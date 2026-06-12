สะเทือนวงการ T-Beauty! “ลูอิส ตัน” พระเอก มอร์ทัล คอมแบท บินตรงไทยพุ่งไป เช็กอิน ณัฐชญา คลีนิก ทำ EMLIFT ล็อกกรอบหน้าสุด

สร้างความฮือฮาให้กับวงการความงามไทยอีกครั้ง เมื่อ “ลูอิส ตัน” (Lewis Tan) นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังจากภาพยนตร์แอ็กชันฟอร์มยักษ์ มอร์ทัล คอมแบท บินตรงมาประเทศไทยเพื่อเข้ารับบริการ EMLIFT โปรแกรมยกกระชับและปรับกรอบหน้าที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ที่ ณัฐชญาคลีนิก เวลเนส บิวตี้ แอนด์ เซอร์เจอรี่ (Natchaya Clinic Wellness • Beauty • Surgery) คลีนิกความงามครบวงจรชื่อดังย่านเสรีไทย
การปรากฏตัวของพระเอกฮอลลีวู๊ดคนดังครั้งนี้ สร้างกระแสพูดถึงบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เพราะแม้เจ้าตัวจะเป็นนักแสดงที่มีรูปลักษณ์โดดเด่นและมีวินัยในการดูแลร่างกายอยู่แล้ว แต่ยังให้ความสำคัญกับการดูแลใบหน้าและภาพลักษณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อความพร้อมในการทำงานระดับสากล แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ลูอิส ตัน เลือกเข้ารับบริการ EMLIFT โปรแกรมยกกระชับใบหน้าและปรับกรอบหน้าให้คมชัดขึ้น โดยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและโครงสร้างใบหน้า ทำให้ใบหน้าดูยกกระชับ กรอบหน้าชัด และดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ จนกลายเป็นหนึ่งในโปรแกรมยอดนิยมของกลุ่มคนดัง อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองโดยไม่ต้องผ่าตัดโปรแกรม EMLIFT เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากรีวิวของบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหลายคน โดยเฉพาะ “สายป่าน จิราภรณ์”เจ้าของช่อง SP SAYPAN” บิวตี้บล๊อกเกอร์ชื่อดัง และ “แอมมี่ กิตติยา”เจ้าของช่อง Amy Kitiya เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่เคยรีวิวผลลัพธ์จนกลายเป็นไวรัลในโซเชี่ยลทำให้มีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
ด้าน พญ.ณัฐชญา ไมตรีเวช หรือ “หมอกุ๊กไก่”แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณ เวชศาสตร์ชะลอวัย และผู้ก่อตั้ง ณัฐชญาคลินิก เปิดเผยว่า “ปัจจุบันลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจประเทศไทยในฐานะจุดหมายด้าน Wellness และ Beauty มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะประเทศไทยมีมาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญEMLIFT เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะช่วยยกกระชับและปรับกรอบหน้าได้อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นโดยไม่ต้องพักฟื้นนาน ซึ่งตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ คนดัง และผู้ที่ต้องออกกล้องอยู่เป็นประจำ” หมอกุ๊กไก่ กล่าวเพิ่มเติมว่า“การที่บุคคลระดับนานาชาติให้ความไว้วางใจเลือกเข้ารับบริการในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมความงามไทยที่กำลังได้รับการยอมรับในระดับโลก”