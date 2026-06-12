“Love in Seasons รักเธอทุกฤดู” เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ สะท้อนพลัง Community การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพึ่งพาตนเอง

“จังหวะเวลาที่ใช่ ของชีวิต ความรัก และสรรพสิ่ง”
ภาพยนตร์ Love in Seasons รักเธอทุกฤดู ชวนคุณไปค้นหา เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากธรรมชาติ ที่นำมาใช้ได้กับทุกเรื่องราวในชีวิต
บริษัท ซิมซิสเตอร์ จำกัด จัดงานฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์เรื่อง Love in Seasons รักเธอทุกฤดู ภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่เชื่อมโยงเรื่องราวของชีวิต ความรัก ทรัพยากรธรรมชาติ และการพึ่งพาตนเอง ณ ลิโด้ คอนเนค สยามสแควร์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2569 ท่ามกลางกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของกลุ่มคนที่ให้ความสนใจและเห็นความสำคัญของธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
Love in Seasons รักเธอทุกฤดู เป็นภาพยนตร์ความยาว 120 นาที ที่ต่อยอดองค์ความรู้เรื่อง “การใช้ต้นทุนที่มีพึ่งตนเองให้ได้” จากโครงการ “มหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ” ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของ เกลือ และ อิ่มเอม ที่ต้องเรียนรู้จังหวะเวลาของธรรมชาติ การเห็นคุณค่าของผู้ให้ และการใช้ต้นทุนที่มีอยู่รอบตัว เพื่อสร้างอาหารและการดำรงชีวิตอย่างปลอดภัย ภาพยนตร์จึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างความบันเทิง แต่เป็นสื่อกลางในการชวนผู้ชมกลับมามองความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ อาหาร สุขภาพ และชุมชนในมิติที่ใกล้ตัวมากขึ้น โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการมหัศจรรย์เมล็ดพันธุ์เหนือมิติ ภาคต่อยอดองค์ความรู้การใช้ต้นทุนทีมีพึ่งตนเองให้ได้พร้อมความร่วมมือจากภาคีสำคัญ ได้แก่ บางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต, สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทยและสามพรานโมเดล ซึ่งต่างเป็นตัวแทนของพื้นที่ องค์ความรู้ และชุมชนที่ทำงานร่วมกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและมีนัยสำคัญ การรวมตัวของภาคีเหล่านี้ทำให้งานรอบปฐมทัศน์ครั้งนี้มีความหมายมากกว่าการเปิดตัวผลงานภาพยนตร์ แต่เป็นภาพสะท้อนการรวมตัวของภาคีเครือข่ายที่แข็งแรง จากคนทำงานจริงในพื้นที่ ผ่านตัวกลางคนทำงานสื่อ ผสานพลังเพื่อส่งต่อเรื่องราวที่มีคุณค่า เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจให้กับผู้ชม ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงเปิดเผยคุณค่าทรัพยากรที่ถูกซ่อนเร้นหรือมองข้าม แต่ยังสร้างความหวัง พลังใจ ให้กับทั้งชุมชนที่มีหน้าที่ดูแลรักษา และผู้บริโภคที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในวงจรนี้ รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุน ช่วยคลี่คลายปัญหา และยกระดับคุณค่าของทรัยพากรในรูปแบบต่างๆ ได้ตามพันธกิจของตน
บรรยากาศภายในงาน มีการจัดพื้นที่แสดงผลิตอาหารปลอดภัยและกิจกรรมจากชุมชนและผู้สนับสนุน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เปิดเวทีด้วยการแสดงดนตรีจาก วงเอี๊ยมเกลอ ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบภาพยนตร์ และได้รับเกียรติจาก ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ ตัวแทนจากภาคีเครือข่าย บางปะกงสายน้ำแห่งชีวิต , สมาพันธ์ชาวนาเกลือทะเลแห่งประเทศไทย และสามพรานโมเดล, สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา, เครือข่ายอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพประเทศไทย,สถาบันลูกโลกสีเขียว, สมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศ, สมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า ภาพยนตร์เรื่อง “Love in Seasons รักเธอทุกฤดู” เป็นผลงานที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการผลิตภาพยนตร์หนึ่งเรื่อง แต่เป็นการนำ “องค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจ เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” มาถ่ายทอดใหม่ในรูปแบบที่ร่วมสมัย สนุก และเข้าถึงผู้ชมได้ง่าย สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง คือภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงบนจอภาพยนตร์ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของผู้คนหลากหลายกลุ่ม ทั้งชุมชน ผู้สร้างสรรค์ หน่วยงานพันธมิตร ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เห็นความสำคัญของธรรมชาติ ความมั่นคงทางอาหาร และการรักษาฐานทรัพยากรของประเทศ
