ในโอกาสลืมตาดูโลกครบ 1 เดือนเต็ม บอกเลยว่างานนี้หนูน้อยแก้มยุ้ย จ้ำม่ำน่าฟัดสุดๆ แถมยังโชว์สกิลดื่มนมเก่ง แข็งแรงสมบูรณ์แบบสิบเต็มสิบ สร้างรอยยิ้มและความสุขให้พี่เลี้ยงออนไลน์ไม่น้อย ซึ่งนอกจากความจ้ำม่ำของน้องมีเมตตาแล้ว แฟนๆ ยังได้เห็นภาพสุดอบอุ่นของ "น้องเมดา" ในบทบาทพี่สาวคนโตที่คอยประคองโอบอุ้มน้องสาวตัวน้อยด้วยความทะนุถนอม ละมุนหัวใจจนคนดูยิ้มตามกันเป็นแถว
แต่ที่ทำเอาหลายคนต้องกดไลค์ให้รัวๆ และชื่นชมกันอย่างล้นหลาม คือ "การวางแผนครอบครัวและแนวคิดการเลี้ยงดูลูก” ของเจมส์และครูก้อย ที่นอกจากการวางแผนเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนมีลูกแล้ว ยังให้ความสำคัญกับความรู้สึกของ "น้องเมดา" ลูกสาวคนโตวัย 7 ขวบเป็นอย่างมาก โดยทั้งคู่ได้แชร์โมเมนต์ผ่านโซเซียลมีเดียอยู่ตลอดว่า แม้วันนี้ทั้งคู่จะมีลูกน้อยวัยแรกเกิดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และต้องทุ่มเทเวลาในการเลี้ยงลูกมากขึ้น แต่ความรัก ความใส่ใจ และเวลาที่มีให้น้องเมดาลูกสาวคนโตไม่เคยลดลง ยังคงไปรับส่งที่โรงเรียนทุกวัน กิจกรรมของน้องเมดาทุกอย่างยังเหมือนเดิม เติมเต็มความรักความอบอุ่นให้ลูกอย่างเต็มที่
นอกจากนี้ “ครูก้อย” ยังแชร์วิถีคุณแม่วิทยาศาสตร์ ที่นำประสบการณ์จริงจากภาวะมีบุตรยาก และความรู้ในการเตรียมตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์มาแบ่งปันในการเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ ไปจนถึงการดูแลหลังคลอด ผ่านทางเพจ BabyAndMom.co.th เพื่อส่งต่อเคล็ดลับการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ให้คุณแม่และเบบี๋สุขภาพดีแพ็คคู่ พร้อมเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงและคู่รักอีกมากมายที่กำลังเผชิญปัญหามีบุตรยากได้สมหวังกับการมีลูกเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ครูก้อยยังเปิดพื้นที่พูดคุยเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และเคล็ดลับดีๆ สำหรับว่าที่คุณแม่ผ่านทาง Line Official: @babyandmom.co.th อีกด้วย สมกับเป็นไอดอลและยืนหนึ่งในใจของคุณแม่มีบุตรยากทุกคนจริงๆ