“ติณติณ New Country” ร่ำไห้เปิดหมดใจ ไม่เคยเป็นแฟน “ฟารีดา” สัมพันธ์เกิดตอนเมาแค่ครั้งเดียว พร้อมตรวจ DNA

หนังคนละม้วน! “ติณติณ New Country” ปล่อยโฮกลางโหนกระแส โต้กลับ “ฟารีดา” ยันสัมพันธ์เกิดตอนเมาแค่ครั้งเดียว ไม่เคยคบ ไม่เคยเป็นแฟน ไม่ได้เสพยาหรือพรากผู้เยาว์ บอกที่ผ่านมาคิดว่าอีกฝ่ายกุข่าว โกหก ถ้ารู้แต่แรก อาจมีทางออกที่ดีกว่านี้ ลั่นพร้อมตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์ความจริง
กรณี “ฟารีดา” นักร้องสาวออกมาแฉ “ติณติณ จรัสรวี เทียมรัตน์” หรือ “ติณติณ New Country” นักร้องลูกทุ่งบอยแบนด์ชื่อดัง ทำท้องแล้วไม่ยอมรับ ไล่ให้ไปทำแท้ง โดยมีการพาดพิงเรื่องติณติณเสพสารเสพติด พรากผู้เยาว์ คบซ้อน ต่อมา ติณติณ ได้ออกมาชี้แจงว่าเรื่องสารเสพติดและพรากผู้เยาว์ไม่ใช่ความจริง แต่เรื่องท้อง หากตรวจแล้วว่าเป็นลูกของตัวเองจริงก็พร้อมยอมรับเป็นพ่อของลูก
รายการโหนกระแส วันที่ 11 มิ.ย.69 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 สัมภาษณ์ “ติณติณ” ที่ติดต่อทีมงานโหนกระแสขอชี้แจงเรื่องนี้แบบเต็มๆ มาพร้อมกับ นีโอ - จี๊ดจ๊าด เพื่อนสนิท ซึ่งนีโอถูกพาดพิงร้านสักจนทำให้ได้รับผลกระทบ ส่วนจี๊ดจ๊าดถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่สาม และ “ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู”
อายุเท่าไหร่?
ติณติณ : ตอนนี้อายุ 25 ปีครับ
ฟังรายการอยู่ตลอดใช่มั้ยวันนั้น?
ติณติณ : ฟังอยู่ตลอดครับ มันรู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว ตอนแรกไม่มีใครอยากให้ผมออกมาพูดเลยครับ แต่ผมคิดว่ามันต้องออกมาพูด
ชีวิตมันแย่มากเลยใช่มั้ย?
ติณติณ : ผมรู้สึกว่าผมโดนกุเรื่องโกหกเยอะ ทั้งเรื่องยา (ร้องไห้) เรื่องพรากผู้เยาว์ (ร้องไห้) จริงๆ ความสัมพันธ์กับเขาไม่เป็นเรื่องจริงครับ ที่เขาบอกว่าเป็นแฟน ไม่เคยเลยครับ ไม่เคยมีการพูดคุยเชิงชู้สาวหรือคบหากัน ไม่เคยมีเกิดขึ้น
รู้จักฟารีดาได้ไง?
ติณติณ : คุยกันครั้งแรกก็ 3 พ.ย. ครับ เขาทักสตอรี่ผมมา รีพรายสตอรี่มาเกี่ยวกับงานแต่งพี่ชายผม ก็ได้ตอบกลับสตอรี่เหมือนเรื่องปกติ ที่เขากล่าวอ้างว่า รู้จักผมตั้งแต่เดบิวต์ ซึ่งถ้านับตั้งแต่เดบิวต์ 3-4 ปีที่แล้วไม่จริงเลยครับ รู้จักกันครั้งแรกคือ 3 พ.ย. เลย เขาบอกสนิทกับน้องชายในวงของผม สนิทกันมากเรียกหม่าม้า หม่ามี้ ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง ด้วยความไม่ได้คุยกันตลอด ก็มองเป็นเพื่อนร่วมวงการแล้วกันครับ รู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยความหวังดี อยากจะเตือนเรื่องของน้องคนนึง อายุ 15 ครับ
ตอนเขาทักมา ตกใจมั้ย?
ติณติณ : ก็ตกใจครับ แต่ด้วยความที่ผมเข้าไปส่องโปรไฟล์ คนฟอลโลว์เขา มีเพื่อนผมด้วย ผมก็คิดว่าเป็นเพื่อนในวงการ ครับ
ครั้งแรกมีการพูดคุยกับเขา ดูโปรไฟล์เขา ในใจชอบมั้ย?
