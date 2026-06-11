“ฟารีดา-นีโอ-จี๊ดจ๊าด” ซัดกันสนั่นจอ ฟารีดาโบ้ยสิ่งที่รู้มา “เพื่อนบอก” โอดโดนรุม

เดือดมาก! “นีโอ-จี๊ดจ๊าด” งัดหลักฐานฟาด “ฟารีดา” ไม่ยั้ง ฟารีดาโฟนอินซัดกันสนั่นจอ โบ้ยสิ่งที่รู้มา “เพื่อนบอก” โอดโดนรุม คนไม่เข้าข้างแล้ว สุดท้ายยอมขอโทษ นีโอไม่ติดใจ บอกแค่คนทั้งประเทศรู้ว่าอีกฝ่ายพูดเรื่องเท็จก็พอใจแล้ว อโหสิกรรมให้ จี๊ดจ๊าดรับกระทบงาน ถูกกล่าวหาเป็นมือที่สาม เผยโดนขุดอดีต ยันตอนนี้เป็นนักแสดง อินฟลูฯ พูดเรื่องไม่จริง ขอดำเนินคดีตามกฎหมาย
เป็นอีกเทปที่เดือด หลังจาก “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์”หรือ “ติณติณ New Country” ได้ออกมาโต้กลับ “ฟารีดา” หนังคนละม้วน ทำเจ้าตัวติดต่อหาทีมงาน ขอชี้แจงบ้าง งานนี้รายการโหนกระแส ได้สายตรงหาเจ้าตัว เพื่อให้สองฝ่ายได้ชี้แจงไปพร้อมๆ กัน ทำรายการเดือดอยู่ไม่น้อย เพราะเพื่อนสนิทของ “ติณติณ” อย่าง “นีโอ-จี๊ดจ๊าด” ฟาดฟารีดาไม่ยั้ง
ฟาส่งมาหาทีมงาน บอกว่าอยากชี้แจงบ้าง ต่อสายหาฟารีดา อยากชี้แจงยังไง?
ฟารีดา : ที่เขาบอกว่าหนูขึ้นตามเขาไป หนูไม่ได้ขึ้นตามเขาไป แต่เขาเป็นคนชวนหนู แล้วเพื่อนของเขาอีกคนก็พูดว่าให้หนูนอนห้องเขา วันที่ไปร้านเหล้ากัน วันที่ไปเที่ยวกัน เขาเป็นคนชวนหนู เพื่อนอีกคนของเขาที่ตัวสูงๆ บอกให้หนูนอนห้องเขา
เขาบอก?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ หนูไม่ได้เสนอตัวอย่างที่เขาพูดเลย
นี่คือประเด็นที่คุณจะแย้งเขานะ ประเด็นถัดมา ตกลงคุณรู้มาตั้งแต่เดือนแรกว่าคุณตั้งครรภ์?
ฟารีดา : ตอนแรกหนูแค่สงสัยเพราะมีเลือดออก หนูทำงานปกติ ในรูปก็ขึ้นขีดเดียวจางๆ
แต่ข้อความที่หนูส่งหาตัวนีโอ มันชัดมากเลยนะหนูบอกมีอะไรจะบอก หนูท้อง ไม่รู้ติดได้ยังไง?
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูแค่คุยเล่นกับเพื่อนค่ะ
นีโอ : มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะครับ (หัวเราะ) ผมก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ควรคุยกันเอง
ฟารีดา : รู้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แกก็ไม่ควรขำมั้ยเมื่อกี้
นีโอ : ไม่ใช่ครับ
เขาขำที่ฟาพูดไม่ใช่ข้อเท็จจริง?
ฟารีดา : หนูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ตอนนี้ทั้งประเทศประณามหนู ทุกคนประณามหนูว่าหนูโกหก
ไม่ได้หมายถึงคนทั้งประเทศหรอก คนเข้าใจเราก็มีแต่ตอนนี้พอฟาออกมาพูด อีกฝั่งเขาก็ออกมาโต้ในมุมเขา เป็นเรื่องปกติเลยล่ะ ประเด็นอยู่ที่ว่า คนฟังเขาแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรไม่ใช่ข้อเท็จจริง อย่าเพิ่งไปตีความอย่างเดียวว่าคนด่าทั้งประเทศ มันไม่ใช่ขนาดนั้น?
ฟารีดา : ตอนนี้หนูก็ทำงานไม่ได้แล้วเหมือนกัน (ร้องไห้)
ตอนนี้ต้องแก้ไปทีละเปลาะก่อน ทางนี้บอกว่าที่หนูพูดออกมา บางเรื่องมันไม่เป็นธรรมกับเขา บางเรื่องมันใช่ บางเรื่องมันไม่ใช่ เขาเลยต้องออกมาพูด ตรงนี้ต่างหากที่หนูต้องชี้แจง เพราะตอนนี้ทุกคนงงไปหมดแล้วไง?
ฟารีดา : ตอนนั้นหนูแค่สงสัยจริงๆ หนูยังคุยกับเพื่อนว่าหนูแค่สงสัย เพราะมีเลือดออก แต่แค่คุยว่ามันอาจจะท้องหรือเปล่า พอหนูกลับไทยมามันขึ้นสองขีดชัด หนูเลยชัวร์
นีโอ : เปิดหลักฐานขึ้นจออีกรอบก็ได้ครับ
ฟารีดา : ไม่ต้องเปิดก็ได้ คนเห็นกันหมดแล้ว อันนี้ก็ยอมรับ ยังไงตอนนี้คนก็ด่าอยู่แล้ว เข้าข้างพวกแกสามคนอยู่แล้ว ไม่เข้าข้างฉันแล้วเว้ยตอนนี้
นีโอ : ไม่ได้เกี่ยวว่าคนเข้าข้างหรือไม่เข้าข้างฟา แต่ตอนนี้เราคุยให้แยกแยะ
ฟารีดา : ตอนนี้แกก็หลงประเด็นหลายเรื่องเหมือนกัน
นีโอ : หลงประเด็นอะไร เรายังไม่ได้คุยอะไรเลย
หลงประเด็นอะไรบ้าง?
ฟารีดา : ประเด็นพี่จี๊ดจ๊าด
นีโอ : ก็อธิบายสิ ถ้าอยากชี้แจงก็ต้องอธิบาย
ฟารีดา : พี่จี๊ดจ๊าดไม่ได้เกี่ยวข้องกับหนู หนูยังไม่ได้พูดเลยว่าเขาเป็นอะไรกับติณ
จี๊ดจ๊าด : มีแชตค่ะ มีแชตที่พูดว่าจี๊ดจ๊าดเลยค่ะ
ฟารีดา : ฟังหนูก่อน อันนั้นเป็นประเด็นของเพิร์ธ ซึ่งหนูไม่ยุ่ง ให้ทุกคนไปคุยกับเพิร์ธเอง ตอนนี้ทุกคนเข้าใจผิดหนูว่าหนูไปกล่าวหาเขา ซึ่งในคลิปหนูพูดว่านักร้องชายไปกับเพื่อนของเขา และมีแฟนไปด้วย หนูยังไม่ได้พูดเลยว่าเป็นอะไรกัน
นีโอ : แล้วมันใช่สิ่งที่ควรจะพูดมั้ย หรือมันจำเป็นมั้ย
จี๊ดจ๊าด : แล้วจี๊ดจ๊าดเกี่ยวอะไรด้วยคะ
ฟารีดา : อันนี้พี่ไปคุยกับเพิร์ธดีกว่า
จี๊ดจ๊าด : ไม่ แล้วพูดทำไมคะ ทั้งในไลฟ์ ทั้งในแชต แล้วมีรุ่นน้องหลังไมค์ไปถาม มีแชตนะคะ ว่าพูดถึงจี๊ดจ๊าดด้วย ว่าโดนปลดจากภาพยนตร์เพราะเป็นมือที่สาม หนูก็เสียหาย เพราะหนูถ่ายรายการและเซ็นสัญญาค่ะ
ฟารีดา : หนูก็เสียหายเหมือนกัน อันนี้พี่ไปคุยกับเพิร์ธดีกว่าค่ะ ประเด็นนี้
จี๊ดจ๊าดบอกว่าฟากล่าวหาเขาคบซ้อน แต่ฟาบอกไม่ใช่ฟา เป็นเพิร์ธต่างหากที่พูด?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ มันไม่ใช่ประเด็นหนูเลย ตอนนี้คนเข้าใจหนูผิดประเด็นนี้ อยากให้ไปคุยกับเพิร์ธเอง
คุณมีหลักฐานมั้ยว่าฟาพูด?