พวงเพชร สุพาวาณิชย์ ผู้บริหารบริษัท ซิมซิสเตอร์ จำกัด, หัวหน้าโครงการ และควบคุมการสร้างภาพยนตร์ กล่าวถึงภาพยนตร์เรื่อง Love in Seasons รักเธอทุกฤดู คำว่า “เธอ” ในที่นี้ มีอีกความหมายที่ไม่ใช่ชายหนุ่ม หรือหญิงสาว แต่คือธรรมชาติซึ่งเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่เราหลงรักในทุกฤดูกาล และคำว่า “Season” โดยตัวศัพท์ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะฤดูกาล เช่น ร้อน ฝน หนาว แต่ยังมีความหมายถึงจังหวะเวลาต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วย รวมถึง ความหมายเกี่ยวกับการปรุงรส “Seasoning” ซึ่งหมายถึงการปรุงรสโดยอาศัยรสชาติของวัตถุดิบตามธรรมชาติ ความเชื่อมโยงระหว่าง "ความรัก" กับ "ธรรมชาติ" คือเรื่องของการรับและให้ ในทุก ๆ ความสัมพันธ์ ถ้ามีใครให้อยู่ฝ่ายเดียว หรือรับอยู่ฝ่ายเดียว เราสามารถทำนายอนาคตของความสัมพันธ์นั้นได้ทันทีว่า วันหนึ่งความสัมพันธ์นั้นก็จะพังทลายลง ความรักของหนุ่มสาวก็เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ต่างต้องทั้งรับและให้อย่างสมดุล มนุษย์เราเป็นฝ่ายรับสิ่งต่าง ๆ จากธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา แต่เราขาดความตระหนักว่า เมื่อรับแล้ว ก็ต้องตอบแทนคืนกลับบ้าง ซึ่งหากเราตอบแทนแม้เพียงน้อยนิด ธรรมชาติก็จะคืนกลับมาให้เราอีกอย่างไม่รู้จบ แต่เราคิดว่าจะตอบแทนอะไรให้กับธรรมชาติและตอบแทนอย่างไรหรืออาจไม่ได้คิดเลย โลกจึงกำลังจะพัง
งานครั้งนี้ยังเป็นการรวมตัวของทีมนักแสดงนำ ทีมงานสร้างภาพยนตร์ นำโดย เมฆ จุติ จำเริญเกตุประทีป, จ๊ะจ๋า แดนดาว ยมาภัย, โอ อนุชิต สพันธุ์พงษ์, ท่านเปา อนุชา ศรีเหรา ร่วมด้วย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย เขียนบท, ศัลยา สุขะนิวัฒดิ์, คำเดื่อง ภาษี ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยผู้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทำ บ.ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณพรมมินทร์ ชราเขต Professional Manager, แผนก Imaging Solutions, Fujifilm (Thailand)
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำด้วยกล้อง Fujifilm GFX ETERNA 55 กล้องสำหรับการถ่ายภาพยนตร์รุ่นใหม่ล่าสุดของฟูจิฟิล์ม ซึ่ง Fujifilm GFX ETERNA 55 เป็นกล้องMedium Format ที่มอบ Cinematic Look ด้วยมาตรฐาน “Filmed for IMAX® เพื่อนักสร้างภาพยนตร์ระดับมืออาชีพ ให้สร้างสรรค์ผลงานด้วยภาพที่มีความละเอียดสูง ถ่ายทอดสีสันและความงดงามของธรรมชาติได้อย่างละเอียดสมจริง คมชัด และนุ่มนวล เพื่องานบนจอภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ภาพยนตร์ Love in Seasons รักเธอทุกฤดู เตรียมเดินสายจัดฉายพิเศษในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อส่งต่อเรื่องราวความรัก วิถีชีวิตชุมชน และแนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเข้าใจจังหวะเวลา โดยจะเริ่มจัดฉายต่อเนื่องที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema Big C สมุทรสงคราม วันที่ 15–17 มิถุนายน, โรงภาพยนตร์ MVP ห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 16–17 มิถุนายน, หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 17 มิถุนายน, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ วันที่ 18 มิถุนายน, งานถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 19 มิถุนายน, ท้องร่องมาร์เก็ต จุกกระเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 20 มิถุนายน, งานทุเรียนป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4 กรกฎาคม และ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันที่ 21 กรกฎาคม และอีก 3 โรงภาพยนตร์ MVP ที่จังหวัดเลย กาฬสินธุ์ และศรีสะเกษ พร้อมเปิดให้รับชมทางออนไลน์ ตามวันและเวลาที่จะประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของโครงการอีกครั้ง