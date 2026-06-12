“ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์” ถวายความอาลัย “พระองค์ภา” เผยความทรงจำสุดซึ้งครั้งประทับบนตัก

จากกรณีแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ นำมาซึ่งความโศกเศร้าอาลัยของประชาชนชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน
ล่าสุด “ปุ๋ย ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ไซมอน” อดีตมิสยูนิเวิร์ส ปี 1988 ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยระบุข้อความว่า
“ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับข่าวอันน่าเศร้าอย่างยิ่งเกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระเมตตาและพระกรุณาอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ จะคงอยู่ตลอดไป และจะถูกจารึกไว้ในดวงใจของประชาชนชาวไทยตลอดกาล
ข้าพเจ้ามีเกียรติอย่างยิ่งที่เคยได้รับโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้ง เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ และประทับนั่งอยู่บนตักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจดจำรอยยิ้มอันสดใส ความเฉลียวฉลาด และพระสิริโฉมอันสง่างามตามธรรมชาติของพระองค์ไว้เสมอ ขอให้พระองค์ทรงสถิตในสันติสุขนิรันดร์”
ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวสร้างความซาบซึ้งใจให้กับแฟนๆ และประชาชนไทยที่เข้าไปร่วมแสดงความอาลัยอย่างล้นหลาม เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาของ “พระองค์ภา” ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา