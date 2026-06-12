“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย

อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความทรงจำ และความภาคภูมิใจในมรดกทางดนตรีไทย สำหรับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกาศความพร้อมของคอนเสิร์ตประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปีแห่งการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์
เปิดงานอย่างงดงามด้วยบทเพลง “ผู้ครองฟ้า” ที่ถ่ายทอดผ่านสองศิลปินคุณภาพ กัน นภัทร และ บูม สหรัฐ สะกดผู้ร่วมงานให้ดื่มด่ำไปกับมนตร์เสน่ห์แห่งบทเพลงสุนทราภรณ์ ก่อนที่ ครูกรีน นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ จะรับหน้าที่ดำเนินรายการ พาย้อนรำลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงสุนทราภรณ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 8 ทศวรรษ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ, คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของการสืบสานมรดกทางดนตรีไทย ตลอดจนความพิเศษของคอนเสิร์ตในปีนี้
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการรวมตัวของศิลปินรับเชิญหลากหลายเจเนอเรชัน ทั้ง กัน นภัทร, บูม สหรัฐ, โตโต้ ธนเดช, ไข่มุก รุ่งรัตน์, อ๋อลี่ ตติยา, จ๋า พราวเพชร, ธัช กิตติธัช, นุ อนุกูล, วิ วิรัช รวมถึง อาจารย์สุรุจ ทิพากรเสนี และ ครูแดง พรศุลี วิชเวช ตลอดจนศิลปินคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ที่มาร่วมแบ่งปันความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อบทเพลงสุนทราภรณ์ พร้อมเผยถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดบทเพลงอมตะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยยังคงไว้ซึ่งความงดงามและเอกลักษณ์ดั้งเดิม
ภายหลังการพูดคุย ผู้บริหาร ศิลปิน และผู้สนับสนุน ได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนเวที ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ก่อนส่งต่อความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตพิเศษจากบทเพลง “เพลงรักของเธอ” และ “เพลงของเรา” ที่ขับร้องโดยศิลปินและศิลปินสุนทราภรณ์ สร้างความซาบซึ้งให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างยิ่ง
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำและการเฉลิมฉลอง 87 ปีแห่งตำนานบทเพลงสุนทราภรณ์ โดยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ในราคา 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ 1,500 บาท สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427 หรือ Line Official : @Suntaraporn แล้วมาร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์ของบทเพลงอมตะ ที่จะถูกถ่ายทอดผ่านศิลปินคุณภาพบนเวทีคอนเสิร์ต “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