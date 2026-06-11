แรงมาก! “ก๊อท จักรพันธ์” ฟาดเดือด ปกป้อง “ติณติณ” ซัดอำมหิต ทำลายชีวิต ก่อนว่าใครสำส่อนให้ดูตัวเองก่อน!

“ก๊อท จักรพันธ์” สุดทนอัดอั้นใจ ในฐานะผู้ใหญ่ที่ปั้นมากับมือ โฟนอินโหนกระแสปกป้อง “ติณติณ” ทำเจ้าตัวร่ำไห้ไม่หยุด ซัดคู่กรณีอำมหิตเจตนาทำลายอนาคตเด็ก ลั่นเหมือนถูกฆ่าทั้งเป็น อัดก่อนว่าใครสำส่อน ช่วยดูตัวเองก่อน
ออกมาพูดในมุมผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิด ตัดสายสะดือทำงานในวงการ จน “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์”หรือ “ติณติณ New Country”โด่งดังในฐานะนักร้องบอยแบนด์ลูกทุ่ง สำหรับ “ก๊อท จักรพันธ์” โดยงานนี้โฟนอินให้สัมภาษณ์ในรายการ “โหนกระแส” ปกป้องติณติณ ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ซึ่งก๊อทอัดอั้นหัวใจฟาดกลับคู่กรณีอย่าง “ฟารีดา”ไม่ยั้ง ซัดอำมหิต ทำลายชีวิต ก่อนว่าใครสำส่อนให้ดูตัวเองก่อน ซึ่งระหว่างก๊อทให้สัมภาษณ์ ติณติณร้องไห้ตลอดเวลา
“จริงๆ ผมไม่รู้เรื่องเลย จนเรื่องราวมันมาเกิด และถูกพูดถึงไปเยอะจนเสียหาย วันนี้นาทีนี้หลังจากผมคุยกับติณติณเมื่อวาน สงสารติณติณมากเลย ในฐานะคนที่อยากสร้างให้อนาคต เพราะติณเขาเป็นเด็กมีความฝัน เขาเป็นเด็กดี เขาพยายามอยากประสบความสำเร็จ อยากพิสูจน์เพื่อครอบครัว แล้วพอเขาเจอเหตุการณ์ทำลายอนาคตไปหมดเลยตอนนี้ ผมถามว่าพ่อแม่ว่ายังไง ขอโทษนะครับ มันอาจรู้สึกข้างในว่าเป็นความบกพร่องของผม ติณตอบมาคำนึง ทำให้ผมรู้สึกว่าต้องหาความจริงให้ได้ คือพ่อแม่รู้เรื่องแล้วครับ แม่ไปทำบุญให้ครับ (เสียงสั่นเครือ) พ่อบอกว่ามีอะไรให้พ่อช่วยก็โทรมา โอ้โห มันจี๊ดผมมากเลยว่า ผมเอาเขามาทำงาน แล้วเขาดร็อปเรียน
สิ่งที่พ่อแม่คาดหวังอยากให้เขาทำงานที่มั่นคง อยากพิสูจน์อยากสร้างตัวให้พ่อแม่รู้ ว่าเขารักการร้องเพลง เขารักอาชีพนี้ แล้วผมดึงเขามา ถ้าทุกคนดูติณติณ วันนี้ นั่นคือเขาครับ เขาพูดทันคนมั้ย ดูแววตาเขาครับ ทุกอย่างที่รู้จักกันมา 5-6 ปี เขาเป็นเด็กแบบนี้ ให้ไปทำอะไร ติณไปทำ รับผิดชอบงานได้ จะเป็นคนสโลว์ ไม่เอาเรื่องใคร เขาต้องมาเจอเหตุการณ์ทำลายอนาคต ทำไปแล้ว ขอให้วันนี้สังคมเห็นแล้วว่าติณเจอกับเรื่องอะไร คนดูวันนี้กับวันนั้นอาจไม่เท่ากัน ความเสียหายที่เกิดกับติณ อนาคตติณ มันทดแทนกันไม่ได้ แล้วคนที่บอกว่าจะให้รับผิดชอบเป็นพ่อ จริงหรือ ตั้งใจอะไร เจตนาอะไร ถ้าอยากให้คนเป็นพ่อ ควรจัดการอีกแบบหรือเปล่า ผู้ใหญ่ก็มี คุณมีคนที่รัก ติณก็มีคนที่รัก ผมก็รักเขามาก แกรมมี่ก็ดูแลเขา แฟนคลับคนรอบตัวเขารักเขามาก ถูกตัดสินว่าเขาเลว เขาติดยาเสพติด
