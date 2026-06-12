WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย

WYNN Entertainment ประกาศเดินหน้าสู่บทใหม่ของค่ายอย่างเป็นทางการ ภายใต้การบริหารของ กรอ์ศุทร์ กิตติสุขสันต์ หรือ ตัวโน้ต ผู้ก่อตั้งค่าย ที่เข้ามาดูแลทิศทางการบริหารและการพัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ ของค่ายอย่างเต็มตัว
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ WYNN Entertainment สู่การขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้นและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมุ่งสร้างค่ายเพลงที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ผลิตผลงานเพลง แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างโอกาส สนับสนุนศิลปิน และผลักดันวงการเพลงไทยให้มีเวทีที่หลากหลายมากขึ้น
หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้การดูแลเต็มตัวของคุณตัวโน้ต คือ งานอีเว้นท์ “POP-ป่ะห์” พื้นที่การแสดงที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอิสระ ศิลปินไร้สังกัด รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีเวที ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของตัวเองต่อผู้ชมจริง โดยโปรเจกต์นี้สะท้อนความตั้งใจของ WYNN Entertainment ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศิลปินและวงการ T-POP ไม่เพียงแค่การสร้างศิลปินในค่ายของตัวเอง ซึ่งงานครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน POP-ป่ะห์ # 3 : POP YOUR PRIDE! @ SIAM CENTER เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทาง WYNN Entertainment ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง SIAM CENTER, KDC OFFICIAL TH และ GRAVITY MOTION ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น T-POP ARTIST MINI CONCERT, SHOWCASE และ RANDOM DANCE ซึ่งได้รับกระแสที่ดีและความนิยมจากแฟนเพลงมากมายที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก รวมถึงในโซเชียลที่มีคนแชร์คลิปจนเป็นไวรัล
นอกจากนี้ WYNN Entertainment ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรเจกต์พิเศษรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของค่ายในอนาคต โดยยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและพัฒนาอย่างละเอียด เพื่อให้โปรเจกต์ดังกล่าวออกมาแข็งแรงทั้งในด้านภาพลักษณ์ ตัวตน และศักยภาพของศิลปิน
สำหรับแผนงานในปีนี้ WYNN Entertainment เตรียมเปิดรับสมัครศิลปินในหลายโปรเจกต์ใหม่ เพื่อค้นหาและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ มีความตั้งใจ และพร้อมเติบโตไปกับค่าย ขณะเดียวกัน ค่ายยังเตรียมจัด แฟนคอนส่งท้ายของวง RedSpin เพื่อเป็นช่วงเวลาสำคัญในการขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางที่ผ่านมา
ด้านศิลปินกลุ่มสาย Vocal เสียงละมุนอย่างวง La Moon ก็กำลังเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ค่ายให้ความสำคัญ ทั้งในด้านดนตรี ภาพลักษณ์ และการสื่อสารตัวตนของวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
กรอ์ศุทร์กล่าวถึงทิศทางใหม่นี้ว่า
“WYNN Entertainment ในวันนี้กำลังเริ่มต้นบทใหม่ เราไม่ได้มองแค่การทำเพลงออกมาเป็นผลงานหนึ่งชิ้น แต่เรามองถึงการสร้างพื้นที่ สร้างโอกาส และสร้างเส้นทางให้ศิลปินได้เติบโตอย่างมีความหมาย ผมอยากให้ WYNN เป็นค่ายที่ศิลปินรู้สึกว่าความฝันของพวกเขามีที่ยืนจริง ๆ อยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและรอติดตามผลงานของศิลปิน รวมถึงโปรเจกต์ต่าง ๆ ของค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ด้วยครับ”
การเดินหน้าครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานใหม่ของ WYNN Entertainment ในฐานะค่ายเพลงไทยที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับศิลปิน แฟนเพลง และวงการดนตรีไทยในระยะยาว