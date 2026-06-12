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“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข ความทรงจำ และความภาคภูมิใจในมรดกทางดนตรีไทย สำหรับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อประกาศความพร้อมของคอนเสิร์ตประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปีแห่งการก่อตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์

เปิดงานอย่างงดงามด้วยบทเพลง “ผู้ครองฟ้า” ที่ถ่ายทอดผ่านสองศิลปินคุณภาพ กัน นภัทร และ บูม สหรัฐ สะกดผู้ร่วมงานให้ดื่มด่ำไปกับมนตร์เสน่ห์แห่งบทเพลงสุนทราภรณ์ ก่อนที่ ครูกรีน นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ จะรับหน้าที่ดำเนินรายการ พาย้อนรำลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงสุนทราภรณ์ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 8 ทศวรรษ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการอาวุโส กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และรองประธานกรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ, คุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ, ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตา ดิถียนต์ กรรมการมูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของการสืบสานมรดกทางดนตรีไทย ตลอดจนความพิเศษของคอนเสิร์ตในปีนี้

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการรวมตัวของศิลปินรับเชิญหลากหลายเจเนอเรชัน ทั้ง กัน นภัทร, บูม สหรัฐ, โตโต้ ธนเดช, ไข่มุก รุ่งรัตน์, อ๋อลี่ ตติยา, จ๋า พราวเพชร, ธัช กิตติธัช, นุ อนุกูล, วิ วิรัช รวมถึง อาจารย์สุรุจ ทิพากรเสนี และ ครูแดง พรศุลี วิชเวช ตลอดจนศิลปินคลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์ ที่มาร่วมแบ่งปันความประทับใจและความผูกพันที่มีต่อบทเพลงสุนทราภรณ์ พร้อมเผยถึงความตั้งใจในการถ่ายทอดบทเพลงอมตะให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ โดยยังคงไว้ซึ่งความงดงามและเอกลักษณ์ดั้งเดิม

ภายหลังการพูดคุย ผู้บริหาร ศิลปิน และผู้สนับสนุน ได้ร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนเวที ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น ก่อนส่งต่อความประทับใจด้วยมินิคอนเสิร์ตพิเศษจากบทเพลง “เพลงรักของเธอ” และ “เพลงของเรา” ที่ขับร้องโดยศิลปินและศิลปินสุนทราภรณ์ สร้างความซาบซึ้งให้กับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานอย่างยิ่ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความทรงจำและการเฉลิมฉลอง 87 ปีแห่งตำนานบทเพลงสุนทราภรณ์ โดยเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ในราคา 3,500 / 3,000 / 2,500 / 2,000 และ 1,500 บาท สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 081-285-1427 หรือ Line Official : @Suntaraporn แล้วมาร่วมสัมผัสมนตร์เสน่ห์ของบทเพลงอมตะ ที่จะถูกถ่ายทอดผ่านศิลปินคุณภาพบนเวทีคอนเสิร์ต “๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ รางน้ำ













“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย
“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย
“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย
“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย
“๘๗ ปี สุนทรีย์สุนทราภรณ์” เปิดม่านความประทับใจ รวมพลังศิลปินต่างรุ่น สืบสานบทเพลงอมตะสู่หัวใจคนไทย
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