แล้วบริษัทแกรมมี่เรื่องยาเสพติดนี่สำคัญมาก อันดับแรกต้องพักก่อนเลย เราทุกคนรู้กติกานี้ดี แต่ติณเหลือสัญญาไม่เยอะแล้ว มาเจอแบบนี้ก็ไม่ต้องคิดแล้วว่าจะไปต่อยังไง จะให้ติณเมื่อถูกตัดอนาคตจากคนที่บอกว่าเป็นพ่อของลูก จะให้ติณรับผิดชอบ แล้วติณจะหาเงินที่ไหนมารับผิดชอบ การที่เด็กคนนึงรู้ว่าทำผู้หญิงท้อง ซึ่งท้องจริงไม่จริงเดี๋ยววัดกันอีกที ผมว่าใช่ จากเจตนาที่เริ่มไทม์ไลน์ ผมรู้ว่ามายังไง ผมสงสารติณ มันอำมหิตกับติณเกินไป เหมือนติณเป็นเหยื่อ มีฆาตกรรมฆ่าเขาทั้งเป็น นี่คือความเป็นปวดในใจที่ผมรู้สึกว่าติณเอ้ย มึง ทำไมดวงมาเจอกับเรื่องแบบนี้ได้ยังไง มึงกำลังจะไปได้ดีแล้ว กำลังจะนำพาชีวิตสร้างความภาคภูมิใจให้พ่อแม่มึง แต่มึงทำไม่ได้ เข้าใจความรู้สึกพ่อแม่มึงเลยว่าเป็นยังไง จะให้เขาหาเลี้ยงลูกแล้วทำลายเขาแบบนี้ แล้วจะให้เขาหาเลี้ยงยังไง
จริงๆ ไทม์ไลน์แชตมันยาวกว่านั้นมาก แล้วจะรู้เลยว่าเจตนาคืออะไร การพูดเรื่องท้องกี่เดือน มันสับสนตัวเองมาตลอด ขอบคุณนีโอมากที่วันนี้ตัดสินจะเอาเรื่องนี้ออกมา เพราะนีโอคงหนักใจกับการแบกรับเรื่องนี้ไว้ แล้วติณเป็นเพื่อนรักของเขา วันนี้นีโอทำได้ดีที่สุด ขอบคุณนีโอมาก ขอบคุณจริงๆ ที่ทำให้คนดูคงเข้าใจแล้วว่าวันนี้ติณติณเจอกับเรื่องอะไร ความรับผิดชอบไม่ต้องห่วงครับ ถ้าใช่ติณรับผิดชอบครอบครัวเขาแน่นอน เป็นลูกหลานเขา ผมสนับสนุนเต็มที่เลย ผมห่วงความรู้สึกติณติณ ที่เขาบอกว่าเขาอยากเอาลูกมาดูแลเขาชี้ให้เห็นแล้วว่าถ้าปล่อยไปอย่างนั้น ลูกจะเป็นยังไง ติณหนักใจมาก เมื่อวานเราเสียน้ำตากันเยอะมาก เพราะไม่คิดว่าติณจะมาเจอกับสิ่งที่แย่ อนาคตพังแบบนี้
ขอให้คนมองเจตนาในวันนี้เลย ว่าคนที่มาด่าผู้ชายว่าสำส่อน แต่ตัวเองทักหาเขาก่อน ตัวเองไปหาเขาที่บ้าน ตัวเองเดินไปบนห้องเขา จะว่าใครสำส่อน คุณดูตัวเองก่อน ติณติณไม่ได้บังคับ ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น แล้วเขาไม่ได้คบกันเป็นแฟน อย่าเข้าใจผิด เจตนาครั้งนี้ต้องการทำลายติณติณ อยากเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว อยากให้สังคมเห็นใจว่าผู้ชายมันชั่ว ผู้ชายมันเลว อยากมีอาชีพ อยากเลี้ยงลูก ทุกคนดูเอาว่าคนแบบนี้ควรได้รับโอกาสหรือเปล่า ผมพูดในฐานะผู้ใหญ่ที่สร้าง เราทุกคนโคตรทุ่มเท 5-6 ปีในการสร้างชีวิตให้เด็กกลุ่มนึง แกรมมี่ลงทุนมหาศาล ทุกคนลงแรงลงใจ คุณไม่คิดเหรอว่าสิ่งที่คุณทำเขาจะมีปัญญาหาเงินจากไหนไปเลี้ยงลูกคุณ ผมขอโทษนะถ้าสิ่งที่ผมพูดมันจะหนักหนาสาหัสขนาดนี้ กับพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นในวันนี้ ให้คนไทยตัดสินว่าเวลาจะช่วยเหลือใคร คนไทยมีเมตตา ให้มองว่าใครควรได้รับความเมตตา และวันนี้ติณติณคือเหยื่อครับ นี่คือความรู้สึก 3-4 วันที่ผ่านมา”