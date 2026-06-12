“กุ๊กกิ๊ก“ เป็นแม่ค้าขายชาใต้ เพราะชอบค้าขาย

เพิ่งจะเริ่มผันตัวมาเป็นแม่ค้าครั้งแรก แต่กลับได้กระแสตอบรับดีเกินความคาดหมาย สำหรับนางเอกสาว “กุ๊กกิ๊ก กชกร ส่งแสงเติม” ที่เพิ่งมีผลงานละครเรื่อง “แก้วหน้าม้า” ทางช่อง7 ล่าสุดเจ้าตัวเปิดตัวธุรกิจแรกด้วยการขาย ชาใต้ในงาน “อาโหร่ยย..มงลง” ที่ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เป็นดาราตกอับ แต่ชื่นชอบการค้าขาย และได้ทำในสิ่งที่รักอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง
กุ๊กกิ๊ก เปิดใจช่วงหนี่งว่า “จริงๆ หนูมองธุรกิจไว้หลายอย่างเลยค่ะ แต่ลองมาขายชาก่อน ค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งการตอบรับดีมาก รู้สึกว่ามันไปได้ ต้องอร่อย คนกลับมาซื้อซ้ำ แต่ว่าหนูก็จะไม่หยุดพัฒนา อาจจะทำสายสุขภาพขึ้นมาด้วย เดี๋ยวจะเอามาควบคู่กัน ลองหลายๆ แบบ แต่วันนี้เป็นแบบนี้ไปก่อน กิ๊กมีหลายอย่างที่คุยกับแม่ปอนด์ (รุ่งรัตน์) คือเราวางไว้หมดแล้ว แต่อยู่ที่จังหวะ หนูมองว่าทุกอย่างต้องเรียนรู้ ยังไม่เคยมาขายงานแบบนี้ นี่คือครั้งแรกที่มาค่ะ“
จากนั้นได้เปิดใจต่อไปว่า “อย่างเพื่อนๆ หนู แม็กกี้ ฮาน่า เค้าก็ชวนหนูหลายรอบแล้ว แต่หนูบอกว่า ฉันคิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะขายอะไรดี จนแม่ปอนด์ทำให้หนูคิดได้ มาชวนว่าลองไหมลูก ช่วยกันไหม หนูเลยบอก โอเคแม่ งั้นลอง เริ่มขาย ชาใต้ พอเริ่มขายแล้วการตอบรับดี ก็ยิ่งดีใจ นี่เตรียมไปขายตลาดต่อไปแล้วค่ะ (มาขายเองทุกวันไหม?) หนูชี้แจงไปในไอจีเลยว่า อาจจะไม่ได้ไปทุกวัน อย่างวันนี้ก็ไปถ่ายงานมาก่อน แล้วมา แม่ปอนด์ส่งคลิปมาให้ดูว่ามีคนมาหาที่ร้าน แต่หนูไม่ได้มา เค้าเสียใจ พอหนูไปบอกในไอจีว่ามาวันนี้ เค้าก็มาหาค่ะ (ต้องบอกไหมว่าจะมาวันไหน?) ไม่บอกหรอก สุ่มๆ เดี๋ยวเค้าเลือกมา แต่ว่ามายังไงก็เจอ แก้วหน้าม้า นะคะ เค้าอาจจะไม่ตอบ เพราะหยิ่ง(หัวเราะ) หยอกๆนะคะ”
นอกจากนี้ กุ๊กกิ๊ก ได้เผยถึงการเป็นแม่ค้ามือใหม่ด้วยว่า “หนูชอบนะ สนุกดี แล้วเหมือนทุกคนแวะเวียนกันมา เอาแก้วนึง ถามว่าเขินไหมเป็นนักแสดงแล้วมาขายของ เชื่อไหม ไม่เลยค่ะ อย่างเพื่อน ข้าวตู ที่เป็นนักแสดงด้วยกัน มีคนไปว่านาง หนูไปเม้นต์เลยนะ บอกว่า เฮ้ย…คนทำมาหากินทำไมไปเหยียดแบบนั้น กิ๊กไม่โอเคเลย ถ้าใครจะมาเหยียดกิ๊ก กิ๊กก็ไม่สนใจนะ เพราะว่าฉันทำมาหากิน กิ๊กก็คิดเหมือนข้าวตู เค้าเขียน ว้ายดาราตกอับเหรอ ทำไมต้องมาขายของ ใครๆ ก็ขายได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นดารา ใครจะพูดอะไรแบบนั้น ก็ช่างเค้า หนูไม่สนใจ ฉันมีความสุข ฉันได้ขายของ หนูเป็นคนชอบขายของ ชอบทำคลิป หนูเป็นอินฟลูด้วย เป็นนักแสดงด้วย เป็นแม่ค้าด้วย เราจับได้หลายอย่าง ให้คนงงว่า สรุปเป็นอะไรเนี่ย(ยิ้ม) ยังไงก็ขอฝากตลาด อาโหร่ยย..มงลง ด้วยนะคะ จริงๆ มีอีกหลายที่เลย แต่ที่นี่ อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง จัดถึงวันที่ 15 มิถุนายนนี้นะคะ สามารถมาช้อป มาชิม มากินกันได้ ฝากด้วยนะคะ กุ๊กกิ๊กชาใต้ค่ะ”