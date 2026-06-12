OKMD เปิดตัว “Modern Thai Wisdom” เชื่อมภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ ปั้นคนรุ่นใหม่สู่ตลาดสร้างสรรค์โลก

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD เปิดตัวโครงการ Modern Thai Wisdom : From Knowledge to Market ภายใต้แนวคิดการต่อยอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ มุ่งพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการ นักออกแบบ และชุมชนสร้างสรรค์ เพื่อเชื่อมทุนวัฒนธรรมไทยสู่ผลงานและโอกาสทางเศรษฐกิจที่แข่งขันได้จริงในโลกปัจจุบัน
งานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ SCBX Next Stage ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตร ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น งานสร้างสรรค์ และภาคธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมงาน
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ กล่าวว่า โลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านต้นทุน ไปสู่การแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์ อัตลักษณ์ และความสามารถในการสร้างคุณค่าใหม่ ประเทศไทยอาจไม่ได้มีต้นทุนอุตสาหกรรมมากที่สุด แต่มีทุนวัฒนธรรมที่แข็งแรง ทั้งภูมิปัญญา งานฝีมือ ศิลปะ วิถีชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ของผู้คน ซึ่งสามารถต่อยอดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หากได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ดังนั้น โจทย์สำคัญของประเทศไทยวันนี้ ไม่ใช่เพียงรักษาภูมิปัญญาไทยไว้ในอดีต แต่คือทำให้ภูมิปัญญาไทยกลายเป็นพลังเศรษฐกิจของอนาคต
ด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ OKMD กล่าวว่า Modern Thai Wisdom ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าหลักสูตรอบรม แต่เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้และการต่อยอดเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เชื่อมองค์ความรู้ไทยเข้ากับการออกแบบ เทคโนโลยี การตลาด และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาผลงาน ทดลองตลาด และต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยุคใหม่ได้จริง เมื่อองค์ความรู้เชื่อมกับตลาด จะกลายเป็นโอกาสใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย”
โครงการดังกล่าวจะดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2569 ครอบคลุมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 30 ครั้งทั่วประเทศ ใน 3 สาขาหลัก ได้แก่ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม โดยออกแบบการเรียนรู้เป็น 3 ระดับ ได้แก่ Design & Inspiration, Marketing & Branding และ Business & Commercial เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถพัฒนาตั้งแต่แนวคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างครบวงจร
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (E-Learning) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าถึงองค์ความรู้ด้านแฟชั่นและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับทุนวัฒนธรรมไทย การออกแบบเพื่อความยั่งยืน ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ และการตลาดสร้างสรรค์ พร้อมตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่นไม่น้อยกว่า 4,500 คน และผู้เรียนออนไลน์มากกว่า 5,000 คน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการ คือ การสร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะและแรงบันดาลใจ ผ่านแคมเปญ “Creative Thais Story” และ “#WhyICreate” ที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของคนทำงานสร้างสรรค์ไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนการจัด Fashion Show, Creative Showcase และ Lookbook เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการได้เชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ ผู้ซื้อ นักลงทุน และตลาดจริง
ภายในงานยังมีเวทีเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมแฟชั่นและงานคราฟต์ อาทิ พิจิตรา บุณยรัตพันธุ์ ดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อ Atelier Pichita, ดร.กรกต อารมย์ดี ผู้ก่อตั้ง Korakot International Limited Partnership และคุณอินทิรา ทัพวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ INTIRA ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการต่อยอดมรดกงานช่างไทยสู่ตลาดโลก รวมถึงคุณธชปาณ ปิติตรานันท์ Content Creator เจ้าของช่อง Here's Jae ร่วมถ่ายทอดมุมมองการสร้างคอนเทนต์จากแรงบันดาลใจ และตัวตนของผู้สร้างสรรค์ สู่การเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อทำให้ผลงานไทยร่วมสมัยมีภาพจำ เข้าถึงผู้ชม และต่อยอดสู่โอกาสใหม่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
พร้อมกันนี้ ยังมี Mini Fashion Showcase ภายใต้แนวคิด “Modern Thai Wisdom” ถ่ายทอด
การผสมผสานภูมิปัญญา อัตลักษณ์ และงานฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคของไทย ผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย สะท้อนศักยภาพของทุนวัฒนธรรมไทยที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าและประสบการณ์สร้างสรรค์ที่เข้าถึงผู้บริโภคยุคใหม่ และแข่งขันได้ในระดับสากล
ดร.ทวารัฐ กล่าวทิ้งท้ายว่า “OKMD เชื่อว่าการพัฒนาคน คือรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในระยะยาว และการสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ เครือข่าย และตลาด จะช่วยให้ทุนวัฒนธรรมไทยไม่เพียงได้รับการอนุรักษ์ แต่ยังสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ และสร้าง value creation ใหม่ให้เศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน เราไม่ได้ต้องการเพียงผู้สร้างสรรค์ แต่ต้องการสร้างผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่สามารถใช้ทุนวัฒนธรรมไทยสร้างมูลค่าใหม่ สร้างโอกาสใหม่ และสร้างอนาคตใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยได้จริง”
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ Modern Thai Wisdom รวมถึงกำหนดการเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและหลักสูตรต่าง ๆ ได้ทาง Facebook Page: OKMD และ Modern Thai Wisdom โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เปิดให้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย