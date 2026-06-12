“วู้ดดี้ วุฒิธร” ยกย่อง “พระองค์ภา” ทรงเป็นต้นแบบของการอุทิศตนและสร้างความยุติธรรม

จากกรณีการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งสร้างความโศกเศร้าให้กับประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
ล่าสุด “วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา” พิธีกรชื่อดัง พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว โดยระบุข้อความน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
“สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระองค์ท่าน ไม่ใช่เพียงความรู้ แต่คือคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ทรงเป็นแบบอย่างของการให้และการอุทิศตนเพื่อสังคม ทรงใช้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นเครื่องมือในการสร้างความยุติธรรม ทรงให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน และทรงช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอยู่เสมอ พลังแห่งพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ จะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนตลอดไป
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า วุฒิธร มิลินทจินดา พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท วู้ดดี้ เวิลด์ จำกัด และบริษัทในเครือ”