จี๊ดจ๊าด : มีค่ะ เป็นแชตเขาจากช่องติ๊กต๊อกเขาเลย เขามีการไลฟ์ด้วย ได้โพสต์คลิปด้วยในอีพีสุดท้าย
ฟารีดา : ในคลิปหนูไม่ได้พูดเลยนะว่าเขาเป็นชู้กับพี่ติณ หนูไม่ได้พูดเลย
จี๊ดจ๊าด : มีคนไปถามเขาในแชตค่ะ หนูขึ้นได้เลยค่ะ
ฟารีดา : ชาวติ๊กต๊อกเขาถามว่าดาวโอลี่แฟนวันนั้นที่ไปคือใคร หนูเลยบอกว่าเป็นพี่เขา
จี๊ดจ๊าด : ประเด็นคือหนูไม่ได้เป็นดาวโอลี่แฟนแล้ว หนูทำงานวงการบันเทิงแล้ว และเป็นอินฟลูฯ เขาพูดในคลิปว่าดาวโอลี่แฟน จจ. ไปพัทยา มีการบอกใบ้ มีคนไปถามในแชต เขาบอกว่าเป็นจี๊ดจ๊าด ซึ่งมันก็ชัดมั้ยว่าเป็นหนู เขามีการบอกว่าถ่ายเทคมีเอาต์ด้วย
หนูเคยถ่ายเทคมีเอาต์?
จี๊ดจ๊าด : ยังออนแอร์อยู่เลยค่ะ แล้วคนมาถล่มในช่องหนู แล้วจะให้คิดว่ายังไงคะ
โอลี่แฟนล่ะ เอามาจากไหน?
ฟารีดา : วันนั้นมีเพื่อนหนูไปด้วย ตอนที่เขาไปพัทยากัน เพื่อนหนูก็มีคลิปว่าพวกพี่ไปด้วยกันจริง
นีโอ : ไม่มีใครไม่ยอมรับเลยว่าไป ยอมรับกันทุกคนว่าไปกันหมด
ฟารีดา : ทำไมเรื่องนี้ไม่ไปคุยกับเพิร์ธ มันไม่ได้เกี่ยวกับฉันเลยเว้ย
นีโอ : ก็คนที่พูดคือฟา ฟาออกมาพูด
จี๊ดจ๊าด : คนที่พูดคือคุณค่ะ
นีโอ : ฟาออกมาพูดก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ ถ้าฟาไม่พูดมันก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น
พูดง่ายๆ ฟาไปฟังเพิร์ธมา แล้วฟาออกมาพูด พูดเสร็จกระทบคนอื่น เขาเลยต้องมาตามที่ฟาว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไง?
นีโอ : อย่าโยนให้คนอื่นแบบนี้ ตัวเองเป็นคนพูดออกมาเอง
ฟารีดา : ฟาพูดเอง แต่ประเด็นยังเป็นของเพิร์ธ-นีโอ จี๊ดจ๊าดไปคุยกับเพิร์ธมั้ย ไม่ใช่มาคุยกับหนู
จี๊ดจ๊าด : แล้ตัวเองไลฟ์ทำไมล่ะคะ ลงคลิปพูดทำไมคะ เราไม่ได้เกี่ยวข้องเลย
ติณติณ : เพิร์ธไม่ได้ลงคลิปนะฟา
ฟารีดา : รู้
เรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่?
นีโอ : เขากำลังโยนประเด็นไปทางนี้ก่อน แต่ผมอยากให้เขาย้อนกลับไป ที่เขาพูดอ้างว่า เขาคิดว่าไม่ได้ท้องจริง
ฟารีดา : แล้วหนูพูดตอนไหนว่าพี่เป็นชู้เขา คนแค่ถามในติ๊กต๊อกเฉยๆ หนูแค่พูดชื่อพี่ หนูยังไม่ได้พูดต่อเลย ในติ๊กต๊อกหนูยังไม่ได้พูดว่าพี่ไปกับเทคมีเอาต์ ยังไม่ได้พูดสักคำ เพื่อนหนูก็นั่งด้วยสองคน
จี๊ดจ๊าด : ในแชตค่ะ ที่พูดว่าเทคมีเอาต์ มีคนบอกว่าไปเสิร์จมา นางไปเทคมีเอาต์ใช่มั้ย คุณบอกว่าใช่ค่ะ
ฟารีดา : คนอื่นพูด แต่หนูไม่ได้พูดไง
จี๊ดจ๊าด : คุณพูดค่ะ แชตตัวเองเลยค่ะ
นีโอ : ขึ้นจอเลย
ฟารีดา : หนูแค่พูดว่าใช่ค่ะ แต่คนอื่นพิมพ์ไง
จี๊ดจ๊าด : เป็นคนอื่นพิมพ์ได้ไง ช่องตัวเองเนอะ
ฟารีดา : หนูไม่ได้พิมพ์ไง
นีโอ : ช่องเขาแล้วใครจะตอบล่ะครับ
ช่องของฟา มีคนหลังไมค์เข้าไป?
จี๊ดจ๊าด : เวลาเขาใบ้ๆ แล้วมีคนมาถาม เขาจะบอกว่าหลังไมค์ค่ะๆ
มีคนหลังไมค์ไป คุณตอบว่าจี๊ดจ๊าด เขาบอกไปเสิร์จมา ที่นางไปเทคมีเอาต์ใช่มั้ย คุณตอบว่าใช่ค่ะ?
จี๊ดจ๊าด : แล้วมีอีกนะคะที่เขาบอกว่าโดนผกก.ปลดเรื่องมือที่สาม
ฟารีดา : ผกก.คือผู้จัดการหนูเอง
จี๊ดจ๊าด : เขาตอบว่าใช่ก็แปลว่ายอมรับแล้วนี่ว่าหนูเป็นมือที่สาม
ฟารีดา : ฟังพี่ก่อนได้มั้ย ว่าพี่จะพูดอะไร ผกก.คนนี้คือผจก.หนูมาในรายการนั้นด้วย ชื่อพี่ตั้ม เราหลังไมค์กันว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีการถ่ายทำกันแล้ว เพราะลูกค้าไม่ได้ชอบพล็อตหนังเรื่องนี้ เลยไม่ได้ถ่ายทำกันแล้ว
จี๊ดจ๊าด : แต่ในคลิปบอกว่าถูกปลดนะคะ
นีโอ : ถูกปลดฟ้าผ่า
จี๊ดจ๊าด : จริงๆ ไม่ได้ถูกปลด มีคลิปในไลฟ์ด้วยค่ะ อัดไว้แล้วค่ะ
ฟารีดา : แต่มันฟ้องไม่ได้
จี๊ดจ๊าด : พูดออกมาได้ว่าฟ้องไม่ได้
เรื่องจี๊ดจ๊าดคบซ้อน ฟาบอกไม่ได้พูด คนที่พูดคือเพิร์ธ ฟาบอกให้ไปพูดกับเพิร์ธเอง แต่ฝั่งจี๊ดจ๊าดบอกว่าใครจะพูดก็แล้วแต่ แต่ข้อความที่หลุดมาเป็นสาธารณะ คือฟาเป็นคนพูด เขาเลยมองว่าฟาต้องเคลียร์กับเขาตรงนี้ ฟาพยายามเคลียร์ว่าพูดจริง แต่ฟังจากเพิร์ธมา?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ ซึ่งหนูไม่รู้ว่าวันนั้นที่พวกพี่ไปพัทยากัน ไม่รู้ว่าวันนั้นที่ไทยเกิดอะไรขึ้น
นีโอ : ไม่รู้แล้วพูดทำไม
ฟาฟังพี่ก่อนนะ พี่เป็นกลางจริงๆ ไม่ได้เข้าข้างใคร แต่สิ่งนึงที่อยากจะบอกฟา ฟามีโมเมนต์คนที่ชอบฟังเรื่องนี้ๆ แล้วฟาเอามาพูด พอฟามาพูด เรื่องหลุดออกไป กลายเป็นว่าสิ่งที่ฟาพูด ไม่ได้มีหลักฐานเพราะฟังจากคนอื่นพูดมาเท่านั้นเอง?
