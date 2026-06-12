กรุงเทพมหานคร ชวนคนกรุงอุ้มหมา-แมว “ฉีดฝังไมโครชิป ฉีดวัคซีนฟรี” สกัดปัญหาสัตว์จร ส่องบ้านประเวศโฉมใหม่ พลิกบทบาทสู่ศูนย์การเรียนรู้ด้านสัตว์จรจัดและสะพานเชื่อมบ้านหลังใหม่อย่างอบอุ่น

กรุงเทพมหานคร เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์เลี้ยงและขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดย ดร.แพทย์หญิงเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้นำทีมสื่อมวลชนสัญจรเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) เพื่อเปิดมุมมองใหม่ในการบริหารจัดการสัตว์จรจัด พร้อมส่งต่อแคมเปญดี ๆ ชวนประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมาดูแลสุขอนามัยแบบครบวงจร
ปัญหาสัตว์จรจัดในกรุงเทพฯ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผูกโยงทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ความสะอาด ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน และโรคพิษสุนัขบ้า ไปจนถึงสวัสดิภาพของตัวสัตว์เอง สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จึงวางระบบบริหารจัดการอย่างจริงจังและต่อเนื่องครบวงจร คือ ต้นน้ำ : รณรงค์สร้างความเข้าใจเพื่อตัดวงจรการนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทิ้ง กลางน้ำ : เร่งดำเนินการทำหมันร่วมกับเครือข่ายเพื่อควบคุมประชากร ควบคู่กับการแก้ไขข้อร้องเรียนในพื้นที่ และ ปลายน้ำ: นำสัตว์จรมาดูแลฟื้นฟู ณ ศูนย์สุนัขฯ เพื่อส่งต่อสู่บ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นโดย กทม. ได้พลิกโฉมภาพจำเดิม ๆ ของ “สถานกักกันสัตว์” ให้กลายเป็น “ศูนย์พักพิงสัตว์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตร” ผ่านศูนย์พักพิงสัตว์จร 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) และศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร (อุทัยธานี) ที่นำทีมสื่อมวลชนมาร่วมเยี่ยมชมในวันนี้
พร้อมเผยผลการดำเนินงาน การดูแลและจัดหาบ้านใหม่ให้แก่สัตว์เลี้ยงไร้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 – 2569 ยอดสะสมล่าสุดสุนัขและแมวที่ได้รับโอกาสไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านที่อบอุ่นแล้วรวมทั้งสิ้น 458 ตัว สะท้อนถึงความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนที่ร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพฯให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และปลอดภัยสำหรับทุกชีวิต
การพลิกโฉมครั้งนี้ กรุงเทพมหานครไม่ได้เดินหน้าเพียงลำพัง แต่ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม อาทิ กรมปศุสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (Soi Dog), มูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร มูลนิธิ SOS Animal Thailand ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งในด้านการทำหมันควบคุมจำนวน การสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการช่วยประชาสัมพันธ์หาบ้านใหม่ เพื่อให้เหล่าน้องหมาน้องแมวได้เจอครอบครัวที่พร้อมดูแล โดยผู้ที่สนใจ รับอุปการะน้อง ๆ สามารถติดตามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook : BKK Adopter
นอกจากการแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแล้ว กรุงเทพมหานครยังมุ่งส่งเสริมให้เจ้าของมีส่วนร่วมในการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรับผิดชอบ โดยจากการประมาณการคาดว่าปัจจุบันกรุงเทพฯ มีสุนัขและแมวรวมกันราว 350,000 – 450,000 ตัว ซึ่งมีสัตว์เลี้ยงที่ฉีดฝังไมโครชิปเข้าระบบแล้วแสนกว่าตัว และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ กทม. จึงขอเชิญชวนประชาชนเร่งนำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการ “ฉีดฝังไมโครชิปฟรี” ซึ่งเปรียบเสมือนการทำบัตรประชาชนให้น้อง ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลของสัตว์และเจ้าของ ช่วยให้สแกนติดตามตัวส่งคืนอ้อมอกได้อย่างรวดเร็วหากพลัดหลง พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำถึง "การขยายเวลาบังคับใช้ข้อบัญญัติ กทม. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2570" เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัว อย่างไรก็ตาม กทม. รณรงค์ให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยงมาฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันนี้โดยไม่ต้องรอจนถึงกำหนด เพื่อร่วมสร้างฐานข้อมูลที่แม่นยำและสกัดปัญหาสัตว์พลัดหลงหรือถูกทอดทิ้งในระยะยาว
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังเปิดบริการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี” สุนัขและแมวอายุ 3 เดือนขึ้นไป (แนะนำฉีดกระตุ้นทุกปี) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และปกป้องคนกรุงจากโรคระบาดร้ายแรง โดยเจ้าของเพียงเตรียมบัตรประชาชนและสมุดสุขภาพสัตว์เลี้ยง (หากมี) มาเข้ารับบริการได้ที่คลินิกสัตวแพทย์กรุงเทพมหานครและจุดบริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง หรือที่ "หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุก" ซึ่งจะลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนและฉีดฝังไมโครชิปพร้อมจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงถึงในชุมชนทั่วกรุงเทพฯโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถตรวจสอบปฏิทินการให้บริการ ติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือแจ้งขอรับบริการล่วงหน้าได้ง่าย ๆ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue รวมทั้งเว็บไซต์กรุงเทพมหานครและสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
ส่วนกรณีที่พบเห็นหรือต้องการแจ้งเหตุสัตว์จรจัด สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน กทม. โทร. 1555 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการฉีดฝังไมโครชิปและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการติดต่อขอรับอุปการะสัตว์ สามารถประสานงานโดยตรงได้ที่สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
การขยับขับเคลื่อนงานของกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ถือเป็นภาพสะท้อนของความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งคนและสัตว์เลี้ยงให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เพราะหัวใจสำคัญของการสร้างเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่ ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลโครงสร้างพื้นฐานภายนอก แต่คือการใส่ใจในทุกรายละเอียดของสิ่งแวดล้อมรอบตัว และการเปลี่ยนศูนย์พักพิงประเวศให้กลายเป็นประตูด่านแรกสู่บ้านหลังใหม่ที่เปี่ยมด้วยความสุข คือเป้าหมายสูงสุดในการร่วมมือกันเปลี่ยนกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่ปลอดภัยสำหรับทุกชีวิตอย่างแท้จริง