ตามกระแสคำเรียกร้อง ประกาศเพิ่มรอบ 2 “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT” สุดๆ ไปเลย! “NUVO” รีเทิร์นคืนสเตจคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปี! การันตีความมันส์สมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา!

การกลับมาอีกครั้งในรอบ 7 ปี กับคอนเสิร์ตใหญ่แบบจัดเต็มสุดๆ ไปเลยในแบบ Nuvo ออริจินอลขนานแท้! ในงาน “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT” ที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสผลงานสุดคลาสสิกจากพวกเขา หลังจากประกาศขายบัตรไปในรอบวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2026 ทำปรากฎการณ์บัตร Sold Out อย่างรวดเร็ว ล่าสุด CI Showbiz ผู้จัดคอนเสิร์ตชั้นนำ ประกาศข่าวใหญ่อีกครั้งตามกระแสคำเรียกร้องจากแฟนเพลง เพิ่มรอบ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2569 ณ Paragon Hall, Siam Paragon
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกลับมาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 7 ปี กับวงดนตรีที่หยุดทุกกระแส สร้างปรากฎการณ์ และเป็นไอคอนนิกแห่งยุค 80 ที่ยังคงอยู่ในใจทุกคนเสมอ ใน “CIMBweBOND Presents NUVORIGINAL CONCERT” เปิดจำหน่ายบัตรวันที่ 13 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร: 6,000 / 5,500 / 5,000 / 4,500 / 4,000 / 3,500 / 2,500 และ 1,900 บาท ทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com และเคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ทุกสาขา
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/NUVOofficial หรือ https://www.facebook.com/cishowbiz
#NUVORIGINALConcert #NUVOBAND #CIMBweBOND #CIMBTHAIBank #ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
#MOVINGYOUFORWARD #SinghaLife #ความสุขมีได้ทุกวัน #CISHOWBIZ