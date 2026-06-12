“ฟารีดา” ไม่ได้เครียดจนน้ำคร่ำแตก! แค่กระเพาะปัสสาวะอักเสบ

หลังจากโฟนอิน ปะทะคารมกับ “ติณติณ นิวคันทรี่” เรื่องที่ทำให้ตัวเองท้อง แต่ไม่ยอมรับในตอนแรก โดยติณติณและเพื่อนสนิท นำหลักฐานมาหักล้างหลายๆ ข้อครหา ที่ “ฟารีดา เอลิซ่าเบธ ที” ออกมาไลฟ์พาดพิง ทั้งยาเสพติด - พรากผู้เยาว์ - คบซ้อน ขณะที่ติณติณเผยว่าฟารีดาไม่ได้บอกว่าท้องตั้งแต่แรก อีกทั้งตนเองไม่ได้เชื่อว่าอีกฝ่ายท้องจริง เนื่องจากมีความสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวตอนเมา หากรู้ตั้งแต่แรก เรื่องราวคงไม่เป็นแบบนี้แน่นอน พร้อมยอมรับหากผลตรวจดีเอ็นเอปรากฎว่าเป็นลูกของตน
ภายหลังเสร็จสิ้นการโฟนอินผ่านรายการโหนกระแส ฟารีดา ได้แชร์โพสต์จากเพื่อนสนิท เป็นภาพขณะที่เจ้าตัวนอนอยู่บนเตียงรถพยาบาลเพื่อนำส่งสถานพยาบาลอย่างเร่งด่วน โดยเพื่อนเขียนข้อความว่า “ฮึบสู้ไว้นะคุณแม่คนเก่ง ป้าๆ น้าๆ รอเลี้ยงหลานกันอยู่นะ สักวันจะผ่านมันไปได้” ซึ่งในเวลาต่อมา ฟารีดา ได้เผยข้อความแจ้งอาการของตนเองว่า “เครียดจนน้ำคร่ำแตก” ทำให้โดนวิจารณ์ว่าเป็นไปได้จริงหรือ
สุดท้ายความจริงก็ปรากฏ หลังจาก “พุทธ อภิวรรณ” ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปหาฟารีดาถึงรพ. เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดภาวะน้ำคร่ำแตกแต่อย่างใด หมอบอกว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบ พร้อมขอความเห็นใจจากสังคม อยากจบเรื่องราวทั้งหมดลงเพียงเท่านี้ เพราะอยากกลับไปทำงานวงการบันเทิงเหมือนเดิม อยากให้สังคมให้โอกาส รู้สึกผิดจริงๆ อยากกลับไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูก