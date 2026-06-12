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วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“นีโอ” หรือรู้จักในชื่อ “นีโอ บ้านดำ” เป็นช่างสักและนักร้องหนุ่มที่กลายเป็นที่รู้จักในชั่วข้ามคืน จากการไปออกรายการโหนกระแส เพื่อปกป้องเพื่อนสนิทอย่าง “ติณติณ นิวคันทรี่” ถูกตราหน้าทำสาวท้องแล้วไม่รับ เสพยา - พรากผู้เยาว์

โดยในรายการโหนกระแส นีโอได้ช่วยชี้แจงประเด็นดรามาของเพื่อน รวมทั้งฟาดกลับ “ฟารีดา”อย่างมีสติ วุฒิภาวะ พูดจามีเหตุผล ทำให้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากชาวเน็ต รวมทั้ง “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ถึงขั้นเอ่ยปากชื่นชมว่าวันนี้แจ้งเกิด จนถูกยกให้เป็น MVP ของรายการ

ภายหลังจบจากรายการ นีโอ ได้โพสต์ข้อควาขอบคุณทุกคนที่เชื่อใจ “ขอบคุณทุกคนนะครับที่เชื่อใจกัน ผมออกไปเพราะมีความรู้สึกผิดในใจ ผมจึงควรออกไปอยู่ตรงนั้นเพื่อรับผิดชอบและช่วยเพื่อนของผมครับ”

ปัจจุบันนีโอมีอาชีพเป็นช่างสักมากว่า 3 - 4 ปี ร้านสักตั้งอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์ซอย 6 รวมทั้งมีอาชีพร้องเพลงตามร้านอาหารย่านเอกมัย




























วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส
วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส
วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส
วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส
วาร์ป “นีโอ บ้านดำ” หล่อกร้าวใจ ออกมาช่วย “ติณติณ” เพราะรู้สึกผิด จนแจ้งเกิดในโหนกระแส
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