ฟารีดา : หนูไม่ได้พูดว่าเป็นชู้หรือมือที่สามแม้แต่คำเดียว หนูบอกว่าไปด้วยกันเฉยๆ
จี๊ดจ๊าด : แล้วในแชตที่หนูอ่านล่ะคะ
แล้วที่คุณตอบไป?
ฟารีดา : เขาแค่ถามหนูเฉยๆ ว่าคนนั้นคือใคร หนูแค่ตอบว่าเป็นคนนี้ แต่หนูยังไม่ได้พูดว่าเป็นชู้หรือมือที่สาม
จี๊ดจ๊าด : แต่ไม่ได้ปฏิเสธ ตอบว่าใช่หมดเลย
ทางนี้บอกไม่ได้คบซ้อน คุณเคลียร์มั้ย?
ฟารีดา : เคลียร์ค่ะ หนูก็ไม่ได้พูดจริงๆ
จี๊ดจ๊าด : แล้วหนูเกี่ยวไรกับพี่ติณติณ
ฟารีดา : หนูรู้ว่าเขาไม่ได้คบซ้อน มันเป็นประเด็นของเพิร์ธ แต่หนูอยากให้พี่เขาเคลียร์มากกว่านี้ เพราะมันผิดประเด็น
นีโอยังไง?
นีโอ : เขาบอกว่าเขาไม่มั่นใจ เขาแค่สงสัยว่าท้องหรือเปล่า แต่ผมมีหลักฐานนะ
ฟารีดา : ลองถามเพื่อนมั้ยล่ะ
นีโอ : ไม่ต้องถามเพื่อนหรอกครับ หลักฐานอยู่ในจอ จะบอกทุกคนว่าเป็นยังไง
ฟารีดา : ตอนนี้พวกแกกำลังรุมฉันอยู่นะ
นีโอ : ไม่ได้รุมฟา มีวุฒิภาวะกันแล้ว ใจเย็นและฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไง
ฟารีดา : ใครกันแน่ที่ใจร้อน นี่ก็ไม่ยอมแล้วเหมือนกัน มาทำพวกเรา เราไม่ยอมแล้วเหมือนกัน พวกหนูไม่มีอะไรจะเสียแล้ว คนเกลียดทั้งประเทศแล้ว วันนั้นเลิกรายการหนูอุตส่าห์ไปทำมาหากิน พวกแกก็มาลงคลิปโจมตีพวกฉัน
นีโอ : แล้วแกทำชีวิตเพื่อนฉันพัง
จี๊ดจ๊าด : ใครลงก่อน
นีโอ : แกทำชีวิตเพื่อนฉันพัง ถูกพักงาน แกไม่คิดบ้างเหรอว่าคนๆ นึงจะเสียใจแค่ไหนวะ แกคิดว่าแกจบ แกไม่ได้มองคนอื่นเลยว่าเขาก็จบ
ฟารีดา : แล้วทำไมไม่มาเคลียร์ดีๆ จะบล็อกไอจีทำไม
นีโอ : ทำไมแกไม่คุยกันดีๆ ตั้งแต่แรกล่ะ ต้องชี้แจงก่อนนะว่าตอนที่ฟารู้ว่าท้องเขายังไม่ได้บอกติณ ติณเพิ่งบล็อกได้ไม่กี่วัน
ติณติณ : ประมาณ 10 พ.ค. เพราะเขาลงด่า
เอาเป็นว่าหนูยืนยันว่าเดือนแรกที่คุยกับนีโอว่าตั้งครรภ์ วันนั้นไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ตั้งครรภ์ แต่นีโอพยายามบอกว่าข้อมูลหรือข้อความที่พิมพ์คุยกับเขา ปักหมุดเลยว่าหนูตั้งครรภ์ มีการส่งที่ตรวจมาด้วย บอกว่าที่บ้านจะเลี้ยงเอง จะเลี้ยงเดี่ยว ทางนี้บอกว่าคุณรู้ตั้งแต่แรกนี่ ทำไมถึงบอกว่าคุณไม่รู้?
นีโอ : ถูกต้องครับ
ฟารีดา : ตอนนั้นยังไม่ได้ไปหารพ.ใหญ่ ยังไม่ชัวร์ แต่เป็นแค่ที่ตรวจ มันอาจจะพลาดก็ได้ค่ะ
ไม่มั่นใจ ถูกมั้ย?
ฟารีดา : ใช่ค่ะ
ไปอีกหน้า คุณบอกเดี๋ยวหาว่าจ้อจี้ คำว่าจ้อจี้คือเดี๋ยวหาว่าโกหก ตรวจเจอที่ไต้หวัน กลับไทยมาตรวจอีกรอบที่คลินิก เลยงงว่าติดได้ไง อันนี้คือคุณปักหมุดว่าคุณตั้งครรภ์แล้ว เขาเลยเอาตรงนี้มาแย้ง?
ฟารีดา : ค่ะ ตรงนี้ไม่มีอะไรจะพูด เพราะหนูได้พูดกับเพื่อนแล้วเหมือนกัน
นีโอ : พูดหน่อยดีกว่า
ฟารีดา : ไม่อยากพูด เพราะพวกแกรุมฉันอยู่ตอนนี้ เรื่องงาน แกลืมไปแล้วเหรอ ว่าฉันไม่ได้มีคนเดียว เพื่อนแกตัวคนเดียว แต่ฉันมีลูก
นีโอ : แกพาดพิงถึงร้านสักฉัน ฉันยังไม่ได้พูดเลยนะ
ฟารีดา : มันคนละประเด็น
นีโอ : ฟังนะครับ เขาบอกว่ามีเพื่อนที่ทำงานเหมือนกัน เขาได้พาดพิงถึงร้านสักของผม แล้วเพื่อนผมมีสิบคนนะ สิบชีวิตที่โดนกล่าวหาโดยมีความเป็นเท็จ มีความเสียหาย กล่าวหาร้านสักว่ามีเด็กนักเรียน มีสารเสพติด เพื่อนผมทุกคนพร้อมใจกันตรวจหมดครับ เขาบอกว่าเพื่อนเขาเสียหายไม่ได้ เพราะเพื่อนผมก็เสียหายเหมือนกัน
ฟารีดา : แต่ฉันมีลูกนะ
จริงๆ ก่อนทางติณติณจะมา วันนั้นพี่ประกาศในรายการ ว่าถ้าติณติณต้องการชี้แจง เรายินดี จะไปพูดที่ไหนก็ได้ แต่เขาเลือกติดต่อโหนกระแส เขาบอกต้องการชี้แจง พี่ถามเขากลับไปว่าจะมาพูดมันดีเหรอ เพราะการมาพูดจะกระทบกระเทือนความรู้สึกผู้หญิงคนนึงซึ่งกำลังตั้งครรภ์หรือเปล่า ชีวิตเขานะ จะเหมาะเหรอ สิ่งที่เขาตอบกลับมา เขาตอบว่าไงรู้มั้ย นี่ก็ชีวิตผมเหมือนกันครับพี่?