ติณติณ : เฉยๆ พูดตรงๆ เลยครับ มองเป็นเพื่อนเท่านั้นเอง จากนั้นมีการเตือนเรื่องน้องคนนึง ที่ถูกเอามาพูดในรายการ น้องอายุ 15 น้องคนนั้นเป็นน้องสตูฯ เต้นที่ผมไปเรียนด้วยกัน มีความสนิทสนมกันอยู่แล้ว แต่ฟาก็ออกมาพูดกับผมว่ารู้เรื่องน้องคนนี้มั้ย เขาเอาผมไปพูดให้เสียหายนะ ด้วยความสนิทสนมของผม เอาไปพูดว่าผมเป็นแฟนน้องเขา ไปบอกคนอื่นว่าอยู่กับพี่ติณตลอดเลย ฟาเขาเข้ามาเตือนด้วยความหวังดี ว่าระวังจะมีปัญหานะ
ฟาพูดถึงน้อง 15 คนนั้นเอง?
ติณติณ : ใช่ ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไตร่ตรองความจริง เพราะผมรู้จักน้องนานกว่าฟาเยอะเลย ไม่ได้ไตร่ตรองความจริงว่าที่ฟาพูดจริงมั้ย แต่สิ่งที่ผมทำอย่างแรกเลย คือผมเว้นระยะห่างกับน้อง เพราะไม่อยากให้มีปัญหาตามมา ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไว้ใจ สนิทใจมากขึ้นกับคนที่ชื่อฟาครับ จนถึงวันที่เจอกันครั้งแรก 5 ก.พ. ปีนี้
เจอที่ไหน?
ติณติณ : เรื่องเกิดตั้งแต่วันที่ 3 ผมได้รับข้อความจากคนที่ชื่อฟาว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายมา โดยผู้ชายต่อยมา ตั้งใจโทรมาเล่าให้ผมฟัง เขาส่งมาบอกว่าโดนต่อยหน้ามา แต่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะผมหลับไปแล้ว ถึงได้มาคุยเรื่องนี้กันวันที่ 4
เปิดแชต ฟาบอกโดนคนที่บ้านต่อยตาบวม ก่อนหน้านี้คุณจีบกันมั้ย?
ติณติณ : ไม่ได้จีบครับ ผมให้หลักฐานการคุยกันตั้งแต่แรก 3 พ.ย.
เขาส่งมาถามว่าพี่ชายแต่งงานเหรอ คุณก็ตอบไป คุณทักไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดเขา เพราะเขาลง วันที่ 18 พ.ย. เขาส่งมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ คุณก็ขอบคุณครับ เขาถามจะออกเพลงใหม่เร็วๆ นี้มั้ย เดี๋ยวช่วยโปรโมตไปร้องในผับให้ คุณบอกออก 3 ธ.ค. เขาบอกจะอัดเพลงช้าก่อน เพลงเร็วพอพี่ทำไม่เสร็จ เดี๋ยวเอาไปร้องในผับ แล้วเขาก็ทักมาอีก แบบนี้จีบมั้ย เขาถามคุณเที่ยวไหน คุณถามเที่ยวมะ เขาบอกเดี๋ยวเป็นข่าวนักร้องสองคนอ้วกแตกกลางเกษตร เขาบอกของเยอะมาก รอบหน้า คุณชวนเขาไปเที่ยวเหรอ?
ติณติณ : ผมเที่ยวอยู่แล้วกับเพื่อน น้องเขามาทักว่าเที่ยวที่ไหน แล้วเขาก็ชวนผมไปที่ทำงานเขา ปกติเขาร้องเพลงตามผับ
ก็คุยทั่วๆ ไป ไม่มีอะไร คุยกันแบบนี้?
ติณติณ : แบบนี้ตลอดครับ
มีหมาหยอกไก่มั้ย?
ติณติณ : เขาพูดว่าผมพูดคิดถึงตลอด ไม่เคยมีในแชตด้วยซ้ำครับ
จะบอกว่ามันไม่ได้มีการคุยแบบไปจีบเขาเลย?
ติณติณ : ใช่ครับ ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้เป็นแฟนกัน เป็นแค่เพื่อนในวงการ แค่นั้นเอง
หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น พอวันที่ 5 ก.พ.?
ติณติณ : ผมโปรโมตเพลงใหม่และผมไปทำงาน ผมได้ข่าวว่าที่เขาโดนต่อยมาและขอให้ผมช่วย พาไปเอาของที่ทำงานเก่าที่เขาโดนต่อย ผมก็บอกว่าได้ด้วยความปรารถนาดีของผม ผมเป็นคนอะไรก็ได้ ผมไปเป็นเพื่อนก็ได้ ผมบอกเขาว่าผมเลิกงานประมาณ 2 ทุ่ม ให้กลับไปรอที่สตูฯ ร้านสักของผม มันมีที่นั่งรอได้ เดี๋ยวไปพร้อมกัน
นี่คือการเจอกันครั้งแรก หลังคุยกันหลายเดือน?
ติณติณ : ครับ ตั้งแต่พ.ย. ถึง ก.พ. พอถึงร้าน ผมก็เลิกงานสองทุ่ม ก็ขับรถไปที่ทำงานเก่า เขาก็ไปเอาของเรียบร้อย กลับมาที่ร้านสัก ผมนัดเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้ว เพื่อฉลองปีใหม่ ไปร้านเหล้ากับเพื่อน เขาก็ตามมาด้วย จบจากร้านเหล้า ก็กลับบ้านไปกินพิซซ่า ไปกินเหล้ากันต่อที่ร้านสัก มีคนอยู่หลายคน เพื่อนผมที่เป็นช่าง 3-4 คน นั่งกินพิซซ่า กินเหล้ากันต่อ จนตี 4 ผมไม่ไหวแล้ว ผมเมามากๆ ผมเลยเดินขึ้นไปนอน ผมหลับไปแล้ว เขาก็เดินตามขึ้นมา ตอนนั้นมีกฎที่ทางร้านออกใหม่ด้วยคือเวลาใครพาเพื่อนมาบ้าน จะไม่ให้นอนที่ทำงาน ที่เป็นร้านสัก เพราะมีปัญหาเรื่องความสกปรก สุขอนามัยของร้านด้วยหรือเปล่า เขาเลยตามผมมาที่ชั้น 2 ของห้อง
แต่คุณเมา?
ติณติณ : ผมเมา หลับไปแล้วครับ ผมเมาไม่มีสติเลยครับ ก็เกิดความสัมพันธ์กันขึ้นวันนั้นครับ
คุณเมาไม่ได้รู้ตัว?
ติณติณ : ใช่ แล้วที่เขาอ้างว่าผมบอกว่าถุงยางหมด ผมไม่เคยพูดคำนั้นเลยครับ ตื่นเช้ามาผมก็ได้พูดคุยกับเขา ว่าเมื่อคืนผมจำได้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ เราควรพูดถึงการป้องกัน เขาบอกจะกินยาคุม ผมก็อ๋อ โอเค ก็แยกย้ายไปทำงาน ก็จบแค่นั้นครับ
จากนั้นเขาบอกเจอกันอีก 2 ครั้ง 12 ก.พ. กับ 20 ก.พ.?
ติณติณ : เขาบอกว่าผมนัดเขาไป แต่เขาเป็นคนอยากให้ผมไปเลี้ยงส่งเขา เพราะเขาจะบินไปไต้หวัน วันที่จะไปเลี้ยงส่งเขา จะไปร้านเหล้า ผมก็ไม่ได้ไปครับ ผมไปคาเฟ่หมา เขาก็เลยตามมาที่คาเฟ่ แล้วเจอกัน
ได้ไปต่อกันอีกมั้ย?
ติณติณ : ไม่ได้ไป แยกย้ายเลยครับ
อันนี้ไม่เหมือนกันแล้ว ทางนี้บอกว่าเขาได้รับความเสียหายในมุมนึงเหมือนกัน เพราะตอนฝ่ายหญิงพูดอยู่ฝ่ายเดียว ทางนี้ไม่ได้พูดเลย นี่เป็นครั้งแรกที่ออกมาพูด วันนี้เขาอยากพูดในมุมเขาบ้าง ว่าข้อเท็จจริงต่างกัน เพราะน้องบอกว่ามีสัมพันธ์กัน 3 ครั้งเพราะเจอกัน 3 วันแต่ทางนี้บอกว่ามีสัมพันธ์แค่ 1 ครั้งเท่านั้นคือวันที่ 5 ก.พ. แสดงว่าคุณจะบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริง?
ติณติณ : ตั้งแต่เรื่องของการติดยา ผมก็พยายามหาหลักฐานทุกอย่างมาให้ เพราะมันกระทบกับร้านสักที่ผมทำกับเพื่อนด้วย เรื่องคนรอบตัว กระทบครอบครัว รวมถึงเขายังโพสต์ จริงๆ สาเหตุที่ผมบล็อกเขา ผมบล็อกเขาหลังจากเขามาบอกผมว่าท้อง วันที่ 3 พ.ค. ท้อง 3 เดือนแล้ว ซึ่งตอนนั้นผมพูดกับเขาไปแค่ 2 คำ ประโยคแรกคือ 3 เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาบอก เขาบอกว่าเขาช็อกอยู่ เขาเพิ่งรู้ อีกประโยคนึงคือ ผมบอกว่าวันนี้มันดึกแล้ว กลับไปก่อน ขอเวลาคิดสัก 2-3 วัน แค่นั้นครับ
ไม่มีการพูดว่ายุติการตั้งครรภ์?
ติณติณ : ไม่มีพูดครับ เหมือนที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาได้ยิน เพื่อนเขาคาอยู่ในสาย ถ้าได้ยินก็คือสองประโยคนี้เท่านั้นครับ ผมยืนยันครับ
คุณยืนยันว่าไม่ได้พูดเรื่องยุติการตั้งครรภ์?
ติณติณ : จริงๆ ตอนพูด ผมพูดสองประโยคนี้ แต่พอเขาขึ้นรถกลับบ้าน ผมได้ทักไปปรึกษากับเขาในแชตไอจี แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อน ผมเลยใช้โหมดข้อความจะหายไป เพื่อพูดคุยเรื่องนี้ ผมทักไปถามว่าสรุปว่าเราจะเอายังไงกับเรื่องนี้ เขาบอกว่าเขาไม่รู้ 3 เดือนแล้ว เขาเอาออกไม่ได้ เขาพูดแบบนี้นะครับ
ติณติณ เคยบอกเขาว่าไม่พร้อม ให้ยุติตั้งครรภ์ เคยพูดมั้ย?
ติณติณ : เคยครับ แต่ไม่ได้พูดตอนนั้น พูดอีกวันที่เป็นแชตไอจีครับ ผมพูดว่าจริงๆ ถ้าเธอรู้สึกยังไม่พร้อม เขาก็รู้สึกยังไม่พร้อม ทางออกเดียวคือการยุติการตั้งครรภ์นะ เพราะว่าไม่งั้นจะเป็นการท้องที่ไม่พร้อม ผมก็ปรึกษาเขา เขาบอกว่าไม่ได้ พ่อเขาไม่ให้เอาออก เขาคุยกับพ่อแล้ว ผมก็บอกว่าผมเคารพการตัดสินใจของเขานะ แต่การที่เด็กคนนึงจะเติบโตมาอย่างดี ต้องใช้เวลาและใช้เงินเยอะมากๆ ผมมองว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อม แต่ผมเคารพการตัดสินของเขานะ เขาบอกว่าโอเค เขาจะเอาให้พ่อเขาเลี้ยง ให้ครอบครัวเขาเลี้ยง ถึงได้มีคำพูดว่าผมไม่ได้รู้จักเขามากขนาดนั้น แล้วพ่อเธอ และครอบครัวเธอรวยเหรอ เขาบอกว่าไม่ แต่เลี้ยงได้ ผมก็บอกอ๋อ โอเค เขาบอกโอเค ขอโทษที่มาบอกช้านะ จบแค่นี้
เหมือนตกลงกันแล้ว?
ติณติณ : ผมเข้มใจว่าเป็นการตกลง เคลียร์กันแล้ว
เขาบอกว่าให้คุณพ่อเอาไปเลี้ยง ขอโทษที่บอกช้า เราก็เคารพการตัดสินใจของเขา แล้วเป็นข่าวได้ไง?
ติณติณ : หลังจากนั้น ไม่ถึง 5 นาที ผมเลื่อนสตอรี่ไอจี เห็นว่าเพื่อนเขาโพสต์ด่าผม เพื่อนสนิทเขาโพสต์ว่าแฉนักร้องชาย ทำท้อง ผมก็ถามเขาว่าเพื่อนเธอโพสต์ด่าเราหรือเปล่า เขาบอกไม่รู้สิ ใครโพสต์เหรอ ผมก็เลยเริ่มเข้าใจว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว มันโกหกแล้ว ไม่ได้จริงใจกับเราแล้ว หลังจากนั้น 3-4 วัน เขาเริ่มมีการโพสต์ด่าเรื่องร้านสักผม ด่าว่าพวกผมติดยา เล่นยาเสพติด พรากผู้เยาว์ มีเด็กเดินเข้าเดินออกร้านสักตลอดเวลาเลย บางคนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่ ทุกคนในร้านก็เห็น ผมก็รู้สึกว่านี่มันไม่โอเคแล้ว มาด่าครอบครัว มาด่าคนในร้าน บางคนไม่เกี่ยวด้วยเลย ผมไม่โอเค เลยบล็อกเขาไป ไม่อยากรับรู้เรื่องตรงนี้ หลังจากนั้นก็มีออกมาเรื่อยๆ จนถึงวันนี้ครับ
นีโอได้คุยอะไรกับเขา?
