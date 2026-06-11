“หนุ่ม กรรชัย” เผยผู้ใหญ่ “ภิรมย์ภักดี” สายอื่นฟังความจริงจาก “ทราย สมุทร” แล้วช็อก เตรียมนัดประชุมแฟมิลี่ครั้งใหญ่!

เรื่องบานปลาย “หนุ่ม กรรชัย” เผยผู้ใหญ่ “ภิรมย์ภักดี” อีกสายนัดคุย “ทราย สมุทร” หลังฟังเรื่องราวถึงกับตกใจ เตรียมเรียกประชุมครอบครัวครั้งใหญ่ ชี้บางอย่างไม่เป็นธรรม
กรณีที่ “ทราย สมุทร”ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ พร้อมซีนใหญ่ ฉีกสัญญาปิดปาก ที่ได้ทำเอาไว้กับครอบครัว หลังจากที่ทรายได้เผยเรื่องของพี่เลี้ยง “มีนา”และพี่ชาย “พาย สุนิษฐ์ สก๊อต” ล่วงละเมิดทางเพศ มองชีวิตตนเองมีค่าแค่เงินปีละ 5 ล้านบาท แลกกับการเก็บความลับห้ามพาดพิงให้ตระกูลเสื่อมเสียชื่อเสียง
ล่าสุด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย”ได้เผยถึงเรื่องนี้ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ทางช่อง 3 โดยเผยว่าตนมีโอกาสได้พูดคุยกับทราย และได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านนึงในตระกูลภิรมย์ภักดี ซึ่งไม่ใช่สายของคุณแม่ของทราย เขาอยากรู้เรื่องราวทั้งหมด ร้องขอให้ช่วยคุยกับทรายว่าอยากคุยกับเขาไหม เมื่อรู้เรื่องราวต่างๆ ยอมรับว่าตกใจ เตรียมประชุมครั้งใหญ่ในครอบครัว
“ล่าสุดมีโอกาสคุยกับทราย ผมเจอกัน ผมเองได้ไปพบผู้ใหญ่คนนึงของตระกูล ผู้ใหญ่ท่านนั้นเขาอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะเขาไม่อยากฟังฝั่งเดียว เพราะตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวที่มันบานปลายไปหมดแล้ว ผู้ใหญ่ท่านนั้นเขากังวลใจ ขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วกัน แต่มาจากตระกูลภิรมย์ภักดีนี่แหละ
เขาบอกว่าเขารู้สึกสับสันว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะตอนนี้สายของเขาแต่ละสายนั้น ไม่ได้เกี่ยวกัน สาย 1 สาย 2 สาย 3 เขาไม่ได้เกี่ยวกัน สาย 1 จะไปวุ่นวายกับสาย 3 ก็ไม่ได้ เพราะเขารู้สึกว่ามันไปก้าวข้ามกัน มันไม่เกี่ยวกัน ต่างคนต่างอยู่กัน แต่ตอนนี้พอประเด็นมันลามไป มันไปกินสายอื่นเขาด้วย มันเสียหายสายอื่นเขาด้วย เขาบอกว่าเขาฟังมามุมเดียว แล้วเขาก็ไปนั่งไล่ถามกันเลยว่าสาย 3 เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้น สุดท้ายกลายเป็นว่าสายนี้เขารู้สึกไม่สบายใจ พอดีเขาเจอผม เขาเลยบอกให้ผมช่วยคุยกับทรายได้ไหม ว่าทรายอยากคุยกับเขาไหม ทรายบอกทรายอยากคุย อยากจะให้คนในรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ผมเลยนัดให้เขาไปคุยกัน พอเขาฟังเขาก็ตกใจ เพราะเรื่องราวมันลึกกว่านั้น ลึกกว่าที่เราฟังๆ กัน เขาบอกเดี๋ยวจะมีการประชุมแฟมิลี่ใหญ่กันเลย แล้วจะให้คุณทรายเข้าไปคุยต่อหน้าแฟมิลี่เขา ในแต่ละสายเลย ว่าเป็นงี้ๆ เขาจะมีตัวแทนเลยว่าจะเอายังไง จะจัดการยังไง เพราะเขารู้สึกว่ามันเริ่มไม่ถูกต้องแล้ว กับการที่ปัญหาเกิดขึ้นแบบนี้ บางเรื่องเขาฟังแล้วเขารู้สึกว่าไม่เป็นธรรมกับทรายอันนี้ล่าสุดนะ เร็วๆ นี้คงมีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากกว่านี้ แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางคุณแม่คุณทรายเลยนะ ไม่เกี่ยวเลย เป็นภิรมย์ภักดีเหมือนกัน แต่เป็นอีกทางนึงเลย