ฟารีดา : นี่ก็ชีวิตลูกหนูเหมือนกันค่ะ
ก็ต้องให้เขาออกมาชี้แจงในมุมเขาเหมือนกัน?
นีโอ : ฟาต้องเข้าใจก่อนว่าการมีลูกมันละเอียดอ่อนมาก ไม่ใช่ว่าไม่สงสารเด็กในท้องเลย แต่ต้องเข้าใจบริบทที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ฟารีดา : ทำไมฉันไม่คุยเรื่องพี่ติณท้อง เพราะฉันรู้ความจริงแล้ว ว่าเขามีเด็กอยู่ในบ้าน ซุกอยู่ในบ้าน มีหลายคน อันนี้เพิร์ธยืนยันได้ค่ะ เพิร์ธเคยอยู่กับนีโอมาก่อน เพิร์ธยืนยันได้
นีโอ : ผมก็สามารถยืนยันได้ เพิร์ธเป็นคนคุยเก่าผม เคยอยู่ในบ้านสักมาก่อน ไม่ได้เป็นแฟนกัน ก่อนเลิกคุยกัน เขาขโมยเงินผมออกจากบ้านไปด้วยนะครับ ขโมยเงินผมไป 12,000 บาท ผมมีหลักฐานนะครับ ลงติ๊กต๊อกหมดแล้วทุกอย่างครับ
ฟารีดา : มันคนละประเด็นกันมั้ย อันนี้ประเด็นฉันไม่ใช่ประเด็นเพิร์ธ
นีโอ : แกจะพูดอะไรก็พูดประเด็นของแก สุดท้ายแกก็พูดแต่ว่าให้ถามเพิร์ธๆ นี่ก็อธิบายไงว่าเพิร์ธเป็นคนคุย ไม่ใช่แฟนเก่าด้วยครับ เป็นคนคุย ก่อนเป็นแฟนกันก็ต้องศึกษาดูใจก่อนว่ายังไงบ้าง ควรคบเป็นแฟนหรือเปล่า พอเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ควรคบหรือไปต่อ เราก็หยุดความสัมพันธ์แค่นี้
ตอนนี้จะยังไง ฟาต้องการยังไง?
ฟารีดา : หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้มั่วเหมือนพวกเขาสองคน
หมายถึงใคร?
ฟารีดา : ติณติณค่ะ หนูไฟว์ หนูสู้ตายเพื่อลูกหนู หนูก็มีเขาคนเดียว แต่เขามีคนอื่น ซุกเด็กอายุ 20 ซุกเด็กมหา’ลัยไว้ในห้อง (ร้องไห้) หนูอยากคุยต่อมั้ย ตอนนั้นหนูก็ไม่อยากคุยแล้ว (ร้องไห้)
นีโอ : จริงๆ ฟาไม่ใช่แฟนของติณด้วยซ้ำ
ทนายสายหยุด : ติณตกลงเป็นแฟนกับเขามั้ย
ติณติณ : ไม่ได้เป็นครับ
ติณติณ : เราเป็นแฟนกันเหรอ
ฟารีดา : แล้วแกซุกเด็กไว้ในบ้านมั้ย แล้วผู้เสียหายคนอื่นล่ะ แกจะพูดยังไง แกคบซ้อนกับคนอื่น แกจะพูดยังไง
ติณติณ : ไม่ได้คบครับ
ฟารีดา : ที่ทักสตอรี่ว่าอยากเห็นหน้า น่ารักจัง คิดถึง คืออะไร ที่พูดในร้านเหล้าคืออะไร ที่คุยกันสองคน หนูไม่อยากพูดแล้ว
ติณติณ : จริงๆ ผมเป็นห่วงเด็กครับ
ฟารีดา : โอเคค่ะ หนูขอโทษ หนูเกือบหลุด ที่หนูไม่ได้คุยกับเขาต่อ นีโอพูดถูก ที่บอกว่าหลังจากนั้น หนูสามารถคุยต่อกับพี่ติณได้ในไอจี แต่หนูรู้ว่าเขามีคนอื่น มีหลายคนมาก หนูเลือกที่จะไม่คุยเพราะมันเลวร้ายกับหนูเกินไป คุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว ที่เขาซุกเด็กไว้ในบ้าน ไทม์ไลน์คบซ้อน ทั้งแอล ทั้งผู้เสียหายที่โทรมาในรายการเทปหนูวันนั้น หนูก็ช็อก
ขอคำยืนยันคำเดียวเพื่อความสบายใจของบุคคลที่สาม คือทั้งสองคนต่อให้จากนี้ต่อไป จะมีอะไรเกิดขึ้น คุณยินดีรับผิดชอบคนนึงที่ดูแลรับผิดชอบคนนึงที่จะเกิดขึ้นมา ถูกมั้ย?
ติณติณ : ถูกครับ
ฟารีดา : ขอให้จริงเถอะ
นี่เป็นการไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ใหญ่สองคน ไม่เกี่ยวกับตัวเขา เขาเกิดมาบริสุทธิ์ ถ้าเขาจะเกิดมา หนูต้องรู้ว่าไม่เกี่ยวกับหนูเลยนะลูก เป็นเรื่องของเขาสองคน เพราะพี่ก็เอาไม่อยู่ในมุมนึง พี่เชื่อว่าพี่เองพยายามลบโหนกระแสของพี่ออกไป แต่มีคนตัดคลิปไว้แล้ว ลุงไม่รู้ว่าต่อไปหนูจะได้ดูคลิปนี้หรือเปล่าที่กำลังพูดอยู่ แต่อยากให้รู้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับหนู เป็นเรื่องคนสองคนที่เขามีปัญหากันมาก่อน หนูบริสุทธิ์เลย?
ติณติณ : ผมบอกตามตรงว่าผมเป็นห่วง ตอนแรกผมมีความสงสัย ที่คิดว่าไม่ได้ท้องจริง กับไม่ใช่ลูกผม แต่ถึงวันนี้ท้องจริง สิ่งที่ผมคิดต่อไปคือผมจะดูแลเด็กคนนี้ยังไง ขั้นตอนต่อไปคือผมอยากตรวจดีเอ็นเอก่อน ถ้าเป็นไปได้ ผมอยากได้เด็กคนนี้มาดูแลเอง
ฟารีดา : ไม่
ยังไงก็ต้องตรวจ 10 สัปดาห์ตอนนี้ตรวจได้เลย ติณติณบอกถ้าผลออกมาเป็นของเขา เขาบอกว่าเขาจะเอาไปดูแลเองได้เลย?
ฟารีดา : ไม่ได้
ช่วยกันดูแล?
ฟารีดา : ถ้าไม่มีดราม่า พี่จะออกมาพูดอย่างนี้มั้ย หนูถามจริงๆ
คุณจะบอกว่าเขาแสดง?