นีโอ : ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค. เขาทักมาเรื่องแมว รีพรายไอจีมา เขาทักมาบอกว่าแมวขอ 2 ตัว เพราะมีลูกแมวที่คลอดออกมา ผมก็บอกว่าผมขาย ตั้งแต่ 4 มี.ค. ถึงวันที่ 14 เขาก็คุยเรื่องแมว จนเขาบอกมีความลับจะบอกเรื่องนึง ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไร เพราะมันไม่ใช่เรื่องของผม ผมไม่ได้แคร์อะไร จนวันที่ 16 อีกรอบ เขาบอกมีความลับจะบอกอีกรอบ เขาได้ส่งที่ตรวจครรภ์มา ว่าเขารู้แล้วว่าตัวเองท้องตั้งแต่เดือนแรก
หลังจากวันที่ 5 ก.พ. เขาทักมา 4 มี.ค. คุยเรื่องแมว วันที่ 14 มี.ค. เขาบอกรอบอกความลับ คุณบอกลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้ว นานมั้ยเนี่ย วันที่ 16 มี.ค. เขาบอกจะบอกความลับ 19 เดี๋ยวเข้าไป เขาบอกอย่าบอกใครในบ้านนะ กูไว้ใจมึงคนเดียวตอนนี้ นี่ยังตกใจอยู่เลย จำคืนวันที่นอนที่บ้านได้เปล่าก่อนไปไต้หวัน วันที่ฟรอยไปด้วย ฟรอยคือเพื่อนเขา น่าจะเดาออกนะ 555 คุณถามว่าท้องเหรอ เอาง่ายๆ 16 มี.ค. ฟาบอกนีโอว่าตั้งครรภ์ แล้วไปบอกติณติณเมื่อไหร่?
ติณติณ : 3 พ.ค.
นีโอ : น่าจะรู้ตั้งแต่แรกๆ แต่ยังไม่ได้บอก
เขาบอกไม่บอกติณ เพราะที่บ้านรับรู้ จะให้เก็บเด็กไว้ แต่ฉันต้องเลี้ยงเดี่ยว ส่งที่ตรวจครรภ์ให้ดู เดี๋ยวจะหาว่าจ้อจี้ ตรวจเจอที่ไต้หวัน กลับไทยมาตรวจอีกรอบ งงอยู่ว่าติดได้ไง ที่บ้านมีแต่ปู่ย่า คุณถามว่าเขาก็อยากเก็บเอาไว้ใช่มั้ย แล้วเขาบอกเก็บไว้ตลอดกาล ไม่บอก แต่กลัวออกมาหน้าเหมือนติณติณอยู่นะ ย่าให้ไปคลอดที่ USA ย่าไม่เอาพ่อเด็ก เอารูปให้ย่ากับปู่ดู เขาไม่ชอบ อย่าพูดต่อนะ เรื่องนี้รู้แค่เราพอ พอเจอก็ทำตัวปกติ?
นีโอ : ผมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้น
คุณจะยืนยันว่า มีข้อเท็จจริงในตัวติณติณคือ หนึ่งเขามีสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียว เพราะเขาเขียนในนั้นเลยว่าจำวันนั้นได้มั้ยที่เจอ ก็ยังงงว่าติดได้ไง แต่วันนั้นเขาพูดว่า 3 ครั้ง ข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่ มันถูกฟ้องอยู่ในนี้ สองคุณจะบอกว่าเขารู้มาก่อนตั้งแต่มี.ค. แต่เลือกที่จะไม่บอก มาบอกเดือนพ.ค. สามคุณจะบอกว่าจริงๆ แล้วเขาเองจะเก็บเป็นความลับโดยไม่ได้บอกใคร แต่อยู่ดีๆ เลือกมาเปิดเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอะไร?
นีโอ : ผมว่าเขาเจตนาหรือเปล่า ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ
จากไทม์ไลน์ ถ้าคุณมีสัมพันธ์กันเดือนก.พ. เดือนนี้มิ.ย. แต่เขาบอกว่าเขาท้อง 17 วีก ตอนนี้ไว้ก่อน เรื่องที่สองคือยาเสพติด ข้อเท็จจริงยังไง เขาบอกมีคนไปบอกเขาว่าคุณเสพยา?
ติณติณ : ค้านหัวชนฝาเลยครับ พอผมเห็นคลิปที่เขาพูด ผมก็รีบไปตรวจทันทีเลย
ที่เขาบอกว่ามีคนเห็นว่าคุณเสพยา คุณตรวจเมื่อไหร่?
ติณติณ : วันที่ 4 มิ.ย. ครับ วันที่ผมเห็นคลิป ผลย้อนหลัง 3 เดือน
เขาต้องการพิสูจน์ตัวเอง เพราะอันดับแรกเขาเป็นศิลปิน เวลาเจอเรื่องแบบนี้ก็เรียกว่าหมดอนาคตเลย เขาต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าเขาไม่ได้มีการเสพยานะ เพราะอันนี้ผลย้อนหลังได้ 3 เดือนอยู่แล้วในการตรวจ เขาบอกคุณสูบกัญชา ซึ่งคุณก็ตรวจหมดเลย สารเสพติดทุกอย่างไม่มีเลย อีกเรื่องเขาพูดไว้ คือเรื่องเด็กอายุ 15 ที่คุณไปพรากผู้เยาว์?
ติณติณ : ค้านหัวชนฝาเหมือนกันครับ เพราะว่าน้องคนที่เขาพูดถึง บอกจริงๆ ผมสนิทกับเขามา อย่างที่เขาเล่า วันที่ไปดูหนัง แค่ดูหนังแล้วแยกย้ายกลับบ้าน
ทนายสายหยุด : ไม่ได้ชวนน้องเล่นเกม
ติณติณ : ไม่มีครับ ดูหนังเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้าน ไม่ได้มีเจตนาอะไร เจตนาแค่ดูหนัง เผอิญน้องไปด้วยเฉยๆ ไม่มีการชวนกลับบ้านไปเล่นเกม ที่เขาบอกว่าในร้านผมเด็กนักเรียนเดินเข้าเดินออกก็ไม่เคยมีครับ
แล้วที่เขาโชว์ว่าคุณพาน้องคนนั้นไปดูหนัง?
ติณติณ : เดือนธ.ค. ครับ ก่อนเขาออกมาเตือนผมเรื่องน้องคนนี้ เขาเตือนผม ผมก็บอกว่าจริงเหรอ น้องเขาทำแบบนั้นจริงเหรอ
ก่อนคุณมีความสัมพันธ์กับเขาด้วย?
ติณติณ : ใช่ครับ
อ้าว คิดว่าที่คุยกับน้องฟา หลังเขามีสัมพันธ์กับคุณแล้ว แล้วคุณไปยุ่งเด็กแบบนี้ แสดงว่าไม่ใช่ น้องคนนี้คือใคร?
ติณติณ : น้องที่เต้นในสตูฯ เดียวกันครับ เราเรียนเต้นในสตูฯ เดียวกัน รู้จักกัน และสนิทกัน
ตัวฟาไปคุยกับน้องคนนี้ ช่วงเดือนธ.ค. ?
ทนายสายหยุด : ที่ฟาเล่าเหมือนน้องติดต่อเข้ามาว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ เหมือนแชตนี่มาทีหลัง แต่จริงๆ แชตนี้มีก่อนได้กันแล้ว
เรื่องนี้คุณไปในฐานะเพื่อนหรืออะไร?
ติณติณ : ไปในฐานะพี่น้องกันครับ ไปดูหนังจริงครับ ไปกัน 2 คน ไม่ได้ชวนเขาไปที่ห้อง เล่นเกม ไม่มีครับ แยกย้ายกลับบ้าน
น้องเขาบอกฟาว่าคุณชวนไปห้อง ชวนเล่นเกมเป็นเพื่อน คุณชวนเขามั้ย?
ติณติณ : ไม่ได้ชวนครับ
คุณได้คุยกับน้องคนนี้มั้ย?
ติณติณ : ไม่ได้คุยเลยครับ เพราะตั้งแต่บล็อกฟาไป น้องคนนี้ก็ไปอยู่ทางฝั่งโน้น และไล่โพสต์ด่าผมในสตอรี่เหมือนกัน สองคนนี้คือทีมเดียวกันครับ ผมก็เลยคิดว่าแปลกเนอะ ฟาก็มาด่าเรื่องน้องคนนี้ให้ฟัง มาบอกให้ผมอย่าไปยุ่ง น้องไม่โอเคนะ แต่คราวนี้ ก็นั่นแหละครับ งง แท็กทีมกันเอง
เขาบอกคุณคบซ้อนจี๊ดจ๊าด?
ติณติณ : เขาบอกมีความสัมพันธ์ลับที่พัทยา
ถ้าฝั่งโน้นดูอยู่ น้องฟาสามารถเข้าสายได้นะ จะได้คุยกันทั้งสองฝั่ง แขกรับเชิญอีกคน “จี๊ดจ๊าด” เป็นใคร?
