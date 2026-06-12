วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส

“นีโอ” หรือรู้จักในชื่อ “นีโอ บ้านดำ” เป็นช่างสักและนักร้องหนุ่มที่กลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน จากการไปออกรายการโหนกระแส เพื่อปกป้องเพื่อนสนิทอย่าง “ติณติณ นิวคันทรี่” ถูกตราหน้าทำสาวท้องแล้วไม่รับ เสพยา - พรากผู้เยาว์
โดยในรายการโหนกระแส นีโอได้ช่วยชี้แจงประเด็นดรามาของเพื่อน รวมทั้งฟาดกลับ “ฟารีดา”อย่างมีสติ วุฒิภาวะ พูดจามีเหตุผล ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต รวมทั้ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ถึงขั้นเอ่ยปากชื่นชมว่าวันนี้แจ้งเกิด จนถูกยกให้เป็น MVP ของรายการ
ภายหลังจบจากรายการ นีโอ ได้โพสต์ข้อควาขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจ “ขอบคุณทุกคนนะครับที่เชื่อใจกัน ผมออกไปเพราะมีความรู้สึกผิดในใจ ผมจึงควรออกไปอยู่ตรงนั้นเพื่อรับผิดชอบและช่วยเพื่อนของผมครับ”
ปัจจุบันนีโอมีอาชีพเป็นช่างสักมากว่า 3 - 4 ปี ร้านสักตั้งอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ซอย 6 รวมทั้งมีอาชีพร้องเพลงตามร้านอาหารย่านเอกมัย