ฟารีดา : หนูไม่รู้ค่ะ หนูไม่ได้กล่าวหาเขา ตอนหนูไปบอกเขา หนูมีอัลตร้าซาวด์ เขายังไม่อยากดูเลยด้วยซ้ำ (เสียงสั่นเครือ)
ติณติณ : บอกตามตรงครับพฤติกรรมของเขาครับ
ฟารีดา : พฤติกรรมอะไร
ทนายสายหยุด : ให้ติณติณพูดมั้ย ต้องถามเขาว่าให้ติณติณพูดได้มั้ย
ติณติณ : พูดได้หรือเปล่า พูดได้เนอะ เรื่องการกุเรื่องต่างๆ เรื่องการโกหก สร้างความสัมพันธ์ปลอมขึ้นมา ผมเป็นห่วงจริงๆ ว่าการเติบโตมาในสภาพแวดล้อมกับคุณแบบนี้
ฟารีดา : พี่ด่าหนูเหรอ
ติณติณ : ผมบอกว่าผมเป็นห่วง
ฟารีดา : หนูเป็นห่วงมากกว่า ถ้าไปอยู่กับพี่ แล้วพี่ทำตัวมั่วแบบนี้ ให้อยู่กับหนู แล้งส่งค่าดูแลมาได้มั้ย ให้มาเยี่ยมมาหาแค่นั้นพอได้มั้ย ไม่ต้องเอาไปอยู่ หนูไม่อยากให้ลูกติดนิสัยแย่ๆ ของพี่มา
ตอนนี้สิ่งที่ยืนยันได้คือเขาไม่มีเรื่องยาเสพติด กัญชาก็ไม่มี เอสไอวีก็ไม่มีกามโรคก็ไม่มา ในนี้ยืนยันชัดเจนมาแบบนี้ ที่หนูไปฟังคนอื่นเขามา อาจไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็ได้ จะขอโทษเขาก่อนมั้ย?
ฟารีดา : หนูสามารถพูดได้มั้ยคะ ว่าคนนั้นคือใครที่พูด คนนั้นเขาเป็นคนมีความสัมพันธ์ในวงเก่าแล้วมาเล่าให้หนูฟัง
พี่ไม่รู้ว่าหนูคิดมุมไหนนะ แต่พี่พูดในฐานะผู้ใหญ่ เรื่องบางเรื่องการที่เราไปฟังเขามา มันอาจไม่ได้มีข้อเท็จจริงตามนั้นก็ได้ เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เราพูดคือข้อเท็จจริง ถ้าเราไม่ได้เห็นหลักฐานจริงกับตาตัวเอง หรือไม่ได้รู้อะไรเลย บางครั้งการเอาเรื่องอีกคน มาพูดให้อีกคนฟังว่าคนนี้เป็นขี้เมา ติดยานะ มันอาจทำให้คนนั้นเขาเสียได้ เพราะเราไม่ได้มีหลักฐาน เราแค่ฟังคนนั้นเขาพูด นึกออกมั้ย เหมือนกัน ฟาก็เพิ่งรู้สึกไปเองเมื่อกี้ว่าฟาไม่ได้พูดนะ ทำไมมาบอกว่าฟาเป็นคนไม่ดี เขาอาจไปฟังคนอื่นมา ซึ่งตัวเราเป็นอีกแบบ เราก็เสียไปแล้ว ฉะนั้นเรื่องนี้การที่ฟาพยายามบอกว่าก็คนนั้นบอก คนนี้บอก มันไม่ใช่ประเด็น ถ้าจะเป็นประเด็นคือฟามีหลักฐาน ฉันเห็นกับตา ฉันมีหลักฐานยืนยัน ว่าเป็นคลิปอันนี้ รูปอันนี้ยืนยันว่าคุณเสพสารเสพติดจริงๆ อันนี้อีกเรื่องนึง แต่พอเราไปฟังมาแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรืออาจจะใช่ก็ได้ แต่หลักฐานมันไม่ถึง มันอาจไปทำลายชีวิตคนๆ นึงเขาได้ อันนี้สำคัญ พยายามบอกฟาไว้ก่อน ไม่งั้นเรื่องนี้จะมีผลไปถึงข้อกฎหมาย อยู่ดีๆ หนูบอกว่าติณติณติดยา เสพยา มีคนบอก วันนี้คุณก็อท จักรพันธ์ แกรมมี่ หรือตัวเขาเอง มองว่าทำแบบนี้ดูหมิ่นศิลปินเขา เขาไปฟ้องหนูจะทำยังไง จะเอาหลักฐานที่ไหนว่าเขาติดยามาสู้กับเขา นี่พูดตรงไปตรงมาเลยนะ อันนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับหนูเรื่องกฎหมาย เราไม่รู้เลยว่าคนมาบอกหนูเขามีเจตนาอะไร เขามีหลักฐานจริงมั้ย?
ทนายสายหยุด : อาจมาปั่นอาศัยปากเราพูด ทำให้เราเดือดร้อนนั่นแหละ คนนั้นไม่พูดเอง
ฟารีดา : อันนี้ก็ต้องขอโทษทุกคน ขอโทษสังคม ที่หนูพูดออกไปโดยไม่คิดก่อน แต่หนูทำไปทุกอย่าง หนูแค่ปกป้องลูกตัวเองทั้งหมด
นี่เรื่องนึงนะ เรื่องนี้คุณจะพูดยังไง?
ฟารีดา : หนูอยากให้เขามาเคลียร์กับหนูตัวต่อตัว
ทนายสายหยุด : รู้กันทั้งประเทศแล้วน้องเอ้ย นัดเคลียร์กันตัวต่อตัวไม่ได้หรอกพี่ว่า
ฟารีดา : ประจันหน้ากันเลย หนูก็สู้
มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องสู้นะ ตอนนี้ใจเย็นๆ ก่อน วันนี้ต้องเข้าใจก่อน เดย์แรกที่เกิดเรื่องนี้ เกิดจากตัวฟาเองออกมาพูดถึงประเด็นนี้ ฟาจะบอกว่าฟาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฟาตั้งครรภ์จากคนๆ นึง ตอนนั้นไม่รับผิดชอบ ต้องการให้เขารับผิดชอบ ถูกมั้ย เรื่องควรอยู่ในสโคปนี้ ถ้าหนูพูดแค่เรื่องนี้ เชื่อว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว ติณคงไม่ออกมานั่งวันนี้หรอก แต่มีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องการเสพยาก พรากผู้เยาว์ อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเองอาจจะยอมไม่ได้ เขาถึงต้องออกมาพูด นี่คือเดย์แรกก่อนเลยนะ ฉะนั้นวันนี้พอมีเดย์สอง เดย์สามตามมา ก็มีตัวติณออกมานั่งตรงนี้ว่าผมไม่ได้เสพยา ไม่ได้มีการพรากผู้เยาว์ ส่วนฟาจะไปฟังจากใครมาเป็นเรื่องของฟา แต่ถ้าฟามีหลักฐานก็เอาออกมาบอกสังคมได้เลยว่าทำแบบนั้นจริงๆ แต่วันนี้ฟาไม่มีหลักฐาน ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเขาไป เพราะมันไม่ได้เกี่ยว ประเด็นต่อมาเรื่องการตั้งครรภ์ เขาบอกว่าเขาเพิ่งรับรู้เดือนพ.ค. ขณะที่ฟาบอกว่าเพิ่งจะรู้เหมือนกัน เลยรีบมาบอกเขา แต่ขณะเดียวกัน นีโอบอกว่าหนูรู้ตั้งแต่เดือนแรก แต่ไม่ได้มีการบอกทางนี้ แล้วให้ปิดไว้ด้วย เพราะพ่อแม่หนูไม่ชอบ เลยอยากเอาเด็กไปเลี้ยงเอง แต่พอทางนี้เขารู้ ประเด็นที่เขาบล็อกหนูไป ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิเสธเรื่องของเด็ก แต่เขาปฏิเสธเรื่องที่หนูไปด่าคนรอบข้างเขา เขาถึงได้บล็อก จากที่ฟังมานะ ไม่ได้เข้าข้างใคร วันนี้เขาไม่ได้ปฏิเสธเรื่องเด็กในท้อง เขาบอกเลยว่าเขาพร้อมถ้ามีการตรวจกันเรียบร้อย ซึ่งตามกฎหมายมันต้องตรวจ ต่อให้วันนี้พี่ไม่พูด กฎหมายก็บังคับให้หนูตรวจอยู่แล้ว เขายืนยันพร้อมรับผิดชอบ 100 เปอร์เซ็นต์ จะให้เขาเลี้ยงเองก็ได้ แต่วันนี้ต้องเคลียร์ปัญหาพรากผู้เยาว์ กับเรื่องกัญชาหรือยาเสพติด เพราะมีผลกระทบกับงานของเขา มันมีสามสี่เรื่องที่ผูกรวมกัน ตอนหนูโยนเข้าไป หนูไม่ได้โยนเรื่องของเด็กคนเดียว หนูโยนเรื่องกัญชา ยาเสพติด พรากผู้เยาว์ คบซ้อน เขาถึงต้องออกมานั่งแก้ทีละอัน เอาสิ่งที่เป็นตัวเราดีกว่า เรื่องของเขาจะไปเสพยา ถ้าวันนึงมีหลักฐานก็ค่อยไปว่ากัน เอาเรื่องนี้ก่อน ดีมั้ย จะได้ตีกรอบให้เล็กลง?
ฟารีดา : หนูขอนอกเรื่องนิดนึงได้มั้ยคะ ก่อนพักเบรกเขาพูดภาษาไทยของหนู หนูไม่ได้แอ๊บเปลี่ยนชื่อ คนเข้าใจผิดหนูเยอะเหมือนกัน ชื่อภาษาไทยหนูเพราะพ่อเขาออกเสียงภาษาฟารีดาไม่ได้ เขาเลยเรียกว่าลูกปัด เพราะหนูชอบเล่นลูกปัด แค่นั้น หนูไม่ได้แอ๊บเปลี่ยนชื่อ
ไม่มีใครบอกว่าหนูแอ๊บ เขาแค่บอกว่าเมื่อก่อนหนูเคยทำงานกับเขา ชื่อลูกปัด เขาไม่เคยรู้ว่าหนูชื่อฟา ก็ไม่เป็นไรหรอก เมื่อก่อนพี่ชื่อก้อย แม่ตั้งว่าไอ้ก้อย แล้วเปลี่ยนเป็นไผ่ ก่อนเปลี่ยนเป็นหนุ่ม ก่อนชื่อกรรชัย พี่ชื่อวุฒิโรธน์ วันนี้ ภูดิศ ไม่เป็นไรหรอก ชื่ออย่าไปสนใจ ไม่มีอะไร
ฟารีดา : เขาดูโจมตีหนูหนักมาก หนูเลยต้องพูดเรื่องนี้เหมือนกัน
ใม่เป็นไรหรอก เป็นเรื่องทั่วๆ ไปเขาแค่พูดให้ฟังเฉยๆ เอาเรื่องหนูดีกว่า ธงหนูต้องการอะไร?
ฟารีดา : ให้เขารับผิดชอบเรื่องเด็กทุกอย่าง แล้วเลิกทำนิสัยซ้อน คบซ้อน มั่วไปทั่ว
ทนายสายหยุด : พี่ขออนุญาตเลย ให้เขารับผิดชอบเราแค่ลูกในท้องก็พอ ส่วนนิสัยเขา น่าจะเป็นหน้าที่ผู้ปกครองหรือผู้จัดการเขาอบรม เอาเรื่องเราดีกว่า เรื่องส่วนตัวเขาก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวเขา สะดวกตรวจมั้ย ตอนนี้ตรวจได้แล้ว
ฟารีดา : ยินดีตรวจค่ะ หนูยืนยันว่าไม่ได้มั่วเหมือนเขาสองคน
ติณติณ : เท่าที่คุยกับผู้ใหญ่ เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ทักหาและนัดวันตรวจเบื้องต้น
ติดใจอะไรเขามั้ย?
นีโอ : ไม่ได้อยากจะไปจู่โจมอะไรเขามาก อย่างว่าเขามีลูก แต่ที่ผมออกมาพูด อยากแก้ต่างให้ติณ เรื่องที่ไม่เป็นไร เราก็ต้องพูดด้วยเหตุผล สิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีหลักฐาน หาหลักฐานมาวาง ผมไม่ได้จะติดใจอะไร ก็ให้เขาได้ใช้ชีวิตมีความสุขกับลูก ก็เป็นหน้าที่ติณที่ต้องดูแล
ทนายสายหยุด : ให้แมวเขาไปเลี้ยงคลายเครียดสักตัว
อย่างที่บอกตอนเขาเปิดเรื่องมา เขาโยนไปหลายเรื่อง มีทั้งเรื่องที่จริงและไม่จริง มันเลยคละกันไปหมด?
นีโอ : ผมไม่โกรธไม่เกลียดเขาเลย แต่เหตุผลที่ออกมาชี้แจงเป็นสิ่งที่เราต้องทำ
ฟารีดา : แล้วสิ่งที่แกทำล่ะ
นีโอ : ผมออกมาชี้แจงเพื่อความจริงนะครับ หลังจากนี้ขออโหสิกรรมให้ทุกคน หรือสิ่งที่ผมพูดผิดไปวันนี้ก็ขอโทษด้วย และอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับ ผมเอาแค่นี้เลยครับ
ฟารีดา : แกคิดไรกับเราไม่รู้ แต่เรื่องคนอื่นอย่ามาโยงกับเรา เราขอร้อง แค่นี้ปัญหาเราก็เยอะมากพอแล้ว
นีโอ : เราไม่ได้โยงอะไรเลยสักอย่างเดียว
ฟารีดา : เราไม่รู้ไงว่าแกคิดไร เราพูดดักไว้ก่อน จบ
นีโอ : เอาเป็นว่าเรื่องของผมไม่ได้สำคัญเท่าเรื่องนี้
ฟารีดา : หนูอยากคุยกับพี่ติณมากกว่า
จี๊ดจ๊าดยังไง?
จี๊ดจ๊าด : หนูไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วย แต่เขาพูดทั้งในไลฟ์ ในคลิป ในดีเอ็ม แต่หนูอธิบายในช่องหนูหมดแล้ว หนูคิดว่าสังคมน่าจะเห็นชัดเจนแล้วค่ะว่าในหลักฐานเพื่อนเล่ามา (หัวเราะ) อะไรประมาณนี้ค่ะ หนูไม่ได้คบซ้อนกับพี่ติณ แล้วเขาเป็นแฟนกันเหรอคะ (หัวเราะ) เขาเป็นแฟนพี่ติณหรือเปล่าคะ หนูถึงต้องไปคบซ้อน
ฟารีดา : แล้วใครตัวจริง พี่ติณตอบสิ
ติณติณ : มีครับ
ฟารีดา : ถ้ามีแล้วทำไมพี่มาทำแบบนี้กับคนอื่น
ติณติณ : ถ้าฟาย้อนไปดูสัมภาษณ์ พี่ดูอยู่ตลอด ฟายอมรับว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่มีแฟนแล้ว
ฟารีดา : ไม่รู้ค่ะ ไม่มีใครรู้เลย
ติณติณ : เดี๋ยวพี่หาคลิปส่งให้ส่วนตัวครับ
เขาถามว่ามีแฟนแล้วไปทำแบบนี้ทำไม?
ติณติณ : พูดตรงๆ เลยครับ ไม่ได้มีเจตนาเรื่องมีเพศสัมพันธ์เลยตั้งแต่แรก เป็นเพียงเพื่อนในวงการมาตั้งแต่แรก
ฟารีดา : แล้วผู้เสียหายคนอื่นล่ะที่อยู่ไทม์ไลน์เดียวกับฟา พี่จะตอบยังไง ถ้าบอกว่าไม่มีเจตนาเรื่องเพศสัมพันธ์
ติณติณ : ชี้แจงทั้งแอล ทั้งเมย์เลย แอลก่อนแล้วกัน 3 ปีที่แล้ว ก็เป็นเรื่อง 3 ปีที่แล้ว ไม่อยากพูดเรื่องอื่นที่ทำให้เขาเสียหาย เรื่องเมย์ จริงๆ ผมได้มีการเคลียร์กับแฟนแล้ว และพูดคุยกันหมด เขาก็ยอมรับและให้อภัย
ฟารีดา : แต่พี่เรียกเมย์ว่าแฟนไม่ใช่เหรอ หลักฐานมีนะ
ติณติณ : แล้วพี่เรียกฟาว่าแฟนมั้ย
ฟารีดา : พี่เรียกทุกคนว่าแฟนค่ะ ตอนนี้ผู้หญิงทุกคนไม่มีใครรู้ว่าชีมีแฟนแหละ
เอาเรื่องของเราดีกว่า ไปโยงคนอื่นเดี๋ยวเป็นประเด็นอีก วันนี้ธงของเราคือให้เขาดูแลเด็ก ถูกมั้ย?
