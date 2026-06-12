Purple Laurel x R-Haan ครั้งแรกในประเทศไทยกับค่ำคืนแห่งการสัมผัสศาสตร์อาหารชั้นสูงของสองชาติสองเชฟชื่อดัง ไทยและจีนภายใต้คอนเซปต์ “One Table, Two Realms”

Purple Laurel ร้านอาหารจีนร่วมสมัยในกรุงเทพฯ ภายใต้การนำของเชฟ Yu Bin เชฟชื่อดังของจีน ผู้ได้รับรางวัล Michelin Mentor Chef Award 2026 จาก Michelin Guide Shanghai–Suzhou–Zhejiang ร่วมกับ R-Haan ร้านอาหารไทยระดับ 2 ดาวมิชลิน นำโดยเชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟผู้คร่ำหวอดในวงการอาหารไทยมากกว่า 40 ปี จัดดินเนอร์สุดพิเศษครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “One Table, Two Realms: A Four-Hands Collaboration” ถ่ายทอดเสน่ห์และวัฒนธรรมของอาหารไทยและจีนผ่านศาสตร์การปรุงอาหารร่วมสมัยในค่ำคืนเดียว
Purple Laurel โดดเด่นด้วยการนำเสนออาหารจีนร่วมสมัยที่ผสานความประณีตของอาหารเจียงหนานเข้ากับกลิ่นอายอาหารกวางตุ้ง ขณะที่ R-Haan ถ่ายทอดความงดงามของอาหารไทยชั้นสูงผ่านภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม เทคนิคสมัยใหม่ และการคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพเยี่ยม
เมนูพิเศษทั้ง 8 คอร์ส ถูกออกแบบตามลำดับการเสิร์ฟแบบอาหารจีน พร้อมเลือกใช้วัตถุดิบไทยเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างสรรค์ เพื่อสะท้อนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านอาหารอย่างแท้จริง
ไฮไลต์จาก Purple Laurel ได้แก่ Crab-Stuffed Orange ปูม้าสดคลุกผิวส้มเสิร์ฟพร้อมเยลลีน้ำส้มสายชู, Buddha Jumps Over the Wall with Old Duck Soup ซุปเป็ดตุ๋นพร้อมวัตถุดิบทะเลแห้งชั้นเลิศ และ Dongpo Pork with Taro หมูดำเชียงใหม่ตุ๋นสไตล์หางโจวจับคู่เผือกไทย
ด้าน R-Haan นำเสนอ Royal Thai Tom Yum with Grilled Ayutthaya King River Prawns ต้มยำกุ้งแม่น้ำอยุธยาในรูปแบบร่วมสมัย, Thai Wagyu in Ancient Cassia Bitter Curry with Organic Hom Mali Rice เนื้อวากิวไทยในแกงขมสูตรโบราณ และ Red Grouper with Crispy Red Curry Sauce served with Fresh Homemade Egg Noodles ปลาเก๋าแดงเสิร์ฟพร้อมซอสแกงแดงและบะหมี่ไข่ทำสด
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของค่ำคืนนี้ คือเมนูขนมหวาน Collaboration “Fermented Soy Custard with Wolfberry & Coconut Moutai Ice Cream” ที่ทั้งสองเชฟร่วมกันรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเส้นทางสายไหม ผสานคัสตาร์ดถั่วเหลืองหมักเนื้อสัมผัสเนียนละเอียดเข้ากับไอศกรีมมะพร้าวผสมเหมาไถและโกจิเบอร์รี ถ่ายทอดการเชื่อมโยงระหว่างวัตถุดิบไทยและศิลปะขนมหวานจีนร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
พิเศษสุดสำหรับเมนูขนมหวานนี้ จะเปิดให้บริการที่ Purple Laurel ตลอดเดือนมิถุนายน 2569 เพื่อให้แขกได้สัมผัสรสชาติแห่งความร่วมมือระหว่างสองเชฟชื่อดัง เพียงที่เดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ Purple Laurel ยังออกแบบ Modern Chinese Tea Pairing สำหรับค่ำคืนดังกล่าวโดยเฉพาะ ด้วยการนำชาจีน 4 ชนิดมาผสานกับสมุนไพรไทย อาทิ ใบเตย มะลิ และมิ้นต์ ผ่านเทคนิคการชงหลากหลายรูปแบบ เพื่อเสริมมิติรสชาติอาหารแต่ละคอร์สอย่างสมบูรณ์แบบ
การร่วมงานระหว่าง Purple Laurel และ R-Haan ในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนผ่านอาหารชั้นสูง แต่ยังตอกย้ำบทบาทของกรุงเทพมหานครในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก
Purple Laurel
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