จี๊ดจ๊าด : เป็นเพื่อนร่วมงานของพี่ติณค่ะ เขากล่าวหาว่าจี๊ดจ๊าดคบซ้อนกับพี่ติณ คบซ้อนกับเขาค่ะ
เหมือนเขาคบติณอยู่ คุณก็มาคบซ้อน แล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไง?
จี๊ดจ๊าด : เขาบอกว่าจี๊ดไปพัทยา แต่จริงๆ จี๊ดแค่ไปช่วยงานของเพื่อนๆ เพราะเป็นเพื่อนร่วมงานกันค่ะ จี๊ดจ๊าดยืนยันเลยว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงนั้นกับพี่ติณเลย
แล้วยังไงอีก?
ติณติณ : จริงๆ พี่จี๊ดจ๊าดก็เป็นผู้เสียหายคนนึง ที่กระทบกับเรื่องงานเขา ที่เขาออกมาทำคลิปความสัมพันธ์ลับที่พัทยา คบซ้อนมือที่สาม อะไรแบบนี้ แล้วเอ่ยถึงพี่จี๊ดจ๊าด เป็นผลกระทบกับงานเขาเยอะมาก พี่จี๊ดจ๊าดเขาอยากมาปกป้องตัวเองด้วยว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกัน ที่ไปพัทยาวันนั้น ผมอยากให้เขาช่วยเรื่องแต่งหน้าทำผม เวลาเล่นคอนเสิร์ต ผมต้องแต่งหน้าทำผมเอง เขาก็ช่วยผมได้ในเรื่องนั้น มันเป็นวันสงกรานต์พอดีด้วย เสร็จงานเราก็ไปเดินเล่นกันดีกว่า มีการค้างคืนจริง แต่มีโรงแรมสองห้อง ผมนอนกับนีโอ พี่จี๊ดจ๊าดนอนกับเพื่อนอีกคน ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับ
คุณโดนพักงานไม่มีกำหนดหรือยังไง?
ติณติณ : จริงๆ ผมได้คุยกับแกรมมี่ตั้งแต่ต้นปีแล้ว เพราะมันใกล้หมดสัญญาด้วย ผมก็คุยแล้วว่าผมตั้งใจจะไม่ต่อสัญญาอยู่แล้ว มันเหลือแค่ 3-4 เดือนจะหมดสัญญาแล้ว ถ้าโดนพักงานก็คงยาวเลยครับ
มีคนอื่นๆ ที่ต่อสายเข้ามา คุณเมย์ กับคุณเกด เขาบอกคุณมีสัมพันธ์แล้วไม่ค่อยป้องกัน เรื่องนี้คุณจะว่ายังไง?
ติณติณ : จริงๆ ผมป้องกันตลอด ถุงยางนี่ใส่ตลอด แต่ว่าถ้าเรื่องฟา ผมยอมรับตรงๆ ว่าผมเมาขาดสติ ผมใช้ตลอด เพราะไม่งั้นนะครับ ผมไม่ได้เพิ่งมามีเรื่องนี้ ผมเดบิวต์มา 4 ปี ถ้าผมไม่เคยป้องกัน ป่านนี้ผมพูดจริงๆ ว่าผมป้องกันตลอด แต่อาจมีบางครั้งที่ผมไม่สามารถที่จะ...
ทนายสายหยุด : ฉุกเฉิน
ความไม่สบายใจมีเรื่องอะไรอีก อยากพูดก็พูดได้หมดเลย?