ฟารีดา : ให้ดูแลแต่ไม่ต้องเอาไปเลี้ยงค่ะ ไม่อยากให้ลูกหนูไปเจออะไรที่เลวร้ายมากกว่านี้ค่ะ
ให้รับผิดชอบเรื่องค่าเลี้ยงดู การศึกษา ถูกมั้ย?
ฟารีดา : ค่ะ
ต้องการให้เขารับเป็นพ่อมั้ย?
ฟารีดา : แล้วแต่เขาดีกว่าค่ะ หนูได้หมด ไม่อยากพาดพิงถึงบ้านดำหรือคนใกล้ตัวเขาแล้ว หนูอยากพูดถึงเขาอย่างเดียว
เราเองพ่อแม่มาคุยกับพ่อแม่เขามั้ย?
ฟารีดา : ไม่ค่ะ
จริงๆ ก็ดีนะ จะได้เป็นเรื่องการตกลงกัน ทางนี้พร้อมมั้ย?
ติณติณ : จริงๆ ตอนแรกวันนี้แม่ก็จะมาครับ
ฟารีดา : พ่อหนูได้ค่ะ หนูโทรเรียกเขามาจากต่างจังหวัดได้ค่ะ
ติณติณ : จะได้หาทางออกกันตรงกลาง
หวังว่าหลังจากนี้จะไม่มีการออกมาสาดอะไรกันอีกเนอะ?
ฟารีดา : ขอให้หยุดเถอะ หนูก็อยากใช้ชีวิตปกติ
ไม่ เราอ่ะ?
ฟารีดา : ไม่แล้วค่ะ
นีโอ : ผมยืนยันได้ว่าหลังจากวันนี้ จบก็คือจบ ไม่มีการสาดเพิ่ม
ฟารีดา : จบเหมือนกันค่ะ ยินดีที่จะจบด้วยค่ะ
นีโอ : การบอกว่าจบ ถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นอีก มีการโพสต์ขึ้นอีก
ฟารีดา : จะไม่ใช่ฉันนีโอ ตอนนี้ฉันก็อยากทำงานหาเงินเลี้ยงลูกฉันเหมือนกัน
นีโอ : คุยกันแบบคนบรรลุนิติภาวะเนอะ จบก็คือจบ ไม่มีการโพสต์ถึงกันอีก
จี๊ดจ๊าด : อยากได้ยินคำขอโทษของเขาที่พาดพิงถึงหนูค่ะ
สิ่งที่พูดออกไปโดยไปฟังคนอื่นมา ฟังเพิร์ธมา ทำให้เขาเสียหาย อยากขอโทษเขามั้ย?
ฟารีดา : หนูอยากจบเหมือนกันค่ะ หนูก็ขอโทษจริงๆ ที่พูดชื่อพี่ออกไป แต่หลังจากนี้ถ้าเกิดสมมติอีกฝ่ายเคลื่อนไหว จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับหนูแล้วนะ อยากขอโทษเหมือนกันที่พูดออกไปแบบนั้น
จี๊ดจ๊าด : แล้วพูดเยอะด้วยนะ
ฟารีดา : ถ้าคนอื่นพูดอีกขอให้รู้ว่าไม่ใช่หนู เพราะหนูจบแล้ว
จะมีคนอื่นพูดอีกเหรอ?
ฟารีดา : ไม่รู้ค่ะ หนูพูดเตรียมไว้ก่อน
ทนายสายหยุด : พี่พูดฝากเอง ถ้าพูดพาดพิงให้เขาเสียหาย เขาดำเนินคดีขึ้นมา จะเหนื่อย บอกเลย
จี๊ดจ๊าด : ดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะ
ทนายสายหยุด : เรื่องจริงก็ไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องของเขา บอกเลย ใครไปมีอะไรกับใคร ก็ไม่มีสิทธิ์พูดนะ บอกคนทางบ้านให้เข้าใจด้วย เพราะคนเอากัน ไม่เอากัน ไม่ได้มีประโยชน์กับสาธารณะเลย เรื่องส่วนตัวไม่มีสิทธิ์พูด บอกเลย ถ้าโดนฟ้องติดต่อลุงได้
ฟารีดา : ถ้าพาดพิงใครไปก็ขอโทษจริงๆ ค่ะ อันนี้ขอโทษจากใจจริง
นีโอ : ผมให้อภัยครับ (ยิ้ม)
ฟารีดา : อยากให้จบทุกฝ่าย
นีโอ : แค่ออกมาให้ทุกคนรู้ว่าเขาพาดพิงไปโดยเป็นข่าวอ้างเท็จ ทุกคนจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาไม่เป็นความจริง เราจะได้เดินหน้าต่อ ถ้าเขาออกมาขอโทษ ทุกคนจะได้รู้ ผมก็จบ ผมให้อภัย
เรื่องยาเสพติดติณติณ ทางฝั่งบ้านดำ สตูดิโอสักของคุณ ที่คุณบอกมีเรื่องยาเสพติด มีนักเรียนเดินผ่านเข้าร้าน กระทบเขา ฟาจะว่าไง?
ฟารีดา : ถ้าพูดเรื่องบ้านดำ ประเด็นเสพยา ก็ขอโทษจริงๆ ที่พาดพิงไปแบบนั้น ขอโทษที่ทำให้บ้านนั้นเสียหาย แต่อยากให้จบจริงๆ ก็พอแค่นี้
นีโอ : ได้ครับ ฟาคุยกับติณต่อเลยแล้วกัน เรื่องสำคัญที่ต้องคุยกัน ฝั่งเราจบแล้ว
ฟารีดา : กับพี่นีโอกับพี่จี๊ดจ๊าดหนูจบแล้วจริงๆ ค่ะ ไม่มีการสาวต่อ แต่ฝากบอกว่าถ้ามีใครพูดขึ้นมา ให้รู้เลยว่าไม่ใช่หนู
นีโอ : อันนี้รับทราบ
ฟารีดา : ถ้ามีการพูดถึงหนูอีก หนูก็ดำเนินคดีเหมือนกันค่ะ พูดตรงๆ
นีโอ : ได้ครับ
ล่าสุดส่งข้อความมาว่าคุณคบคนชื่อบอม?
ฟารีดา : ไม่รู้จักค่ะ ไม่เคยมีแฟนชื่อบอมด้วย
ติณติณ : ผมเคยเห็นเขารีโพสต์ถึงคนขึ้นต้นด้วยตัว B แต่ไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรมากครับ
ฟาก็ใจเย็นๆ ต้องตรวจก่อน แล้วเอาพ่อแม่มาคุยกัน ฟาจะตรวจเลยมั้ย?
ฟารีดา : ได้ค่ะ
ต้องไปพร้อมกันมั้ย?
ทนายสายหยุด : จำเป็นครับ
ฟารีดา : ไปวันนี้เลยก็ได้ ยินดีมาก
กี่สัปดาห์แล้ว?
ฟารีดา : 17 แล้วค่ะ
จะไปวันไหน?
