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WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



WYNN Entertainment ประกาศเดินหน้าสู่บทใหม่ของค่ายอย่างเป็นทางการ ภายใต้การบริหารของ กรอ์ศุทร์ กิตติสุขสันต์ หรือ ตัวโน้ต ผู้ก่อตั้งค่าย ที่เข้ามาดูแลทิศทางการบริหารและการพัฒนาโปรเจกต์ต่าง ๆ ของค่ายอย่างเต็มตัว

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ WYNN Entertainment สู่การขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมากขึ้นและมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น โดยมุ่งสร้างค่ายเพลงที่ไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่ผลิตผลงานเพลง แต่ยังเป็นพื้นที่สร้างโอกาส สนับสนุนศิลปิน และผลักดันวงการเพลงไทยให้มีเวทีที่หลากหลายมากขึ้น

หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ภายใต้การดูแลเต็มตัวของคุณตัวโน้ต คือ งานอีเว้นท์ “POP-ป่ะห์” พื้นที่การแสดงที่เปิดโอกาสให้ศิลปินอิสระ ศิลปินไร้สังกัด รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีเวที ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอผลงานของตัวเองต่อผู้ชมจริง โดยโปรเจกต์นี้สะท้อนความตั้งใจของ WYNN Entertainment ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันศิลปินและวงการ T-POP ไม่เพียงแค่การสร้างศิลปินในค่ายของตัวเอง ซึ่งงานครั้งล่าสุดได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่องาน POP-ป่ะห์ # 3 : POP YOUR PRIDE! @ SIAM CENTER เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา โดยทาง WYNN Entertainment ได้จับมือกับพาร์ทเนอร์อย่าง SIAM CENTER, KDC OFFICIAL TH และ GRAVITY MOTION ร่วมกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองเทศกาล Pride Month มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็น T-POP ARTIST MINI CONCERT, SHOWCASE และ RANDOM DANCE ซึ่งได้รับกระแสที่ดีและความนิยมจากแฟนเพลงมากมายที่เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก รวมถึงในโซเชียลที่มีคนแชร์คลิปจนเป็นไวรัล

นอกจากนี้ WYNN Entertainment ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาโปรเจกต์พิเศษรูปแบบใหม่ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของค่ายในอนาคต โดยยังคงอยู่ในขั้นตอนการวางแผนและพัฒนาอย่างละเอียด เพื่อให้โปรเจกต์ดังกล่าวออกมาแข็งแรงทั้งในด้านภาพลักษณ์ ตัวตน และศักยภาพของศิลปิน

สำหรับแผนงานในปีนี้ WYNN Entertainment เตรียมเปิดรับสมัครศิลปินในหลายโปรเจกต์ใหม่ เพื่อค้นหาและพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์ มีความตั้งใจ และพร้อมเติบโตไปกับค่าย ขณะเดียวกัน ค่ายยังเตรียมจัด แฟนคอนส่งท้ายของวง RedSpin เพื่อเป็นช่วงเวลาสำคัญในการขอบคุณแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางที่ผ่านมา

ด้านศิลปินกลุ่มสาย Vocal เสียงละมุนอย่างวง La Moon ก็กำลังเตรียมปล่อยผลงานเพลงใหม่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ค่ายให้ความสำคัญ ทั้งในด้านดนตรี ภาพลักษณ์ และการสื่อสารตัวตนของวงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กรอ์ศุทร์กล่าวถึงทิศทางใหม่นี้ว่า
“WYNN Entertainment ในวันนี้กำลังเริ่มต้นบทใหม่ เราไม่ได้มองแค่การทำเพลงออกมาเป็นผลงานหนึ่งชิ้น แต่เรามองถึงการสร้างพื้นที่ สร้างโอกาส และสร้างเส้นทางให้ศิลปินได้เติบโตอย่างมีความหมาย ผมอยากให้ WYNN เป็นค่ายที่ศิลปินรู้สึกว่าความฝันของพวกเขามีที่ยืนจริง ๆ อยากฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและรอติดตามผลงานของศิลปิน รวมถึงโปรเจกต์ต่าง ๆ ของค่ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ ด้วยครับ”

การเดินหน้าครั้งนี้ถือเป็นการวางรากฐานใหม่ของ WYNN Entertainment ในฐานะค่ายเพลงไทยที่ต้องการเติบโตไปพร้อมกับศิลปิน แฟนเพลง และวงการดนตรีไทยในระยะยาว
























WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย
WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย
WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย
WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย
WYNN Entertainment เปิดบทใหม่ ภายใต้การบริหารของ “ตัวโน้ต กรอ์ศุทร์” เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ศิลปินไทย
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