ติณติณ : ตอนแรกผมไม่เชื่อครับ พฤติกรรมคนชื่อฟา ผมไม่เชื่อว่าเขาท้อง ไม่เชื่อว่าเป็นลูกผมในตอนแรก อย่างแชตที่นีโอคุยกับฟา ผมก็เพิ่งได้เห็นเมื่อวานนี้เอง ตอนแรกผมไม่เชื่อ แต่ผมมีการคุยกับนีโอตลอดว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้น ฟาบอกแบบนี้ แต่ก่อนเขามาบอกผมว่าท้อง เขากุเรื่องทำลายความสัมพันธ์ของเพื่อนผมกับคนคุยเขา ผมออกไปปกป้องเพื่อนทันทีเลยว่าที่พูดอยู่ ฟาพูดแบบนี้ไม่จริงนะ มาพูดกล่าวหาเพื่อนผมแบบนี้ได้ไง ผมเลยไปพูดกับนีโอว่ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ค่อยโอเค นิสัยไม่ดี อย่ารับมาเป็นเพื่อนดีกว่า หรือติดต่อกันมาก หลังจากนั้นเขาถึงมาบอกผมว่าเขาท้อง พฤติกรรมหลายๆ อย่าง เรื่องการโกหก การกุเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติด พรากผู้เยาว์ ตอนแรกผมไม่เชื่อเลยว่าเขาท้อง แล้วท้องกับผม ตอนแรกผมไม่เชื่อจริงๆ จนได้เห็นแชตที่นีโอคุยกับฟาตั้งแต่เดือนแรก เพราะฟาบอกผมว่าเขาเพิ่งรู้ตัวตอน 3 เดือน แต่ในแชตเขาบอกนีโอว่ารู้ตัวตั้งแต่เดือนแรก ถ้าผมรู้เรื่องนี้ก่อนตั้งแต่แรก ผมคงไม่ต้องมานั่งสงสัยว่าเด็กคนนี้เป็นลูกผมจริงหรือเปล่า (ร้องไห้) เขาท้องจริงหรือเปล่า เพราะผมสงสัยในพฤติกรรมเขามาตลอด ถ้าผมรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรก มันอาจไม่ต้องถึงขั้นนี้ (ร้องไห้) มันอาจมีทางออกที่ดีกว่านี้ (ร้องไห้)
ถ้าเดือนแรกๆ บอกคุณ คุณจะได้รู้ว่าต้องเอาไงต่อ?
ติณติณ : ใช่ครับ การเลี้ยงเด็กสักคน ไม่ใช่มีเงินก็เลี้ยงได้ มันต้องใช้อะไรหลายๆ อย่างเพื่อให้เขาเติบโตมา ต้องพร้อมมากจริงๆ ไม่ใช่แค่ใช้เงินเลี้ยงเหรอ หรือว่ายังไง แค่รู้สึกว่า อะไรหลายๆ อย่างในพฤติกรรมของเขา มันทำให้เรื่องนี้วุ่นวายไปหมด
เขาบอกเขาพยายามป้องกันแล้ว โดยกินยาคุมฉุกเฉิน แต่เอาไม่อยู่ คุณคิดว่ายังไง?
ติณติณ : เขาพูดกับผมว่าเขากินยาคุมฉุกเฉิน เขาพูดในไลฟ์ว่าเขากินยาคุมรายเดือนอยู่แล้ว ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ผมไม่รู้เลยว่าเรื่องไหนเขาพูดจริงบ้าง เพราะมันมากมายไปหมด (เสียงสั่นเครือ)
วันนี้ธงติณติณต้องการยังไงบ้าง คิดว่ายังไงต่อ?
ติณติณ : (ถอนใจ) ตอนนี้ผมอยากตรวจดีเอ็นเอก่อนครับ ว่าเด็กในท้องคือลูกผม ผมอยากรับผิดชอบ เพราะเรื่องมันมาถึงตอนนี้แล้ว มัน 5 เดือนแล้ว เราพูดคุยอย่างอื่นไม่ได้แล้ว มาทำให้ชัดเจนดีกว่า ว่าสรุปแล้วเป็นลูกใครกันแน่ แล้วสิ่งเดียวที่ผมเป็นห่วงหลังผมเห็นแชต ข้อสงสัยที่ผมเชื่อว่าเขาไม่ท้อง ไม่ใช่ลูกผม ผมคลายข้อสงสัยนั้นหมดเลย ผมคิดว่าถ้านี่คือลูกผมจริงๆ ผมจะต้องทำยังไงกับเขา (ร้องไห้) ต้องดูแลเขายังไง ต้องวางแผนยังไง (ร้องไห้) ตอนแรกแค่คิดว่าที่เขาออกมาหาแสงเรื่องยาเสพติดหรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยว มานั่งด่าน้องในวง ด่าคนอื่นๆ ด่าเพื่อนร่วมงาน ด่าร้านที่ผมทำ เพื่อให้เขามีคนสนใจขึ้นมา แต่พอเป็นแบบนี้ สิ่งที่ผมห่วงมากที่สุดคือเด็กในท้องของเขา
คุณพยายามบอกว่ามีพฤติกรรมที่เขาโกหก พูดแบบนี้กับคนอื่น มีเหรอ?
ติณติณ : ใช่ครับ เขาเคยกุเรื่องว่าเขาท้องกับคนโน้น ท้องกับคนนี้ มีคนมาเล่าให้ผมฟัง แต่ผมไม่มีหลักฐาน มีคนเคยแชตมาให้ฟัง มีหลักฐานการแชต แต่ไม่ใช่เจ้าตัวครับ