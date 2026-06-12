ติวเตอร์หล่อบอกต่อด้วย! “อาเล็ก” เดินหน้าจีบ “เอสเธอร์” ดัน “คอร์ส(ลัด)สูตรโรแมนซ์” ทุบสถิติยอดชมทะลุ 150 ล้านวิว!!

นาทีนี้ไม่มีใครฮอตเกินหน้าเกินตาติวเตอร์สุดหล่ออย่าง “องศา” ซึ่งรับบทโดย “อาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ” คนนี้อีกแล้ว สำหรับซีรีส์โรแมนติก-คอมเมดี้แห่งปี “Crash Course in Romance คอร์ส(ลัด)สูตรโรแมนซ์” ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW) ที่กำลังท็อปฟอร์มขั้นสุด ล่าสุดทำลายสถิติทุบยอดผู้ชมถล่มทลายไปกว่า 150 ล้านวิว แถมยังครองแชมป์อันดับ 1 ในโลกโซเชียลติดต่อกันถึง 2 สัปดาห์ซ้อน
สัปดาห์นี้เตรียมหมอนมาจิกกันให้ขาด เพราะดีกรีความฟินกำลังจะพุ่งทะลุปรอท เมื่อพระเอกหนุ่มฮอต “อาเล็ก – ธีรเดช เมธาวรายุทธ” ในบทบาทติวเตอร์ “องศา” สุดหล่อ ขอพักวางปากกาเคมี แล้วหันมาเปิดโหมดรุกหนัก เดินหน้าจีบคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแสนสวยอย่าง “ไพลิน” รับบทโดย “เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา” แบบเต็มกำลัง หลังจากปล่อยให้แฟนๆ ลุ้นกันจนตัวโก่ง งานนี้บอกเลยว่าเคมีเคใจของทั้งคู่หวานละมุนจนคนดูต้องร้องขอชีวิต
ห้ามพลาด! มาร่วมลุ้นไปกับความรักของรุ่นใหญ่ ว่าติวเตอร์สุดฮอตจะใช้สูตรไหนมาพิชิตใจคุณแม่แสนสวยให้สำเร็จ
ปักหมุดความฟินพร้อมกันทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ทางแอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว (TrueVisions NOW)
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