ทนายสายหยุด : ต้องไปนัดที่รพ. แล้วค่อยพากันไป
เรื่องเด็ก 15 ไม่มีเรื่องพรากผู้เยาว์ ไม่มีเรื่องยาเสพติด คบซ้อนกับจี๊ดจ๊าดไม่มี เรื่องอดีตผู้หญิงสองคนนั้น ยอมรับว่าเคยคบหาจริง เคลียร์ไปแล้ว เรื่องสำคัญคือพิสูจน์ข้อเท็จจริง ถ้าผลตรวจออกมาเป็นลูกคุณจริง คุณยอมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่าง มุมบ้านดำ มีอะไรอีกมั้ย?
นีโอ : ไม่มีอะไรแล้ว ผมแค่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าบ้านดำไม่ได้มีสารเสพติด เราจะได้เดินหน้าต่อ ทำงาน อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติ ตามนั้นเลยครับ ผมจบก็คือจบครับ
อยากพูดอะไรมั้ย?
ฟารีดา : ตอนนี้คนน่าจะมองว่าหนูผิดกันหมดเลย หนูไม่อยากพูดอะไรแล้ว หนูรู้สึกว่าหนูไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วด้วยซ้ำ (เสียงสั่นเครือ)
ต้องแยกเป็นเรื่องๆ ที่เขาออกมาพูด ทางนี้เขาก็ยอมรับเรื่องไปมีสัมพันธ์กันและตั้งครรภ์ เขาจะเมาไม่เมาแต่สุดท้ายอาจไม่ได้มีอยู่ในสารบบ เอาเป็นว่ามีก็คือมีวันนี้เรื่องเกิดแล้ว ก็ต้องแก้ แต่ประเด็นที่เกิดขึ้น แล้วคนวิจารณ์คือเรื่องที่หนูต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมเพราะหนูติดต่อเขาไม่ได้ หนูเลยต้องใช้โซเชียล เป็นเครื่องมือในการตามหา พอใช้โซเชียลก็ต้องเข้าใจว่าไม่ได้รู้กันแค่ในบ้าน รู้กันทั้งประเทศ ทางนี้เขาก็มีผลกระทบเยอะ เพราะเขาเป็นศิลปิน เพราะหนูไม่ได้โยนแค่เรื่องตั้งครรภ์ หนูโยนเรื่องยาเสพติด โยนเรื่องคบซ้อน พรากผู้เยาว์ มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที ไม่ใช่เรื่องฉันท้องแล้วเธอไม่รับ พอความจริงปรากฏ เขาพิสูจน์ตรวจเลือดมา เด็ก 15 ก็ยังไม่ได้มีอะไรกัน ก็เข้าพรากไม่ได้ กฎหมายก็ไปไม่ถึง เรี่องคบซ้อน ทางนี้ก็ยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อน เรื่องผู้หญิงเมย์หรือเกด เขายอมรับว่าคบจริง แต่นานมาแล้ว มันเลยกลายเป็นว่าเราฟังเขามา ถ้าคนจะตำหนิ ก็ตำหนิว่าเราไปฟังมาจากคนอื่นแล้วเอามาพูดทำให้เขาเสียหาย มุมนี้มุมเดียว ส่วนเรื่องตั้งครรภ์เป็นอีกเรื่องนึง ไม่มีใครตำหนิเรื่องนี้ เพราะหนูเรียกร้องเพื่อตัวหนูและลูกทางนี้ก็ยอมรับว่าถ้าเป็นลูกเขา เขาก็รับผิดชอบอยู่แล้ว ไม่ต้องไปคิดเยอะว่าคนอื่นจะว่าเรายังไง มันมีเรื่องแค่ตรงนั้นแหละ หนูก็ขอโทษแล้วก็จบแค่ตรงนี้แหละ หนูโอเคมั้ย?
ฟารีดา : โอเคค่ะ
อย่าคิดว่าไม่อยากอยู่แล้ว มันไม่ดี ต้องคิดถึงลูกเยอะๆ ติณติณว่าไง?
ติณติณ : ได้บทเรียนครับ จะบอกว่าผมเมาขาดสติ แต่มันก็เป็นบทเรียน แล้วก็ความรับผิดชอบที่ผมต้องเดินหน้าต่อ เท่านี้ครับ
ข้อกฎหมายยังไงต่อ?
ทนายสายหยุด : พอตรวจดีเอ็นเอ ผลเป็นลูกเราจะได้พูดเรื่องความรับผิดชอบในอนาคต โตมาก็ไปรับรองบุตรให้ถูกต้องตามกฎหมมาย ก็เท่านั้น ไม่มีอะไรยุ่งยาก ไม่ใช่คู่แรก มีมาเป็นสิบเป็นร้อยแล้วครับแบบนี้ ตรวจจะได้สบายใจ
ติณติณ : พี่หนุ่มลบคลิปนี้ให้ด้วยได้มั้ย (ร้องไห้)
ได้ เดี๋ยวจะอยู่สักพักแล้วก็จะรันทิ้งไป?
ติณติณ : ขอบคุณครับ
ไลฟ์จะอยู่แค่ 30 วันแล้วหายไป วันนี้มานีโอเกิดเลยนะ เป็นนักร้องมั้ย?
นีโอ : เป็นนักร้องที่เอกมัย ไม่ได้ออกวงครับ
เปิดร้านสักเหรอ?
นีโอ : เป็นช่างสักด้วยครับ ไปเรียนมา ฝึกมา และเป็นช่างสักได้ 3-4 ปีแล้ว และเป็นนักร้องควบคู่มาด้วย ร้านอยู่ทาวน์อินทาวน์ซอย 6 ไปได้นะครับ บ้านดำครับ
จี๊ดจ๊าดล่ะ?
จี๊ดจ๊าด : มีที่เขาเคยขุดอดีต แต่อยากบอกว่าปัจจุบันหนูเป็นนักแสดง และเป็นอินฟลูฯ เป็นนักแสดงอิสระ รายการเทคมีเอาต์กำลังออนแอร์อยู่ อยากฝากตรงนี้ไว้ ถ้าหนูสติหลุดยังไงหนูขอโทษ
นีโอ : ผมก็ขอโทษด้วยครับ
ฟาก็ไม่ต้องคิดอะไร เดี๋ยวมันก็ผ่านไป อย่าไปเสพสื่อโซเชียลเยอะ ดูแลครรภ์ให้ดีๆ ไปหาคุณหมอ นัดไปตรวจกันวันไหนก็ลองคุยกัน จะได้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ถ้าเขาใช่ก็รับผิดชอบไป ทุกอย่างทำได้หมด แต่ฟาเอง ถึงวันนั้นจริงๆ ต้องไม่มีทิฐินะ ต้องนึกถึงลูกนะ?
ฟารีดา : ค่ะ
สบายใจขึ้นมั้ย?
ติณติณ : ขอบคุณพี่หนุ่มครับ (ยกมือไหว้)
เมาหรือไม่เมาไม่รู้ พกถุงไว้ตลอดเวลานะ อันนี้เป็นบทเรียน ไม่ต้องเป็นศิลปินหรอก เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่สามารถทำงานได้ ถ้าไม่มั่นใจหรืออะไรก็แล้วแต่ พกถุงไว้ไม่ได้น่าอายหรอก ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นวันไหน จะใช้คำว่ามีเจตนามีเพศสัมพันธ์หรือไม่เจตนาก็ไม่ได้ เรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใคร ไม่ต้องกลัวผู้หญิงก็ต้องเข้าใจ เพศสัมพันธ์ไม่เข้าใครออกใคร มันมีแต่เข้าอย่างเดียว พกไว้ อย่าคิดว่าข้างนอกได้ ไม่เอา พกไว้ บอกแฟนให้เข้าใจด้วยมันสำคัญ?
ทนายสายหยุด : อย่าไปดุด่า อย่าไปจับผิดเขาเลย ปล่อยๆ เขาไป