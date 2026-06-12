คารินา-วินเทอร์-ควอนอึนบี เฮลั่นขอบสนาม! เกาหลีใต้ประเดิมบอลโลกสุดสวย พลิกแซงเช็ก 2-1

คารินา และ วินเทอร์ สมาชิกวง Aespa พร้อมด้วย ควอนอึนบี เดินทางถึงเม็กซิโกเพื่อร่วมเชียร์ทัพ “โสมขาว” ถึงขอบสนาม ก่อนที่ทีมชาติเกาหลีใต้จะประเดิมศึกฟุตบอลโลก 2026 ด้วยการพลิกกลับมาเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เก็บ 3 คะแนนสำคัญในเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม
บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่ประเทศเม็กซิโกเต็มไปด้วยสีสัน เมื่อ คารินา และ วินเทอร์ สองสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ประดับโลก Aespa รวมถึงนักร้องสาว ควอนอึนบี เดินทางไปร่วมเป็นกองเชียร์พิเศษให้กับทีมชาติเกาหลีใต้ในเกมเปิดสนามรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่ม A พบกับสาธารณรัฐเช็ก ที่สนามเอสตาดิโอ กัวดาลาฮารา
ก่อนการแข่งขัน ทั้งสามศิลปินได้ปรากฏตัวที่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ท่ามกลางความสนใจของสื่อและแฟนคลับจำนวนมาก โดยมีเป้าหมายเดินทางไปส่งกำลังใจให้ทัพนักเตะเกาหลีใต้ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดยสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา
ท้ายที่สุดแรงเชียร์จากแฟนบอลและเหล่าศิลปินชื่อดังดูจะได้ผล เมื่อเกาหลีใต้พลิกสถานการณ์จากการตกเป็นฝ่ายตามหลัง กลับมาเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จ พร้อมเก็บ 3 คะแนนสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป